17 потрясающих рекламных идей, на которые невозможно не обратить внимание





Примеры оригинальной и забавной рекламы.



1. Шоколадный батончик Mars

2. McDonald's









Остановка общественного транспорта с зеркальной стеной от сети ресторанов быстрого питания McDonald's.



3. Презервативы Durex

4. Hard Rock Cafe









Кафе для истинных ценителей рок-музыки.



5. Парикмахер









Креативные женские стрижки.



6. Harley-Davidson









Хватит мечтать - пора действовать!



7. Трактора Lamborghini









Даже трактор может выглядеть роскошно , если это трактор Lamborghini.



8. Кетчуп Henz

9. Казино

10. Тренажерный зал Pawerhouse









Эффектная реклама тренажерного зала.



11. Цементный завод









Новые возможности цемента Cemex.



12. Ресторан McDonald's









Оригинальная и полезная реклама McDonald's , которая освещает улицу в вечернее время.



13. Канцелярские принадлежности









Огромная бутылочка штрих-корректора в центре города.



14. Реклама лака для ногтей









Лак, который льется на асфальт.



15. Кофе Folgers









Folgers: чтобы утро было добрым.



16. Мужской дезодорант Axe









Огромный календарь от Axe , размещенный здании женского общежития.



17. Шампунь









Огромная коса на жилом доме.



Реклама должна быть яркой, понятной и обязательно запоминающейся. Хороший рекламные ролики, плакаты и слоганы вполне можно сравнить с произведениями искусства. В нашем обзоре собраны образцы рекламы не заметить которые просто не получится.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)