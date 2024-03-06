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3 способа сварить треснувшие яйца, чтобы не вытекал белок



Многие люди ошибочно полагают, что если на курином яйце есть даже маленькая трещинка, то сварить его уже не получится. На самом деле это вовсе не так. В действительности существует по меньшей мере несколько вполне действенных методик варки, при которых белок не будет вытекать в процессе и по итоге можно будет получить ничем не отличающееся от «нормального» вареное яйцо.

Способ первый


Только сначала соль сыплем. /Фото: cheese-blog.ru.

Только сначала соль сыплем. /Фото: cheese-blog.ru.

 

Самый простой, популярный и действенный способ, который используют опытные хозяева. Единственная оговорка заключается в том, что применить данную методику можно только в том случае, если трещина на яйце имеется совсем небольшая. Все, что нужно сделать в такой ситуации – это добавить в воду ложку соли, довести раствор до кипения и только после этого очень аккуратно опустить яйца в кастрюлю для дальнейшей варки. Суть в том, что из-за соленой воды белок начинает стремительно сворачиваться и не станет вытекать.

Способ второй


Можно сразу сварить. /Фото: kolbin.ru.

Можно сразу сварить. /Фото: kolbin.ru.

 

Для реализации второй методики понадобится пароварка. Яйца укладываются в нее трещиной вниз. Тут возможны два пути. Первый – подержать яйца в пароварке всего пару минут, чтобы ближайшая к скорлупе часть белка начала сгущаться и перестала вытекать. Второй – подержать яйца в пароварке 10-15 минут, после чего они тоже вполне себе отлично сварятся.

Способ третий


Можно даже вылить яйцо. /Фото: yandex.ru.

Можно даже вылить яйцо. /Фото: yandex.ru.

 

Третий способ используется в тех ситуациях, когда трещина на яйце действительно большая. Для его реализации понадобится пищевая пленка. Сгодится также и пакет для запекания. Просто заворачиваем яйцо в пленку и опускаем в воду. Начинаем кипятить. Далее яйца варятся, как всегда. После окончания процесса, необходимо переложить их в холодную воду, снять пленку и почистить.

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