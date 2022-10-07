Сверкающий унитаз при минимуме усилий

Хотите, чтобы ваш унитаз всегда был идеально чистым, а от известкового налета не осталось и следа? Нет ничего проще.

Существует эффективный проверенный способ добиться желаемого без использования дорогостоящих чистящих средств и кислоты. Все, что понадобится, гарантировано уже есть у вас дома. Нужно только знать, как именно это использовать.







Итак, нужно соединить 100 г крупной соли с 1 столовой ложкой соды и 100 мл воды, а затем все хорошо перемешать.







Равномерно распределяем полученную смесь по поверхности унитаза и оставляем на ночь. Взаимодействуя с чудо-средством грязь и известковый налет размягчаются, удалить их можно будет без каких-либо усилий.







Утром остается лишь слегка пройтись по поверхности унитаза ершиком.





Читать далее →