Как устроены школы в разных уголках земли

Сегодня мы вместе с сотней других стран отмечаем Всемирный день учителя и поздравляем тех, кто подарил знания нам и дарит их сейчас нашим детям. В честь праздника предлагаю заглянуть на урок в классные комнаты самых разных стран мира и в очередной раз восхититься преподавателями и их таким нелегким трудом.
Россия
Ученики десятого класса московской гимназии 1567 и учительница истории, Тамара Эйдельман.
Афганистан</strong>
Ученицы 11 класса средней школы Заргона в Кабуле.
Украина
Ученицы Украинского Гуманитарного Лицея в Киеве и их учительница Анна Снитко.
Пакистан
Учитель Мухаммед Аюб и его ученики на занятиях в местном парке в Исламабаде.
Малайзия
Дети заучивают Коран в школе-интернате Медресе Нурул Иман за пределами столицы Малайзии, Куала-Лумпур.
Бразилия
Учитель Маркос Пауло Джеронимо и учащиеся средней школы Данте Алигьери в Сан-Паулу.
Эквадор
Студенты технического колледжа Дон Боско в Кито.
Марокко
Учитель Мулай Исмаил Ламрани со своим классом начальной школы в Рабате.
Англия
Ученики девятого класса частной школы Форест в Лондоне и их учительница Сюзанна Вейтч.
Япония
Первоклассники начальной школы Такиногава в Японии.
Иордан
Учитель Ханан Анци с учениками в лагере сирийских беженцев Аль-Заатари в иорданском городе Мафрак, недалеко от границы с Сирией.
Бурунди
Урок в начальной школе Аве Мария в столице Бурунди Бужумбуре.
Уругвай
Учительница Анна Доррего с учащимися сельской школы Агустин Феррейра на окраине города Минас.
США
Учителя Карла Смит и Лора Джонсон и учащиеся третьего класса начальной школы Джесси Шервуд в Чикаго.
Сектор Газа
Мохаммед Цуроб проверяет работы во время урока английского в начальной школе Таха Хусейна в Рафахе на юге сектора Газа.
Чили
Учитель Гильермо Валенсуэла с учащимися начальных классов вечерней школы для взрослых Лоры Викуна в Сантьяго.
Афганистан
Махаджера Армани и ее ученицы на занятии за пределами города Джелалабад.
Вьетнам
Нгуен Тхи Фыонг ведет урок у третьеклассников начальной школы Ван Чай в районе Донг Ван к северу от Ханоя.
Кот-д’Ивуар.
Учитель Кахон Рошель со студентами начальной школы в Абиджане.
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