Десятка любопытных фактов о жизни Клеопатры

Одной из наиболее известных и влиятельных женщин за всю историю, без сомнения, была Клеопатра, последняя царица эллинистического Египта. Она отличалась незаурядным умом, проницательностью, сумела проявить себя сильным лидером и отличным стратегом. Вот несколько интересных фактов об этой яркой и неоднозначной личности.











1. Она не была египтянкой.



Отец Клеопатры, Птолемей XII Авлет, по происхождению был греком. Он занял пост правителя Египта после смерти Александра Македонского.







2. Она родилась в результате кровосмешения.



Отец Клеопатры женился на своей сестре, положив начало царской традиции инцеста. С тех пор в этой семье браки между братьями и сестрами стали обычным делом.







3. Скорее всего, она не была красавицей.



Историки уверяют, что знаменитая царица Египта имела привлекательную внешность, но не более. Однако Клеопатра умела ухаживать за собой и пользовалась косметическими средствами, изготовленными по ее собственным рецептам. Мужчин она очаровывала не только внешностью и манерами, но и образованностью: Клеопатра знала более 7 языков, хорошо разбиралась в философии, математике, политике и литературе того времени.







4. Клеопатра при необходимости не брезговала убийством.



Она вышла замуж за своего младшего брата Птолемея XIII когда ей было 18 лет, а ему всего 12.

Вместе они правили 4 года пока юный царь не поднял мятеж против Клеопатры. Объединив силы с Юлием Цезарем, царица подавила восстание. Вскоре ее бывший супруг утонул в реке Нил. После этого Клеопатра вышла замуж еще за одного своего младшего брата, Птолемея XIV, но вскоре он тоже умер при загадочных обстоятельствах. Также Клеопатра подговорила Марка Антония убить ее сестру Арсиною, которая была ее соперницей в борьбе за престол.5. Она умела произвести впечатление.Согласно древнегреческому писателю Плутарху, чтобы покорить Юлия Цезаря, Клеопатра приказала закатать себя в одеяла, связать веревкой и в таком виде преподнести полководцу. Тем самым она хотела показать Цезарю, что полагается на его милость. Не менее эффектно Клеопатра сумела появиться перед Марком Антонием. Она приплыла к нему на корабле с алыми парусами, позолоченной кормой и посеребренными веслами, а палуба была усыпана лепестками роз.6. Клеопатра находилась в Риме во время убийства Цезаря.Их отношения продолжались достаточно долго, и нахождение Клеопатры в Риме стало одним из поводов, ускоривших гибель Цезаря. Вскоре царица покинула Рим, оставив после себя наследие, связанное с модой — в то время многие римские женщины копировали ее экзотические прически и жемчужные украшения.7. Она умела развлекаться.Хотя ее отношения с Антонием имели политическую подоплеку, они действительно любили проводить время вместе, особенно за каким-нибудь весельем. В Александрии Клеопатра и Антоний основали собственный клуб, известный как «Неподражаемая печень». Клуб занимался тем, что организовывал ночные застолья, во время которых проводились разнообразные игры и конкурсы.8. Однажды она возглавляла морской флот в битве.Когда Клеопатра вышла замуж за Марка Антония, это стало причиной общественного скандала в Риме, и в результате привело к войне. Во время битвы при Акциуме царица лично командовала флотом из нескольких десятков египетских кораблей. Однако этого было недостаточно для успешного сражения с военно-морским флотом Октавиана, и вскоре Клеопатре пришлось отступать в Египет.9. Клеопатра, возможно, не умерла от укуса змеи.Легенда гласит, что когда Клеопатра узнала о самоубийстве Марка Антония, она покончила с собой, дав себя укусить ядовитой змее. Но некоторые историки склоняются к версии, что Клеопатра умерла, использовав яд, спрятанный в своей расческе. Также есть версия, согласно которой она покончила с собой, намазавшись смертельной смесью опиума и болиголова.10. Фильм о Клеопатре, снятый в 1963 году, стал одним из самых дорогих за всю историю кинематографа.В 1963 году был снят фильм «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли. Первоначальный бюджет фильма в 2 миллиона долларов вскоре вырос до сумасшедших 44 миллионов, причем на одни только костюмы Клеопатры пришлось потратить около 200 000 долларов . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)