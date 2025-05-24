Почему на Диком Западе 6-зарядные револьверы заряжали пятью патронами

На Диком Западе револьвер был не просто оружием — он был спутником, другом и часто последним доводом в споре. Легендарные Colt, Remington и Smith & Wesson стали символами той эпохи, когда оружие было предметом первой необходимости. Впрочем, за красивым блеском полированного металла скрывался малоизвестный секрет: многие стрелки сознательно заряжали револьверы не полностью, и вместо шести положенных патронов использовали лишь пять.
Время револьверов
Револьверы./ Фото: pinterest.com
Вторая половина XIX века — время, когда револьвер стал неотъемлемой частью повседневной жизни на американском фронтире. Новый Свет стремительно расширял свои границы, и вместе с ним росли требования к оружию: оно должно было быть компактным, надёжным и быстрым в действии. Револьвер оказался как раз таким спутником, который сочетал в себе удобство ношения и достаточную огневую мощь. Именно тогда он превратился в символ не только личной защиты, но и целой эпохи, где каждый день мог принести новые вызовы.
Colt Single Action Army./ Фото: ytimg.com
Одним из самых узнаваемых представителей этого времени стал Colt Single Action Army, чаще всего называемый просто «Писмейкер». Его представили миру в 1873 году, и почти сразу он стал любимцем армии, шерифов и простых ковбоев. Простота конструкции, быстрая перезарядка и узнаваемая линия ствола сделали его настоящей легендой. Этот револьвер не только носили на бедре — о нём слагали песни и рассказывали истории у вечернего костра, где в лязге шпор и потрескивании огня его щелчок звучал особенно внушительно.
Remington New Model Army./ Фото: ytimg.com
Чуть раньше в руках солдат северян часто можно было увидеть Remington New Model Army.переживать все невзгоды походной жизни. В те годы немногие вещи могли сравниться с надёжностью Remington в самых непростых условиях — будь то пыльные тропы Дикого Запада или болотистые поля Миссисипи.
Smith & Wesson Model 1./ Фото: blogspot.com
Пока на полях сражений и прериях свистели пули, в городах на восточном побережье набирал популярность совсем иной револьвер — Smith & Wesson Model 1. Его появление в 1857 году стало небольшим переворотом: впервые оружие было рассчитано под металлический патрон, что избавляло от мороки с порохом и капсюлями. Маленький и удобный, он быстро стал фаворитом среди тех, кому нужна была защита в кармане, а не на поясе. Этот револьвер был скорее спутником купцов, клерков и дам, чем ковбоев и золотоискателей.
Colt 1851 Navy./ Фото: flickr.com
Не стоит забывать и про Colt 1851 Navy, один из самых элегантных револьверов своего времени. Выпущенный в середине века, он завоевал уважение благодаря балансу веса и размера. Его часто можно было увидеть в кобуре морских офицеров, южан, а позже и в руках тех, кто пытался найти своё счастье в новых землях. Лёгкий в обращении и достаточно мощный, он сопровождал своих владельцев в дуэлях, на охоте и в дальних странствиях, где от надёжности оружия порой зависела жизнь.
Немного недостатков
Перезарядка далека от удобной./ Фото: ytimg.com
Револьвер Colt Single Action Army быстро стал любимцем ковбоев, военных и даже некоторых знаменитых стрелков. Но даже у такой иконы были свои слабые стороны. Чтобы перезарядить его, приходилось каждый раз вручную взводить курок, открывать загрузочную дверцу и вставлять патроны по одному. В спешке это могло обернуться настоящей проблемой. Сам процесс стрельбы требовал определённой сноровки: без привычки можно было запросто промахнуться просто из-за неудачного хвата или неточного нажатия на спуск. В условиях дуэли на главной улице городка это становилось особенно важным.
Лёгкая замена барабана./ Фото: pinterest.com
Remington New Model Army казался более удобным в бою, потому что позволял менять барабан целиком. Это действительно экономило драгоценные секунды, но и тут было не всё так радужно. Барабаны могли не идеально подходить друг к другу, особенно после долгой службы и без должного ухода. Иногда замена шла с трудом, а значит, в решающий момент револьвер мог подвести. К тому же сам по себе Remington был чуть тяжелее многих своих конкурентов, а значит, таскать его на поясе весь день было не самым приятным занятием.
Удобный для самообороны./ Фото: ytimg.com
Smith & Wesson Model 1 был удобен и компактен, но и его возможности были ограничены. Маленький калибр давал владельцу шанс отбиться от неприятеля в упор, но на серьёзные расстояния рассчитывать не стоило. Останавливающее действие оставляло желать лучшего, да и прицеливание на бегу превращалось в не самую лёгкую задачу. Пружины и механизм открытия ствола иногда выходили из строя, особенно при интенсивной эксплуатации, а в суровых условиях фронтира запчасти можно было ждать долго.
Среди недостатков был и интересный./ Фото: dzen.ru
Colt 1851 Navy, несмотря на свою элегантность и неплохую точность, тоже имел свои капризы. Использование капсюлей требовало аккуратности: осечки случались чаще, чем хотелось бы. Вдобавок пороховые газы могли прожигать перегородки между каморами барабана, если заряд был слишком мощным или патрон некачественным. Это приводило к неприятным сюрпризам, особенно в самый неподходящий момент. И всё же, несмотря на эти недостатки, револьверы оставались верными спутниками тех, кто шагал в неизвестность. Хотя у всех этих моделей был ещё один общий, почти незаметный на первый взгляд изъян, о котором стоило помнить, даже если об этом не говорили вслух.
Пятизарядные револьверы (нет)
Курок Colt SAA./ Фото: stringtranslate.com
На первый взгляд, револьверы второй половины XIX века выглядели надёжными и простыми. Но у них был один изъян, о котором редко говорили вслух. Курок большинства моделей того времени — будь то Colt Single Action Army или Remington New Model Army — в невзведённом положении напрямую упирался в капсюль патрона. Любой сильный удар по курку, падение оружия или даже неосторожное движение могли привести к самопроизвольному выстрелу. Причём для этого вовсе не требовалось нажимать на спуск — достаточно было лишь несильного толчка.
Зазор между барабаном и корпусом./ Фото: truewestmagazine.com
Для тех, кто каждый день носил револьвер с собой, подобная особенность становилась настоящей головной болью. Никому не хотелось оказаться подстреленным собственным оружием, просто соскользнув с лошади или зацепившись за дерево. Особенно это было опасно в городах, где случайный выстрел мог привести к трагедии в самом людном месте. Решение, как водится, нашлось не в чертежах мастеров, а в практике тех, кто лучше всего понимал своё оружие — профессиональных стрелков, шерифов и ковбоев.
Боёк./ Фото: truewestmagazine.com
Чтобы избежать неприятностей, оружейники и опытные стрелки начали заряжать револьверы всего пятью патронами вместо шести. Пустая камора приходилась прямо под курок. Таким образом, даже если револьвер упадёт, капсюль не будет находиться под ударной частью курка, и выстрела не произойдёт. Это простое, но гениальное решение позволяло носить оружие заряжённым и при этом спокойно заниматься своими делами, не боясь случайного выстрела при первом неловком движении.
Шестизарядный для пяти патронов./ Фото: mavink.com
Такой способ зарядки стал негласным правилом для всех, кто дорожил своей жизнью и репутацией. В карманных и поясных кобурах револьверы часто лежали именно так: пять патронов и шестая пустая камора. Причём натренированные стрелки легко учитывали этот момент в бою — их умение быстро прокручивать барабан и мгновенно взводить курок делало пустую камору почти незаметной помехой.
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