Что можно приготовить из тыквы, когда не знаешь, куда ее девать

Тыква - королева осени.
Тыква – настоящая королева осени, которая содержит в себе множество различных витаминов и полезных веществ, что способствуют стройности фигуры. Ко всему прочему, она заботится о красоте кожи, волос и ногтей, а так же бережёт нашу нервную систему, спасая от негатива и стрессов, а о её чуть ли не магических свойствах знает даже ребёнок, что с приходом Хэллоуина старательно вырезает безобидные рожицы, дополняя их свечками. А ещё из неё можно приготовить множество различных блюд: от простейшего супа-пюре и хрустящих слайсов до фаршированных тыковок с мясом и овощами или же орехами, ягодами и сухофруктами.
1. Красивые кожа и волосы - мраморная творожная запеканка с тыквой
Тыква способна контролировать жировой баланс в организме и показана при угревой сыпи и перхоти.
Ингредиенты:
Для творожной части:
• Творог - 500 г;
• Сахар - 100 г ;
• Крахмал кукурузный -1 ст.л;
• Яйца - 2 шт.
Для тыквенной части:
• Тыквенное пюре - 500 г;
• Яйца - 2 шт;
• Крахмал кукурузный - 1 ст.л;
• Сахар - 100 г;
• Цедра одного апельсина.
Творожная запеканка с тыквой.
Пошаговое приготовление:
• В блендере измельчите творог и сахар;
• Добавьте яйца и крахмал;
• Тыкву помыть, завернуть в фольгу;
• Запекать около часа;
• Остудить и вынуть ложкой мякоть;
• Тыквенное пюре, сахар и апельсиновую цедру измельчить блендером;
• Добавить яйца и крахмал, перемешать;
• Разъёмную форму смазать маслом и застелить пергаментом;
• В центр формы выложить поочерёдно творожную и тыквенную массу;
• Запекать 50 минут при температуре 180 С;
• Перед подачей полностью остудить.
2. Стройная фигура - суп-пюре из тыквы
Тыква богата клетчаткой и при этом почти не содержит калорий.
Ингредиенты:
• Тыква – 600 г;
• Овощной или куриный бульон – 750 мл;
• Морковь – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Сметана или натуральный йогурт – 3 ст.л;
• Растительное масло – 1 ст.л;
• Зелень петрушки, соль, чёрный молотый перец – по вкусу.
Тыквенный суп-пюре.
Пошаговое приготовление:
• Добавьте масло в кастрюлю;
• Обжарьте мелко нарезанный лук на медленном огне 6-8 минут;
• Мякоть тыквы и натёртую морковь положите в кастрюлю;
• Залейте бульоном;
• После закипания варите ещё 20 минут;
• Перетрите суп в блендере и приправьте специями;
• Подавайте со сметаной и петрушкой.
3. Спокойные нервы - запечённая под сыром тыква
Тыква способна понижать давление и успокаивать нервную систему.
Ингредиенты:
• Тыква - 0,5 кг;
• Твёрдый сыр - 100 г;
• Растительное масло - 1 ст. л;
• Чеснок - 2 зуб;
• Французская горчица - 2 ст. л;
• Соль, перец по вкусу.
Запечённая под сыром тыква.
Пошаговое приготовление:
Помойте тыкву;
Снимите кожуру;
Нарежьте тыкву достаточно крупными кубиками и отправьте в миску;
Добавьте соль и перец по вкусу;
Смешайте всё;
После добавьте растительное масло (перемешайте);
Возьмите форму для запекания;
Переложите в неё тыкву;
Сверху добавьте пропущенный через чесночницу чеснок, французскую горчицу и тёртый сыр;
Выставьте температуру духовки на 180 °С;
Отправьте туда форму с тыквой на 25 минут;
Готовое блюдо посыпьте измельчённой петрушкой.
4. Лекарство от всех болезней - тыква с мёдом
Тыква способна понижать температуру естественным способом, без использования антибиотиков.
Ингредиенты:
• Тыква - 0,5 кг;
• Мёд - 1 ст. л;
• Чеснок - 1 зуб;
• Сливочное масло - 30 г;
• Веточка розмарина;
• Соль по вкусу.
Тыква с мёдом.
Пошаговое приготовление:
• Помойте тыкву;
• Не снимайте с неё кожуру;
• Нарежьте тыкву крупными кусочками (лучше скибками);
• Растопите сливочное масло на сковороде;
• Обжарьте тыкву со всех сторон;
• Добавьте розмарин и давленный чеснок;
• Обжаривайте тыкву ещё в течение 7 минут;
• Потом добавьте мёд;
• Продолжайте жарить, пока мёд не карамелизируется;
• Добавьте соль по вкусу;
• Поддавайте тёплой или холодной.
5. Витаминный заряд - рисовая каша с тыквой и изюмом
Если добавить в рацион тыкву, можно забыть об аптечных витаминных комплексах навсегда.
Ингредиенты:
• Тыква небольшая – 1 шт;
• Рис – 1 стакан;
• Сметана – 1 стакан;
• Сливочное масло – 100 г;
• Изюм – 1 стакан;
• Желтки – 5 шт;
• Белки – 6 шт;
• Соль, сахар – по вкусу.
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Пошаговое приготовление:
• Срежьте верхушку с тыквы;
• удалите семечки и вырежьте часть мякоти;
• Сварите рис, добавьте к нему мякоть тыквы, сливочное масло, сметану, изюм, соль, желтки, перетёртые с сахаром взбитые белки;
• Перемешайте все ингредиенты и переложите массу в тыкву;
• Сверху накройте срезанной верхушкой;
• Запекайте тыкву при 200°C 45-60 минут.
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