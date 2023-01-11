Как устроены школы в разных уголках земли

Сегодня мы вместе с сотней других стран отмечаем Всемирный день учителя и поздравляем тех, кто подарил знания нам и дарит их сейчас нашим детям. В честь праздника предлагаю заглянуть на урок в классные комнаты самых разных стран мира и в очередной раз восхититься преподавателями и их таким нелегким трудом.



Россия

Ученики десятого класса московской гимназии 1567 и учительница истории, Тамара Эйдельман.









Афганистан</strong>



Ученицы 11 класса средней школы Заргона в Кабуле.







Украина



Ученицы Украинского Гуманитарного Лицея в Киеве и их учительница Анна Снитко.







Пакистан



Учитель Мухаммед Аюб и его ученики на занятиях в местном парке в Исламабаде.







Малайзия



Дети заучивают Коран в школе-интернате Медресе Нурул Иман за пределами столицы Малайзии, Куала-Лумпур.







Бразилия



Учитель Маркос Пауло Джеронимо и учащиеся средней школы Данте Алигьери в Сан-Паулу.







Эквадор



Студенты технического колледжа Дон Боско в Кито.







Марокко



Учитель Мулай Исмаил Ламрани со своим классом начальной школы в Рабате.







Англия



Ученики девятого класса частной школы Форест в Лондоне и их учительница Сюзанна Вейтч.







Япония



Первоклассники начальной школы Такиногава в Японии.







Иордан



Учитель Ханан Анци с учениками в лагере сирийских беженцев Аль-Заатари в иорданском городе Мафрак, недалеко от границы с Сирией.







Бурунди



Урок в начальной школе Аве Мария в столице Бурунди Бужумбуре.







Уругвай



Учительница Анна Доррего с учащимися сельской школы Агустин Феррейра на окраине города Минас.







США



Учителя Карла Смит и Лора Джонсон и учащиеся третьего класса начальной школы Джесси Шервуд в Чикаго.







Сектор Газа



Мохаммед Цуроб проверяет работы во время урока английского в начальной школе Таха Хусейна в Рафахе на юге сектора Газа.







Чили



Учитель Гильермо Валенсуэла с учащимися начальных классов вечерней школы для взрослых Лоры Викуна в Сантьяго.







Афганистан



Махаджера Армани и ее ученицы на занятии за пределами города Джелалабад.







Вьетнам



Нгуен Тхи Фыонг ведет урок у третьеклассников начальной школы Ван Чай в районе Донг Ван к северу от Ханоя.







Кот-д’Ивуар.







Учитель Кахон Рошель со студентами начальной школы в Абиджане.





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