Как вырастить овощи и фрукты в 20 литровых вёдрах

Один из наиболее очевидных способов использования переработанных контейнеров — выращивание еды.
Есть широкий спектр фруктов и овощей, которые можно выращивать в 20-литровых ведрах.
Стоит отметить, что в пластиковых ведрах потребуются дренажные отверстия. Некоторым растениям нужен лучший дренаж, чем другим, но всем нужен какой-то способ для отвода лишней воды. Если ведра стоят на твердой поверхности, подумайте о том, чтобы разместить под ними «ножки» или опорные конструкции, чтобы вода могла стекать более свободно.
Еще одна вещь, которую следует иметь в виду, это то, что цвет ведер будет иметь значение. Ведра черного или темного цвета будут поглощать и удерживать тепло, а ведра более светлого цвета будут отражать свет и сохранять прохладу. Поэтому белые или светлые ведра лучше подходят для летнего выращивания в большинстве климатических зон, тогда как черные ведра могут быть лучше для выращивания ранней весной/осенью/зимой в более холодных районах.
Без дальнейших церемоний, давайте взглянем на 15 самых популярных фруктов и овощей, которые лучше всего растут в таких ведрах.
Перец
Баклажан
Фасоль
Морковь и другие корнеплоды
Салат и другие листовые культуры
Лук
Огурцы
Капуста, брокколи и другие капустные
Цукини и кабачки
Горох
Черника и другие фруктовые кустарники
Картофель
Малина и другие фруктовые кустарники
Клубника
Помидоры
Эти 15 фруктов и овощей, которые вы можете выращивать в таких ведрах, — лишь некоторые из многих доступных вам вариантов. Если вы принимаете во внимание вашу местность и требования различных растений, которые вы выращиваете, нет никаких причин, по которым контейнерный сад не может быть таким же разнообразным, продуктивным и интересным, как сады, в которых растения растут в земле
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