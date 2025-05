Почему на Диком Западе 6-зарядные револьверы заряжали пятью патронами

Время револьверов

Немного недостатков

Пятизарядные револьверы (нет)

На Диком Западе револьвер был не просто оружием — он был спутником, другом и часто последним доводом в споре. Легендарные Colt, Remington и Smith & Wesson стали символами той эпохи, когда оружие было предметом первой необходимости . Впрочем, за красивым блеском полированного металла скрывался малоизвестный секрет: многие стрелки сознательно заряжали револьверы не полностью, и вместо шести положенных патронов использовали лишь пять.Вторая половина XIX века — время, когда револьвер стал неотъемлемой частью повседневной жизни на американском фронтире. Новый Свет стремительно расширял свои границы, и вместе с ним росли требования к оружию: оно должно было быть компактным, надёжным и быстрым в действии. Револьвер оказался как раз таким спутником, который сочетал в себе удобство ношения и достаточную огневую мощь. Именно тогда он превратился в символ не только личной защиты, но и целой эпохи, где каждый день мог принести новые вызовы.Одним из самых узнаваемых представителей этого времени стал Colt Single Action Army, чаще всего называемый просто «Писмейкер». Его представили миру в 1873 году, и почти сразу он стал любимцем армии, шерифов и простых ковбоев. Простота конструкции, быстрая перезарядка и узнаваемая линия ствола сделали его настоящей легендой. Этот револьвер не только носили на бедре — о нём слагали песни и рассказывали истории у вечернего костра, где в лязге шпор и потрескивании огня его щелчок звучал особенно внушительно.Чуть раньше в руках солдат северян часто можно было увидеть Remington New Model Army.В отличие от своих собратьев, этот револьвер был известен удобной системой смены барабана, что сильно ускоряло перезарядку. Его массивный профиль внушал уважение, а крепкая рама помогала ему переживать все невзгоды походной жизни. В те годы немногие вещи могли сравниться с надёжностью Remington в самых непростых условиях — будь то пыльные тропы Дикого Запада или болотистые поля Миссисипи.Пока на полях сражений и прериях свистели пули, в городах на восточном побережье набирал популярность совсем иной револьвер — Smith & Wesson Model 1. Его появление в 1857 году стало небольшим переворотом: впервые оружие было рассчитано под металлический патрон, что избавляло от мороки с порохом и капсюлями. Маленький и удобный, он быстро стал фаворитом среди тех, кому нужна была защита в кармане, а не на поясе. Этот револьвер был скорее спутником купцов, клерков и дам, чем ковбоев и золотоискателей.Не стоит забывать и про Colt 1851 Navy, один из самых элегантных револьверов своего времени. Выпущенный в середине века, он завоевал уважение благодаря балансу веса и размера. Его часто можно было увидеть в кобуре морских офицеров, южан, а позже и в руках тех, кто пытался найти своё счастье в новых землях. Лёгкий в обращении и достаточно мощный, он сопровождал своих владельцев в дуэлях, на охоте и в дальних странствиях, где от надёжности оружия порой зависела жизнь.Револьвер Colt Single Action Army быстро стал любимцем ковбоев, военных и даже некоторых знаменитых стрелков. Но даже у такой иконы были свои слабые стороны. Чтобы перезарядить его, приходилось каждый раз вручную взводить курок, открывать загрузочную дверцу и вставлять патроны по одному. В спешке это могло обернуться настоящей проблемой. Сам процесс стрельбы требовал определённой сноровки: без привычки можно было запросто промахнуться просто из-за неудачного хвата или неточного нажатия на спуск. В условиях дуэли на главной улице городка это становилось особенно важным.Remington New Model Army казался более удобным в бою, потому что позволял менять барабан целиком. Это действительно экономило драгоценные секунды, но и тут было не всё так радужно. Барабаны могли не идеально подходить друг к другу, особенно после долгой службы и без должного ухода. Иногда замена шла с трудом, а значит, в решающий момент револьвер мог подвести. К тому же сам по себе Remington был чуть тяжелее многих своих конкурентов, а значит, таскать его на поясе весь день было не самым приятным занятием.Smith & Wesson Model 1 был удобен и компактен, но и его возможности были ограничены. Маленький калибр давал владельцу шанс отбиться от неприятеля в упор, но на серьёзные расстояния рассчитывать не стоило. Останавливающее действие оставляло желать лучшего, да и прицеливание на бегу превращалось в не самую лёгкую задачу. Пружины и механизм открытия ствола иногда выходили из строя, особенно при интенсивной эксплуатации, а в суровых условиях фронтира запчасти можно было ждать долго.Colt 1851 Navy, несмотря на свою элегантность и неплохую точность, тоже имел свои капризы. Использование капсюлей требовало аккуратности: осечки случались чаще, чем хотелось бы. Вдобавок пороховые газы могли прожигать перегородки между каморами барабана, если заряд был слишком мощным или патрон некачественным. Это приводило к неприятным сюрпризам, особенно в самый неподходящий момент. И всё же, несмотря на эти недостатки, револьверы оставались верными спутниками тех, кто шагал в неизвестность. Хотя у всех этих моделей был ещё один общий, почти незаметный на первый взгляд изъян, о котором стоило помнить, даже если об этом не говорили вслух.На первый взгляд, револьверы второй половины XIX века выглядели надёжными и простыми. Но у них был один изъян, о котором редко говорили вслух. Курок большинства моделей того времени — будь то Colt Single Action Army или Remington New Model Army — в невзведённом положении напрямую упирался в капсюль патрона. Любой сильный удар по курку, падение оружия или даже неосторожное движение могли привести к самопроизвольному выстрелу. Причём для этого вовсе не требовалось нажимать на спуск — достаточно было лишь несильного толчка.Для тех, кто каждый день носил револьвер с собой, подобная особенность становилась настоящей головной болью . Никому не хотелось оказаться подстреленным собственным оружием, просто соскользнув с лошади или зацепившись за дерево. Особенно это было опасно в городах, где случайный выстрел мог привести к трагедии в самом людном месте. Решение, как водится, нашлось не в чертежах мастеров, а в практике тех, кто лучше всего понимал своё оружие — профессиональных стрелков, шерифов и ковбоев.Чтобы избежать неприятностей, оружейники и опытные стрелки начали заряжать револьверы всего пятью патронами вместо шести. Пустая камора приходилась прямо под курок. Таким образом, даже если револьвер упадёт, капсюль не будет находиться под ударной частью курка, и выстрела не произойдёт. Это простое, но гениальное решение позволяло носить оружие заряжённым и при этом спокойно заниматься своими делами, не боясь случайного выстрела при первом неловком движении.Такой способ зарядки стал негласным правилом для всех, кто дорожил своей жизнью и репутацией. В карманных и поясных кобурах револьверы часто лежали именно так: пять патронов и шестая пустая камора. Причём натренированные стрелки легко учитывали этот момент в бою — их умение быстро прокручивать барабан и мгновенно взводить курок делало пустую камору почти незаметной помехой.