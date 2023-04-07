Самая красивая библиотека в мире

Национальная библиотека Чешской Республики занимает комплекс зданий Клементинум — дико красивый и нарядный пример архитектуры барокко. В 1722 году там открылся иезуитский университет, а в 1781 году была учреждена Bibliotheca Nationalis, коллекция литературы на чешском языке. Сегодня в библиотеке хранится более 20 тысяч книг. Ряд редких исторических изданий скоро будут отсканированы и выложены на Google Books.



Несколько любопытных фактов о Клементинуме: он был третьим крупнейшим иезуитским учебным заведением в мире; наблюдения за погодой здесь начались в 1775 году; Клементинум упоминается в романе известного испаноязычного писателя Хорхе Луиса Борхеса.











































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