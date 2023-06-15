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17 потрясающих рекламных идей, на которые невозможно не обратить внимание


Примеры оригинальной и забавной рекламы.

Примеры оригинальной и забавной рекламы.


Реклама должна быть яркой, понятной и обязательно запоминающейся. Хороший рекламные ролики, плакаты и слоганы вполне можно сравнить с произведениями искусства. В нашем обзоре собраны образцы рекламы не заметить которые просто не получится.

 

1. Шоколадный батончик Mars


 




Шоколадный батончик размером с фуру.

Шоколадный батончик размером с фуру.

 

 

2. McDonald's


 




Остановка общественного транспорта с зеркальной стеной от сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

Остановка общественного транспорта с зеркальной стеной от сети ресторанов быстрого питания McDonald's.

 

 

3. Презервативы Durex


 




Durex XL - не надо стеснятся.

Durex XL - не надо стеснятся.

 

 

4. Hard Rock Cafe


 




Кафе для истинных ценителей рок-музыки.

Кафе для истинных ценителей рок-музыки.

 

5. Парикмахер


 




Креативные женские стрижки.

Креативные женские стрижки.

 

6. Harley-Davidson


 




Хватит мечтать - пора действовать!

Хватит мечтать - пора действовать!

 

7. Трактора Lamborghini


 




Даже трактор может выглядеть роскошно, если это трактор Lamborghini.

Даже трактор может выглядеть роскошно, если это трактор Lamborghini.

 

8. Кетчуп Henz


 




Неприлично-острый кетчуп.

Неприлично-острый кетчуп.

 

9. Казино


 




Оригинальная реклама казино в аэропорту.

Оригинальная реклама казино в аэропорту.

 

10. Тренажерный зал Pawerhouse


 




Эффектная реклама тренажерного зала.

Эффектная реклама тренажерного зала.

 

11. Цементный завод


 




Новые возможности цемента Cemex.

Новые возможности цемента Cemex.

 

12. Ресторан McDonald's


 




Оригинальная и полезная реклама McDonald's, которая освещает улицу в вечернее время.

Оригинальная и полезная реклама McDonald's, которая освещает улицу в вечернее время.

 

13. Канцелярские принадлежности


 




Огромная бутылочка штрих-корректора в центре города.

Огромная бутылочка штрих-корректора в центре города.

 

14. Реклама лака для ногтей


 




Лак, который льется на асфальт.

Лак, который льется на асфальт.

 

15. Кофе Folgers


 




Folgers: чтобы утро было добрым.

Folgers: чтобы утро было добрым.

 

16. Мужской дезодорант Axe


 




Огромный календарь от Axe, размещенный здании женского общежития.

Огромный календарь от Axe, размещенный здании женского общежития.

 

17. Шампунь


 




Огромная коса на жилом доме.

Огромная коса на жилом доме.

 

 

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