Поезд, который «выпал» из вокзала: 4 самые нестандартные транспортные аварии

Повседневную жизнь современного человека невозможно представить без поездок на транспорте. И, к сожалению, от происшествий на дороге, железнодорожном полотне или в воздухе никто из нас не застрахован. Вот только бывают такие чрезвычайные случаи, которые поражают не масштабом ущерба, а своей курьезностью. Вашему вниманию 4 самые необычные аварии.
1. ДТП на шоссе Е6 в Швеции
Шведский автополет. /Фото: sekretmira.ru
Справедливости ради, назвать этот случай полноценным дорожно-транспортным происшествием можно лишь с натяжкой. Ведь, несмотря на участие двух автомобилей, обстоятельства их столкновения оказались довольно оригинальными. Эта необычная ситуация произошла в 2015 году на участке шоссе Европейского маршрута Е6 в недалеко от шведского города Йетинг в Хальмстадской коммуне.
Европейский маршрут Е6. /Фото: wikipedia.org
В один злосчастный день легковой автомобиль на большой скорости сошел с дороги в кювет. Однако путь его на этом не закончился: машина в прямом смысле слова вылетела на дорогу как раз в тот момент, когда там проезжал грузовой автомобиль. Легковушка врезалась фуре в бок и приземлилась на крыше. К счастью, среди пассажиров обеих машин никто не пострадал.
2. Авиационное происшествие с лайнером Ту-154, Республика Коми
Аварийная ситуация с Ту-154. /Фото: sekretmira.ru
Этот случай – наглядная демонстрация того, что никакие сложные обстоятельства не способны помешать настоящему профессионалу достойно делать свою работу. Особенно, когда от его действий зависят десятки жизней.
7 сентября 2010 года самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса» совершал плановый рейс Удачный-Москва. Однако уже практически в конце пути у лайнера резко вышло из строя электропитание. Происшествие застало экипаж на высоте 10,5 километров при запасе топлива максимум на тридцать минут, а попытки запустить аварийный генератор провалились. Положение становилось опасным – требовалось срочно найти место для посадки.
Лайнер Ту-154 за несколько лет до происшествия. /Фото: wikipedia.org
И, на удивление, нашлось: пилоты заприметили полузаброшенный аэродром аэропорта «Ижма» в Республике Коми. Тут бедствующему самолету удача улыбнулась во второй раз – оказалось, что, несмотря на использование на аэродроме лишь вертолетной площадки, ее начальник Сергей Сотников поддерживал рабочее состояние взлетно-посадочной полосы.
И не зря: хоть скорость Ту-154 при заходе на посадку была гораздо выше положенной и самолет все же выкатился за пределы полосы, приземление прошло успешно, жертв и пострадавших нет. За проявленные мужество и профессионализм экипаж лайнера и начальник вертолетной площадки получили награды.
Интересный факт: из-за отказа работы электроники «потерявшийся» самолет искали с помощью автоматического аварийного радиомаяка.
Самолёт все же смог удачно приземлиться. /Фото: sekretmira.ru
3. Происшествия с судами во время ураганов «Сан-Каликсто» и «Габриэлла»
Тандем урагана и корабля может дать нестандартные результаты. /Фото: yaumen.ru
Казалось бы, стихия способна стать причиной транспортных аварийных ситуаций лишь косвенно. К примеру, из-за дождя или гололеды увеличивается количество ДТП на дорогах, а плохая видимость во воздухе из-за непогоды и вовсе заставляет аэропорты приостанавливать свою работу, чтобы избежать аварийных ситуаций в небе. Вот только следующие истории наглядно демонстрируют, как буйство стихии способно привести к довольно нестандартным происшествиям, таким как корабли, которые из-за урагана могли оказаться…посреди леса.
Атлантика – это место, где каждое лето наступает «ураганный сезон», и штормовое предупреждение в этот период – частое явление. И еще несколько веков назад, без современных мер предосторожности, стихия могла натворить немало бед. Так, осенью 1780 года Карибский архипелаг подвергся уничтожающей мощи урагана «Сан-Каликсто». Его сила и принесенные разрушения были столь велики, что его и сейчас считают одним из самых страшных. Ураган принес с собой огромную волну цунами, которая наравне с колоссальными человеческими жертвами нанесла и серьезный материальный урон. В частности, под воду частично ушли французский и английский флоты, которые базировались на Карибах, а более сотни кораблей сели не мель.
Шхуна, оказавшаяся после бури в неудобном положении. /Фото: sekretmira.ru
Другим не менее запоминающимся ураганом была «Габриэлла», которая обрушилась в 1899 году на Флориду. Его мощность была несколько меньше, однако и он принес достаточно разрушений. Одним из самых необычных последствий этого урагана стало то, что более полусотни суден оказались выброшены на берег. Причем некоторые настолько далеко, что порой их находили практически на деревьях. По информации Novate.ru, скорость ветра «Гарбриэлле» была не менее 100 км/ч.
4. Авария на железнодорожном вокзале Монпарнас, Париж
Нестандартная остановка поезда. /Фото: regnum.ru
Этот случай как нельзя лучше может проиллюстрировать выражение «инициатива наказуема». Ведь попытка наверстать упущенное привела к экстраординарному происшествию. И лишь случайность помогла избежать многочисленных жертв. Речь идет об аварии на парижском вокзале Монпарнас 22 октября 1895 года.
Железнодорожный вокзал Монпарнас. Современный вид. /Фото: openarium.ru
В тот день пассажирский поезд Гренвилль Париж грозил опоздать с прибытием на платформу на семь минут, что сильно не устраивало машиниста Гилома-Мари Пеллери. Решив проявить инициативу, он на подъезде к столице забросил в топку практически весь запас угля, что у него был. Своей цели предприимчивый француз добился – поезд прибыл на Монпарнас вовремя.
Инициатива наказуема. /Фото: sekretmira.ru
Однако останавливаться почему-то не захотел: на огромной скорости состав пролетел вдоль всего вокзала и в буквальном смысле слова выпал на улицу с перрона, который находился над дорогой. Именно в это время рядом проезжал трамвай, и массовых жертв удалось избежать лишь чудом. Не повезло лишь старушке, сидящей в зале ожидания: она попросту не успела отбежать от мчащегося «не по пути» поезда. Причиной аварии, кроме избыточного энтузиазма машиниста Пеллери, оказался отказ тормозов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии