Почему война за Святую землю обернулась для христиан полным провалом: Крестовый поход бедноты

Тот факт, что Святая земля находилась в руках сарацин сильно беспокоил католическую церковь. В 1096 году папа Урбан II призвал всех христиан отправиться в крестовый поход. Тогда он и понятия не имел, какой катастрофой обернется эта затея.
В ожидании кары небесной
В 1096 году состоялся Клермонский собор. В историю он вошел благодаря выступлению папы римского Урбана II, который прямым текстом заявил, что Святую землю необходимо освободить от всех неверных. Ключевым в той речи являлось то, что под папскую «репрессию» попадали не только мусульмане, но и приверженцы всех других религий.
Понимал ли Урбан, что его слова приведут к массовой истории большинства христиан, проживавших в Европе? Ответа на этот вопрос нет. Из-за неосторожных слов хрупкий мир на Западе рухнул. Христиане решили, что поначалу им требуется разобраться со со всеми жителями Европы, которые придерживались иных религиозных взглядов. Священнослужители эту затею поддержали.
Надо сказать, что папа римский рассчитывал, что европейцы отправятся бить сарацинов ближе к осени 1096 года. Но просчитался. Тысячи людей сразу после пламенной речи решили, что им пора в путь. В первом официальном крестовом походе приняли участие наиболее бедные слои населения: крестьяне и разорившиеся рыцари. Первые и вторые изначально видели в дальних землях лишь возможность поправить свое бедственное финансовое положение, а речи священников служили лишь поводом.
Вообще, конец одиннадцатого века для Европы выдался, мягко говоря, непростым. Людей сильно покосили засуха и голод. А венцом страданий стала разразившаяся эпидемия чумы. Проповедники на всех углах без устали твердили о приближающемся конце света и каре божьей. Кто-то рассказывал истории о несущихся всадниках апокалипсиса. В общем, жители Европы готовились к худшему. Когда произошло лунное затмение, а спустя короткое время прошел еще и метеоритный дождь, то массовая истерия достигла своего апогея.
Неожиданно в дело вступили священнослужители. Оба природных явления они объяснили как «божественные знамения», которые следовало толковать так: господь хочет, чтобы христиане объединились и отправились на Восток для освобождения Священной земли от мусульман. И еще вчера обреченный на верную погибель народ ухватился за эту мысль. Что не удивительно, ведь в конце туннеля забрезжил свет — надежда на спасение.
Исследователи и историки и по сей день не могут придти к единому мнению на счет количества людей, принявших участие в первом крестовом походе. По разным данным бедняков-крестоносцев могло быть около трехсот тысяч. Причем воевать с неверными отправились не только мужчины, но и женщины, и даже дети.
Огромной разношерстной армией нужно было кому-то руководить. Формально лидером являлся Урбан, но он в походе участие не принял. И поэтому роль командира достала Петру Амьенскому, по прозвищу Пустынник. Известно, что он являлся монахом-отшельником, который до Клермонского собора вел скромную и ничем не примечательную жизнь.
Призыв папы римского воодушевил Петра, и он с проповедями начала посещать города и деревушки северной Франции и Фландрии. Перед людьми монах всегда выступал в белых одеждах, чтобы сыграть на психологическом факторе. К тому же, его слова были настолько красноречивы, что измученные и нищие жители Европы видели в нем чуть ли не божьего пророка.
Надо сказать, что Петр для своего времени был человеком умным и дальновидным. Когда до него дошли слухи о «пророке», Пустынник начал всячески их поддерживать. Поэтому начал рассказывать о видении, в котором бог призывал отправиться его на Восток.
Народ Петру верил. И вскоре он стал признанным лидером Крестового похода. Под его руководством собралась огромная, но невооруженная и необученная толпа, которая в основной своей массе мечтала лишь о шальном богатстве. Пустынник, конечно, все понимал, но закрывал глаза на это. Выбора-то у него не было.
Поскольку сам Петр был хорош только в ораторском искусстве, ему потребовался помощник из военной среды. И такой быстро нашелся в лице французского рыцаря Вальтера. Представитель дворянства погряз в долгах, за что и получил прозвище Голяк. Единственным выходом из затруднительного положения для Вальтера стал Крестовый поход.
"Буря" в Европе
Разношерстное войско отправилось в Иерусалим. Помимо отсутствия подходящего вооружения и доспехов, у армии была еще одна серьезная проблема – острая нехватка припасов. Дело в том, что у бедняков просто не хватало на это средств.
Выход из ситуации крестоносцы нашли быстро. Они просто начали грабить все деревни и города, которые попадались на пути. Естественно, сначала воины пытались дипломатично «уговорить» градоначальников выделить средства на «дело божие», но, когда те отказывались, в дело шла грубая сила. После себя крестоносцы оставляли дымящиеся развалины и груды трупов. Причем вероисповедание жертв не играло никакой роли. Но особо досталось евреям.
Межнациональный конфликт назревал давно. За год до выступления Урбана II во Франции мелкие стычки переросли в полноценное противостояние. Христиане с особой злостью устроили погромы в еврейских общинах крупнейших городов. Но тогда священнослужителям кое-как удалось примирить противников. Но теперь все изменилось. Христине, помня слова папы римского о войне со всеми неверными, оторвались по полной программе. Маховик религиозных репрессий остановить уже никто не мог. Что евреи, что мусульмане – все они стали главными врагами крестоносцев.
Наиболее ожесточенные бои шли во Франции и Германии. Причем на сторону крестоносцев встали богатые и влиятельные люди. Во Франции, например, герцог Готфрид Бульонский и вовсе заявил, что сначала нужно разделаться со всеми евреями, а уже потом со спокойной душой идти на Иерусалим.
