Стоимость укладки плитки из керамогранита на пол почти в два раза выше цены самого материала. Есть резон освоить это дело и сэкономить семейный бюджет, и даже пополнить его. Но учитывая конкуренцию, без повышения квалификации не обойтись.
Понадобится
Положим, предстоит уложить керамогранитную плитку 80×20 см единым ковром в помещении с перегородками.
плиточным клеем;
системой выравнивая пола (СВП);
затиркой швов;
листами пенопласта;
мягкой сухой тряпкой.
Для монтажа плитки приготовим болгарку, гребенки для нанесения клея, приборы контроля, резиновый мастерок, губку на державке и емкость, а также респиратор и очки.
5 лайфхаков при укладке плитки на пол
Для выполнения этой работы качественно и без лишних трудозатрат, следует освоить и использовать в деле некоторые хитрости, которыми пользуются опытные мастера.
СВП: побочный положительный эффект
Эти средства применяются для выравнивания плиток при их укладке. Но, если основание ровное, и клей лежит равномерным слоем, проявляется еще одно достоинство СВП. Их упорные части служат своего рода маяками, и все плитки лежат на них. Это позволяет осторожно наступать на свежеуложенную плитку, не опасаясь ее проседания или смещения.
Способ мелкой подрезки плитки
При прямой укладке плитки единым ковром в нескольких помещениях неизбежна мелкая подрезка. Она особенно затруднительна для керамогранита, который наряду с жесткостью, отличается еще и хрупкостью. Поэтому попытка отрезать тонкую полоску часто приводит к сколу.
Чтобы избежать этого, плитку из керамогранита укладываем на пенопласт и по разметке режем ее болгаркой.
Пенопласт при этом гасит вибрации и удары со стороны инструмента. Причем подрезку делаем в несколько проходов. Это также способствует сохранности плитки.
Способ нанесения плиточного клея на основание
Обычно его наносят как на основание, так и на протектор плитки, что занимает время и приводит к перерасходу клея. Но можно обойтись без его нанесения на плитку и при этом добиться максимально полной заполняемости.
Вся хитрость в способе нанесения клея на основание маленьким зубчатым шпателем. Клей укладываем не по прямой, а волнообразно.
Тогда его можно нанести в большем количестве, нежели классическим способом. В этом можно наглядно убедиться, если приподнять только что приклеенные плитки с разным нанесением клея.
Способ эффективной уборки затирочного клея
После затирки швов, убираем лишнее. Это непросто сделать, когда клей темный, а плитка светлая. Но если воспользоваться губкой на державке и емкостью с водой, то такую трудоемкую работу можно сильно облегчить и ускорить.
Уборку излишнего клея производим по диагонали без отрыва губки от плитки от начала до конца. Затем очищаем ее от воды и собранного клея в емкости, которая должна быть рядом. При этом затирка полностью удаляется и еще одного мытья не требуется.
Как избежать пятнистости затирки
Она является следствием неравномерности высыхания.
По окончании замывки в швах остается влага, причем, где-то больше, а где-то меньше, что и является причиной, вызывающей пятнистость затирки.
Справиться с этой проблемой нетрудно. Достаточно, закончив затирку, убрать излишек влаги, использовав обычную тряпку. Получается также дополнительная полировка швов и удаление остаточной затирки, если она где-то еще осталась.
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