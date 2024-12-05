Стоимость укладки плитки из керамогранита на пол почти в два раза выше цены самого материала. Есть резон освоить это дело и сэкономить семейный бюджет, и даже пополнить его. Но учитывая конкуренцию, без повышения квалификации не обойтись.







Понадобится



Положим, предстоит уложить керамогранитную плитку 80×20 см единым ковром в помещении с перегородками.

5 лайфхаков при укладке плитки на пол

СВП: побочный положительный эффект

Способ мелкой подрезки плитки

Способ нанесения плиточного клея на основание

Способ эффективной уборки затирочного клея

Как избежать пятнистости затирки

Для этого запасемся следующими материалами:плиточным клеем;системой выравнивая пола (СВП);затиркой швов;листами пенопласта;мягкой сухой тряпкой.Для монтажа плитки приготовим болгарку, гребенки для нанесения клея, приборы контроля, резиновый мастерок, губку на державке и емкость, а также респиратор и очки.Для выполнения этой работы качественно и без лишних трудозатрат, следует освоить и использовать в деле некоторые хитрости, которыми пользуются опытные мастера.Эти средства применяются для выравнивания плиток при их укладке. Но, если основание ровное, и клей лежит равномерным слоем, проявляется еще одно достоинство СВП. Их упорные части служат своего рода маяками, и все плитки лежат на них. Это позволяет осторожно наступать на свежеуложенную плитку, не опасаясь ее проседания или смещения.При прямой укладке плитки единым ковром в нескольких помещениях неизбежна мелкая подрезка. Она особенно затруднительна для керамогранита, который наряду с жесткостью, отличается еще и хрупкостью. Поэтому попытка отрезать тонкую полоску часто приводит к сколу.Чтобы избежать этого, плитку из керамогранита укладываем на пенопласт и по разметке режем ее болгаркой.Пенопласт при этом гасит вибрации и удары со стороны инструмента. Причем подрезку делаем в несколько проходов. Это также способствует сохранности плитки.Обычно его наносят как на основание, так и на протектор плитки, что занимает время и приводит к перерасходу клея. Но можно обойтись без его нанесения на плитку и при этом добиться максимально полной заполняемости.Вся хитрость в способе нанесения клея на основание маленьким зубчатым шпателем. Клей укладываем не по прямой, а волнообразно.Тогда его можно нанести в большем количестве, нежели классическим способом. В этом можно наглядно убедиться, если приподнять только что приклеенные плитки с разным нанесением клея.После затирки швов, убираем лишнее. Это непросто сделать, когда клей темный, а плитка светлая. Но если воспользоваться губкой на державке и емкостью с водой, то такую трудоемкую работу можно сильно облегчить и ускорить.Уборку излишнего клея производим по диагонали без отрыва губки от плитки от начала до конца. Затем очищаем ее от воды и собранного клея в емкости, которая должна быть рядом. При этом затирка полностью удаляется и еще одного мытья не требуется.Она является следствием неравномерности высыхания.По окончании замывки в швах остается влага, причем, где-то больше, а где-то меньше, что и является причиной, вызывающей пятнистость затирки.Справиться с этой проблемой нетрудно. Достаточно, закончив затирку, убрать излишек влаги, использовав обычную тряпку. Получается также дополнительная полировка швов и удаление остаточной затирки, если она где-то еще осталась.