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Пугающие винтажные куклы начала XX века, от одного вида которых мороз по коже



Порой современные игрушки выглядят настолько нелепо или непонятно, что вызывают нарекания родителей. Но похоже, в прошлом производители игрушек грешили примерно тем же. Во всяком случае, глядя на этих кукол, которые были сделаны в XX веке, возникает вопрос - а точно ли это куклы, и действительно ли они были сделаны для детей, а не для шаманов вуду.

1. Пугающая блондинка


Блондинка из фильма ужасов.

Блондинка из фильма ужасов.

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2. «Давай поиграем!»


Они разные, немного странные, но всё же это детские игрушки.

Они разные, немного странные, но всё же это детские игрушки.

 

3. Антикварная кукла


Кукла из прошлого.

Кукла из прошлого.

 

4. Кукольный мальчик


Кукла, с которой связана жуткая история.

Кукла, с которой связана жуткая история.

 

5. «Зло знает, где тебя искать»


В этой кукле таится что-то такое, что пугает человека с первого взгляда.

В этой кукле таится что-то такое, что пугает человека с первого взгляда.

 

6. Безымянная кукла


Прошлое куклы осталось в ней.

Прошлое куклы осталось в ней.

 

7. Производство кукол


Серийно производство устрашающих кукол.

Серийно производство устрашающих кукол.

 

8. Куклы для истинных поклонников фильмов ужасов


Жуткая кукла, с которыми играли наши прабабушки.

Жуткая кукла, с которыми играли наши прабабушки.

 

9. Кукла-барыня


Милая барышня.

Милая барышня.

 

10. Кукла-убийца


Кукла, которая наводит ужас.

Кукла, которая наводит ужас.

 

11. Кукольные головы


Массовое производство.

Массовое производство.

 

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