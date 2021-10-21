Мистические линии Старого Сарума, самая высокая средневековая постройка и другие тайны Солсбери

Прогулка по Солсбери.
Солсбери – маленький английский городок, который ещё недавно мало кому был действительно интересен. Но не исключено, что в свете последних событий побывать здесь захочется многим. Впрочем, чтобы увидеть главные достопримечательности Солсбери, будет достаточно и одного дня. Мы выбрали 7 мест, которые оказавшись в этом месте действительно стоит увидеть.
Старый Сарум
На этом месте в разное время были кельтское городище, римский форт, лагерь викингов и замок Вильгельма Завоевателя.
Старый Сарум с высоты птичьего полёта.
Археологи считают, что в этом месте люди жили ещё с каменного века. Старый Сарум находится на перекрёстке четырех дорог, которые были построены римлянами. Считается, что направление этих дорог совпадало с мистическими лей-линиями. Крепость на вершине кургана была построена норманами. Сначала она была деревянной, а позже на её месте был сооружён королевский замок из камня, а рядом собор. Но из-за того, что в замке были проблемы с водой, в 1220 году Папа разрешил перенести собор в другое место. Легенда гласит, что со старого места выпустили стрелу, и в месте, где она упала, построили новый собой, назвали который Солсберийский.
Правда, до нашего времени от стен «крепости на тихой реке» остались только развалины, зато рвы сохранились просто превосходно.
Солсберийский собор
Именно этот собор считают чистейшим образцом английской готики. Его 123-метровый шпиль делает это здание самой высокой средневековой постройкой в Великобритании. Строительство собора началось в 1220 году и длилось 38 лет, что, впрочем, по тем временам достаточно быстро.
Впрочем, шпиль – это далеко не единственное, что славен собор Девы Марии. Есть в нём и часы, которые были созданы в 1386 году, а сегодня считаются старейшим из работающих часовых механизмов.
Солсберийский собор.
В 1445 году к собору пристроили библиотечный корпус, в котором сегодня хранится один из четырёх уцелевших подлинников первого в британской истории законодательного акта, ограничившего королевский произвол - «Великой хартии вольностей». Кстати, именно Солсберийский экземпляр сохранился лучше других.
Церковь Святого Томаса и Святого Эдмунда
Интерьер церкви Святого Томаса и Святого Эдмунда.
Эту церковь в Солсбери тоже стоит увидеть. На её территории есть сад и старинное кладбище.
Иконостас в церкви Святого Томаса и Святого Эдмунда
Сохранились элементы старинной постройки, а внутренний декор относится к викторианскому стилю.
Музей в Королевском доме
Музей в Королевском доме.
В этом музее хранится одна из крупнейших европейских коллекций доисторических артефактов и Стоунхенджу. Здесь можно увидеть монеты, инструменты, предметы обихода и скелеты людей доисторической эпохи. Отдельный раздел посвящён римскому периоду, и в нём можно увидеть находки с римских фкрм и вилл. В художественной коллекции музея более 4000 картин, гравюр и рисунков – от изображения исторических личностей до пейзажей и изображения бытовых сцен.
Ворота Хай Стрит (High Street Gate)
Ворота Хай Стрит.
Отдельно стоит упомянуть ворота, через которые попадаешь в Солсберийский собор. Их красоту сложно не оценить даже далёким от искусства и архитектуры людям.
Дом Момпессона
Дом Момпессона/
Это здание было построено в конце 1600-х для депутата от округа Солсбери сэра Томаса Момпессона. Архитектурный облик выдержан в классическом стиле того времени, здание облицовано камнем Хилмарк.
Дом Момпессона. Интерьер.
Посетители могут полюбоваться на старинную посуду и мебель, побывать в библиотеке и даже выпить чаю в саду.
Рынок Солсбери
Рыночная площадь в Солсбери.
Городской рынок представляет собой большую открытую территорию, на которой расположено множество ресторанов, пабов и магазинчиков.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии