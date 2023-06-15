17 потрясающих рекламных идей, на которые невозможно не обратить внимание

Примеры оригинальной и забавной рекламы.
Реклама должна быть яркой, понятной и обязательно запоминающейся. Хороший рекламные ролики, плакаты и слоганы вполне можно сравнить с произведениями искусства. В нашем обзоре собраны образцы рекламы не заметить которые просто не получится.
1. Шоколадный батончик Mars
Шоколадный батончик размером с фуру.
2. McDonald's
Остановка общественного транспорта с зеркальной стеной от сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
3. Презервативы Durex
Durex XL - не надо стеснятся.
4. Hard Rock Cafe
Кафе для истинных ценителей рок-музыки.
5. Парикмахер
Креативные женские стрижки.
6. Harley-Davidson
Хватит мечтать - пора действовать!
7. Трактора Lamborghini
Даже трактор может выглядеть роскошно, если это трактор Lamborghini.
8. Кетчуп Henz
Неприлично-острый кетчуп.
9. Казино
Оригинальная реклама казино в аэропорту.
10. Тренажерный зал Pawerhouse
Эффектная реклама тренажерного зала.
11. Цементный завод
Новые возможности цемента Cemex.
12. Ресторан McDonald's
Оригинальная и полезная реклама McDonald's, которая освещает улицу в вечернее время.
13. Канцелярские принадлежности
Огромная бутылочка штрих-корректора в центре города.
14. Реклама лака для ногтей
Лак, который льется на асфальт.
15. Кофе Folgers
Folgers: чтобы утро было добрым.
16. Мужской дезодорант Axe
Огромный календарь от Axe, размещенный здании женского общежития.
17. Шампунь
Огромная коса на жилом доме.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии