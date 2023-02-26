Как вырастить овощи и фрукты в 20 литровых вёдрах

Один из наиболее очевидных способов использования переработанных контейнеров — выращивание еды.

Есть широкий спектр фруктов и овощей, которые можно выращивать в 20-литровых ведрах.



Стоит отметить, что в пластиковых ведрах потребуются дренажные отверстия. Некоторым растениям нужен лучший дренаж, чем другим, но всем нужен какой-то способ для отвода лишней воды. Если ведра стоят на твердой поверхности, подумайте о том, чтобы разместить под ними «ножки» или опорные конструкции, чтобы вода могла стекать более свободно.

Еще одна вещь, которую следует иметь в виду, это то, что цвет ведер будет иметь значение. Ведра черного или темного цвета будут поглощать и удерживать тепло, а ведра более светлого цвета будут отражать свет и сохранять прохладу. Поэтому белые или светлые ведра лучше подходят для летнего выращивания в большинстве климатических зон, тогда как черные ведра могут быть лучше для выращивания ранней весной/осенью/зимой в более холодных районах.

Без дальнейших церемоний, давайте взглянем на 15 самых популярных фруктов и овощей, которые лучше всего растут в таких ведрах.



Перец

Баклажан

Фасоль

Морковь и другие корнеплоды

Салат и другие листовые культуры

Лук

Огурцы

Капуста, брокколи и другие капустные

Цукини и кабачки

Горох

Черника и другие фруктовые кустарники

Картофель

Малина и другие фруктовые кустарники

Клубника

Помидоры

Эти 15 фруктов и овощей, которые вы можете выращивать в таких ведрах, — лишь некоторые из многих доступных вам вариантов. Если вы принимаете во внимание вашу местность и требования различных растений, которые вы выращиваете, нет никаких причин, по которым контейнерный сад не может быть таким же разнообразным, продуктивным и интересным, как сады, в которых растения растут в земле