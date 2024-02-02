Пугающие винтажные куклы начала XX века, от одного вида которых мороз по коже

Порой современные игрушки выглядят настолько нелепо или непонятно, что вызывают нарекания родителей. Но похоже, в прошлом производители игрушек грешили примерно тем же. Во всяком случае, глядя на этих кукол, которые были сделаны в XX веке, возникает вопрос - а точно ли это куклы, и действительно ли они были сделаны для детей, а не для шаманов вуду.
1. Пугающая блондинка
Блондинка из фильма ужасов.
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2. «Давай поиграем!»
Они разные, немного странные, но всё же это детские игрушки.
3. Антикварная кукла
Кукла из прошлого.
4. Кукольный мальчик
Кукла, с которой связана жуткая история.
5. «Зло знает, где тебя искать»
В этой кукле таится что-то такое, что пугает человека с первого взгляда.
6. Безымянная кукла
Прошлое куклы осталось в ней.
7. Производство кукол
Серийно производство устрашающих кукол.
8. Куклы для истинных поклонников фильмов ужасов
Жуткая кукла, с которыми играли наши прабабушки.
9. Кукла-барыня
Милая барышня.
10. Кукла-убийца
Кукла, которая наводит ужас.
11. Кукольные головы
Массовое производство.
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