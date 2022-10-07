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Сверкающий унитаз при минимуме усилий

Хотите, чтобы ваш унитаз всегда был идеально чистым, а от известкового налета не осталось и следа? Нет ничего проще.
Существует эффективный проверенный способ добиться желаемого без использования дорогостоящих чистящих средств и кислоты. Все, что понадобится, гарантировано уже есть у вас дома. Нужно только знать, как именно это использовать.

Сверкающий унитаз при минимуме усилий

Итак, нужно соединить 100 г крупной соли с 1 столовой ложкой соды и 100 мл воды, а затем все хорошо перемешать.

Сверкающий унитаз при минимуме усилий

Равномерно распределяем полученную смесь по поверхности унитаза и оставляем на ночь. Взаимодействуя с чудо-средством грязь и известковый налет размягчаются, удалить их можно будет без каких-либо усилий.

Сверкающий унитаз при минимуме усилий

Утром остается лишь слегка пройтись по поверхности унитаза ершиком.

Сверкающий унитаз при минимуме усилий
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