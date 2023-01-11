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Как устроены школы в разных уголках земли

Сегодня мы вместе с сотней других стран отмечаем Всемирный день учителя и поздравляем тех, кто подарил знания нам и дарит их сейчас нашим детям. В честь праздника предлагаю заглянуть на урок в классные комнаты самых разных стран мира и в очередной раз восхититься преподавателями и их таким нелегким трудом.

Россия
Ученики десятого класса московской гимназии 1567 и учительница истории, Тамара Эйдельман.

Как устроены школы в разных уголках земли


Афганистан</strong>

Ученицы 11 класса средней школы Заргона в Кабуле.

Как устроены школы в разных уголках земли

Украина

Ученицы Украинского Гуманитарного Лицея в Киеве и их учительница Анна Снитко.

Как устроены школы в разных уголках земли

Пакистан

Учитель Мухаммед Аюб и его ученики на занятиях в местном парке в Исламабаде.

Как устроены школы в разных уголках земли

Малайзия

Дети заучивают Коран в школе-интернате Медресе Нурул Иман за пределами столицы Малайзии, Куала-Лумпур.

Как устроены школы в разных уголках земли

Бразилия

Учитель Маркос Пауло Джеронимо и учащиеся средней школы Данте Алигьери в Сан-Паулу.

Как устроены школы в разных уголках земли

Эквадор

Студенты технического колледжа Дон Боско в Кито.

Как устроены школы в разных уголках земли

Марокко

Учитель Мулай Исмаил Ламрани со своим классом начальной школы в Рабате.

Как устроены школы в разных уголках земли

Англия

Ученики девятого класса частной школы Форест в Лондоне и их учительница Сюзанна Вейтч.

Как устроены школы в разных уголках земли

Япония

Первоклассники начальной школы Такиногава в Японии.

Как устроены школы в разных уголках земли

Иордан

Учитель Ханан Анци с учениками в лагере сирийских беженцев Аль-Заатари в иорданском городе Мафрак, недалеко от границы с Сирией.

Как устроены школы в разных уголках земли

Бурунди

Урок в начальной школе Аве Мария в столице Бурунди Бужумбуре.

Как устроены школы в разных уголках земли

Уругвай

Учительница Анна Доррего с учащимися сельской школы Агустин Феррейра на окраине города Минас.

Как устроены школы в разных уголках земли

США

Учителя Карла Смит и Лора Джонсон и учащиеся третьего класса начальной школы Джесси Шервуд в Чикаго.

Как устроены школы в разных уголках земли

Сектор Газа

Мохаммед Цуроб проверяет работы во время урока английского в начальной школе Таха Хусейна в Рафахе на юге сектора Газа.

Как устроены школы в разных уголках земли

Чили

Учитель Гильермо Валенсуэла с учащимися начальных классов вечерней школы для взрослых Лоры Викуна в Сантьяго.

Как устроены школы в разных уголках земли

Афганистан

Махаджера Армани и ее ученицы на занятии за пределами города Джелалабад.

Как устроены школы в разных уголках земли

Вьетнам

Нгуен Тхи Фыонг ведет урок у третьеклассников начальной школы Ван Чай в районе Донг Ван к северу от Ханоя.

Как устроены школы в разных уголках земли

Кот-д’Ивуар.



Учитель Кахон Рошель со студентами начальной школы в Абиджане.


Как устроены школы в разных уголках земли

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