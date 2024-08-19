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Копченые предки: удивительные мумии филиппинского народа ибалои


Копченые мумии с Филиппин. | Фото: 4tololo.ru.

Копченые мумии с Филиппин. | Фото: 4tololo.ru.

В северной гористой местности на Филиппинах обитают представители народа ибалои. Их жизнь практически не отличается от соседей: работа на рисовых полях, устоявшийся быт, если бы не одно «но». Еще пару сотен лет назад эти филиппинцы не хоронили умерших и не придавали их огню. Путем копчения они делали из них мумии, которые прекрасно сохранились до сегодняшних дней.

Люди народа ибалои. | Фото: allday.com.

Люди народа ибалои. | Фото: allday.com.

Мумии ибалоев совершенно не похожи на те, которые современные обыватели привыкли видеть в учебниках истории или на экранах телевизоров. Да и процесс мумифицирования у филиппинцев весьма отличался от египетской технологии.
Мумия умершего предка в позе эмбриона. | Фото: allday.com.

Мумия умершего предка в позе эмбриона. | Фото: allday.com.

Для начала умирающего кормили растительной пищей, которая очищала организм, а затем обильно поили соленой водой (соль приводила к обезвоживанию). После того, как человек отправлялся в мир иной, его тело полностью окунали в соляной раствор и складывали пополам. Согласно поверью, человек должен уходить из жизни в том же положении, что и при рождении, т. е. в позе эмбриона.
Ужасающая традиция с другой стороны земного шара. | Фото: allday.com.

Ужасающая традиция с другой стороны земного шара. | Фото: allday.com.

Скрюченное тело помещали на солнце и разводили огонь, чтобы дым постепенно подсушивал и коптил наружную оболочку. Иногда этот процесс мог занимать от несколько недель до полугода. Внутренности, как египтяне, филиппинцы не вынимали. Их тоже сушили. Для этого в рот будущей мумии вставляли трубку, через которую мужчины племени вдували табачный дым. После регидрации тело затирали специальными травами, помещали в гробы, напоминающие корыта, и относили в пещеры, скрытые от посторонних глаз.
Мумии делают не из всех умерших соплеменников. | Фото: musei-smerti.ru.

Мумии делают не из всех умерших соплеменников. | Фото: musei-smerti.ru.

Впервые копченые мумии были обнаружены в пещерах на Филиппинах в начале ХХ века. На сегодняшний день ибалои за небольшую плату с удовольствием сопровождают всех желающих в пещеры, где демонстрируют им своих предков. Они достают мумии из гробов, а затем складывают их обратно. Удивительно, как до сих пор мумии не испортились от частного вынимания.

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