Евреев грабили и убивали без малейшего сожаления. Казалось, что христианам уже не нужен никакой Крестовый поход и Святая земля. Особо «благородные» крестоносцы ставили иудеев перед выбором: либо они принимают христианство, либо их ждет казнь.
Интересный факт: современники первого Крестового похода вспоминали, что ненависть к евреям была вызвана вовсе не религиозными различиями. Главная причина заключалась в их богатстве. Тысячи нищих, оборванных и голодных крестьян видели в иудеях шанс на безбедную жизнь. Власти позволили им заниматься ростовщичеством, поэтому деньги у них водились в больших количествах. А католикам этот «бизнес» был не доступен. И вот пришло время мести. Классовая ненависть оказалась сильнее всего человеческого. Кроме того, среди крестоносцев было много тех, кто сам брал у евреев кредиты. Соответственно, один удар дубиной или ножом мог эту кабалу «погасить».
Конечно, иудеи пытались откупиться. Но чем больше денег они давали, тем больше требовали от них крестоносцы.
Среди католического безумия все же были и те христиане, кто сумел сохранить разум. Император Генрих IV пытался защитить евреев, но у него не вышло. Епископ немецкого Майнца Рутхард укрыл несчастных в замке, а затем попробовал остановить озлобленную толпу. В итоге: замок был взят, евреи убиты. Неизвестно выжил ли сам епископ или нет.
Кровавые следы крестоносцев растянулись по всей западной Европе. Сколько иудеев они убили – никому не известно. В подсчетах запутались даже еврейские хронисты.
Медленно, но верно христиане продвигались на Восток. На их пути лежали земли Венгрии. Король Кальман I Книжник прекрасно знал, что приход крестоносцев принесет его земле только беды и разрушения. И он отправил им на встречу своих рыцарей. Кальман лично встретился в Вальтером Голяков, чьи солдаты первыми подошли к венгерской границе. Король потребовал соблюдать мир, пообещав, что в противном случае крестоносцев ждет встреча с его рыцарями. Голяк, естественно, согласился. Но выполнить условие не смог. Армия просто игнорировала его приказы.
Первым удар крестоносцев принял на себя чешский князь Бржетислав II. Его армия сумела победить, хотя и понесла большие потери. Параллельно несколько христианских отрядов начали грабить и жечь венгерские деревни. Кальман ответил быстро – его рыцари разгромили армию Вальтера. И вместо десятков тысяч солдат в его распоряжении осталось лишь несколько сотен. С ними-то он кое-как и сумел добраться до Константинополя.
Следом в Венгрию пришла армия, ведома Пустынником. Его солдаты знали об участи предшественников, поэтому на сей раз путь по владениям Кальмана прошел без серьезных эксцессов.
Бой за Святую землю: печальный финал
Осенью 1096 года под стенами Константинополем разбила лагерь разношерстная армия крестоносцев. По предположительным подсчетам у столицы Византии собралось более ста пятидесяти тысяч человек. Но армией их назвать было нельзя. Усталость и злость достигли своего апогея. То и дело вспыхивали мятежи, которые заканчивались тем, что от войска откалывался отряд, уходивший в «свободное плавание».
Такие союзники были ни к чему византийскому императору Алексею Коминину. Он ждал из Европы могучую армию рыцарей, а дождался алчных и злых крестьян, которые понятия не имели как воевать. Из-за крестоносцев сильно испортились отношения между императором Византии и парой римским. Комнин такую «помощь» посчитал личным оскорблением.
Тем временем обстановка у стен Константинополя накалялась. Крестьяне совершали набеги не только на близлежащие деревни, но и прорывались в сам город. Они грабили купеческие кварталы, оскверняли церкви… Комнин был в ярости. Договориться с Пустынником и Голяком не получилось. Лидеры Крестового похода бедноты лишь разводили руками и просили потерпеть. Терпеть император не стал. Его воины заставили европейцев сесть на корабли и высадиться на противоположной стороне Босфора, то есть, в землях, граничащих с владениями мусульман.
Крестоносцы разбили лагерь у города Цивитот. Петр и Вальтер попытались объединить армию в единый кулак, чтобы отправиться на освобождение Святой земли, но затея провалилась. Каждый день войско буквально таяло. Отряды бедняков превращались в шайки бандитов, промышлявших убийствами и грабежами. Постепенно они добирались до мусульманских земель, где и бесследно пропадали. Оказалась, что сарацины – это не жители деревень и воевать с ними не так-то просто. В этом лично убедился рыцарь Рено де Брей. Он поднял восстание против Пустынника, собрал вокруг себя армию из нескольких десятков тысяч крестьян и пошел на главный город сельджуков – Никею. Его лично встретил султан Кылыч-Арслан I. Боя, по факту, не было. Мусульмане в считанные минуты разделались с крестоносцами. А спустя пару недель сарацины уничтожили и войско Вальтера. Почти все крестоносцы погибли, в том числе и Голяк. Так печально завершился Крестовый поход бедноты.
Что же касается Петра Амьенского, то он в том сражении не участвовал. Пустынник остался в Цивитоте. А когда узнал о поражении, так и вовсе вернулся в Европу. Петр обосновался на севере Франции, основал монастырь и больше не будоражил умы простых людей проповедями. Известно, что не умер духовный лидер первого Крестового похода в 1115 году.
Интересно вот еще что: есть версия, что Урбан II объявил Крестьянский крестовый поход вовсе не с целью освобождения Святой земли. Некоторые историки уверены, что он отправил на верную смерть сотни тысяч бедняков специально, чтобы «разгрузить» Европу. Нищих было так много, что они угрожали или голодом, или массовыми восстаниями. А так, от лишних ртов избавились, прикрывшись благими намерениями.
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