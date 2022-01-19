Истории выживших людей, которые попали в самые экстремальные условия

Выживание в экстремальных ситуациях требует от человека выдержки и непоколебимой веры в то, что не бывает безвыходных положений. Представляем пять историй, героям которых удалось выжить в сложнейших условиях.
Долгий полет и 4 дня выживания
Рекордная высота, после падения с которой человеку удавалось выжить, — 10 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу Гиннесса и принадлежит Весне Вулович, единственной выжившей после авиакатастрофы 26 января 1972 года. Она не только выздоровела, но и хотела снова вернуться к работе — страха полетов у нее не возникло, потому что сам момент катастрофы она не помнила.
24 августа 1981 года 20-летняя Лариса Савицкая и ее муж летели из свадебного путешествия на самолете Ан-24 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. В небе на высоте 5220 метров их самолет столкнулся с Ту-16. Лариса Савицкая стала единственной из 38 человек, кто выжил.
На обломке самолета размером три на четыре метра она летела в свободном падении на протяжении 8 минут. Ей удалось добраться до кресла и вжаться в него. Позже женщина утверждала, что в этот момент вспомнила эпизод из итальянского фильма «Чудеса еще случаются», где героиня выживает в схожих условиях. Спасательные работы велись не слишком активно. Для всех жертв авиакатастрофы уже даже были вырыты могилы.
Ларису Савицкую в итоге нашли последней. Она трое суток жила среди обломков самолета и тел погибших пассажиров. Несмотря на многочисленные травмы — сотрясение мозга, повреждения позвоночника, сломанные ребра и перелом руки, Савицкая не только выжила, но и смогла соорудить себе что-то вроде шалаша из обломков фюзеляжа. Когда поисковый самолет пролетал над местом крушения, Лариса даже махала спасателям, но они приняли ее за геолога из разместившейся неподалеку экспедиции.
Лариса Савицкая дважды внесена в Книгу рекордов Гиннесса: как человек, выживший после падения с огромной высоты, и как человек, получивший минимальную сумму компенсации физического ущерба в авиакатастрофе — 75 рублей (в деньгах 1981 года).
На маленьком плоту
23 ноября 1942 года немецкая субмарина торпедировала английский корабль «Бен Ломонд». Все члены его экипажа погибли. Почти все. Матросу Линь Пэну удалось выжить. Ему повезло — в ходе поисков на поверхности воды он обнаружил спасательный плот, на котором был запас продуктов. Линь Пэн, конечно, понимал, что продукты и вода рано или поздно закончатся, поэтому с первого дня своей робинзонады он начал готовить инвентарь для сбора дождевой воды и ловли рыбы. Растянул над плотом тент, из нитей веревки, найденной на плоту, сделал леску; из гвоздя и проводов от фонарика — крючки; из металла от консервной банки — нож, которым разделывал пойманную рыбу.
Интересный факт: Линь Пэн не умел плавать, поэтому все время был привязан к плоту. Рыбы Линь Пэн ловил очень немного, но заботился о ее сохранности — вялил на веревках, растянутых над палубой его «корабля». На протяжении ста дней его рацион составляла одна рыба и вода. Иногда за бортом попадались водоросли, потребление которых не дало Линь Пэну заболеть цингой.
Горькая ирония рекордного плавания Линь Пэна в том, что он мог быть спасен несколько раз. Однажды его не стали брать на борт грузового судна только потому, что он китаец. Потом его заметили американские ВМФ и даже бросили ему спасательный буй, но разразившийся шторм не дал американцам завершить спасательную миссию. Кроме того, Линь Пэн видел несколько немецких субмарин, но обращаться к ним за помощью по понятным причинам не стал.
Только в апреле 1943 года он заметил, что цвет воды изменился, а в небе начали то и дело появляться птицы. Он понял, что находится в прибрежной зоне, а значит, его шансы на успех многократно увеличились.
5 апреля его нашли бразильские рыбаки, которые сразу доставили его в больницу. Удивительно, но Линь Пэн после своего путешествия мог передвигаться самостоятельно. Он потерял за время вынужденной робинзонады всего 9 килограммов. Рекомендации китайца вошли в инструкцию по выживанию для британского флота. История Линь Пэна отчасти была использована при создании фильма «Жизнь Пи».
Начитанный юнга
Робинзонада — это выживание человека в одиночку на протяжении долгого времени в природной среде. Рекордсменом в этой «дисциплине» стал Джереми Бибс, который прожил на острове 74 года. В 1911 году во время урагана в южной части Тихого океана затонула английская шхуна «Прекрасное блаженство». Добраться к берегу и спастись на необитаемом острове удалось только 14-летнему юнге Джереми Бибсу. Мальчику помогла его эрудированность и любовь к чтению — он знал наизусть роман Даниэля Дефо.
По примеру героя своей любимой книги Бибс стал вести деревянный календарь, построил хижину, научился охотиться, ел фрукты и пил кокосовое молоко. Пока Бибс жил на острове, мир пережил две мировые войны, была создана атомная бомба и персональный компьютер. Он про это ничего не знал. Нашли Бибса случайно. В 1985 году экипаж немецкого судна неожиданно обнаружил 88-летнего рекордсмена среди робинзонов и доставил его на родину.
Папина дочка
24 декабря 1971 года самолет Lockheed L-188 Electra перуанской авиакомпании LANSA попал в обширную грозовую область, получил удар молнией, вошел в зону турбулентности и начал разрушаться в воздухе на высоте 3,2 километра. Упал он в джунгли, в 500 километрах от Лимы. Единственной выжившей оказалась 17-летняя школьница Джулиана Маргарет Кёпке.
В момент падения девочка была пристегнута к креслу. У нее оказалась сломана ключица, поранена правая рука, она на один глаз ослепла. Выжить Джулиане помогло то, что ее отец был известным зоологом, с детства привившим своей дочери навыки выживания в экстремальных условиях. Сразу после крушения, оставив попытки найти среди тел погибших свою мать, девочка обследовала багаж на предмет еды, но нашла только несколько конфет — тоже результат.
Затем Джулиана нашла неподалеку от места падения ручей и пошла вниз по его течению. Только через девять дней ей посчастливилось выйти к лодке на берегу реки. Бензином из канистры девочка обработала рану на правом плече, в которой уже расплодились личинки. Хозяева лодки, которые оказались местными лесорубами, появились только на следующий день. Джулиану накормили, обработали раны и доставили в больницу ближайшего поселка.
Наедине со снегом
13 октября 1972 года самолет, на борту которого находились игроки уругвайской команды по регби Old Christians из Монтевидео, их родственники и спонсоры, потерпел крушение в высокогорном районе Анд. В живых после падения осталось 27 человек. Позже из-за сошедшей лавины погибло еще 8 человек, еще трое умерли от ран. То, что помощи ждать неоткуда, уругвайцы поняли через 11 дней после аварии, когда по радио сказали, что их поиски прекращены и они признаны погибшими.
Тяжелейшая ситуация, в которой оказались пассажиры, усугублялась тем, что припасы очень быстро закончились. Чудом выжившие после крушения приняли непростое решение — есть мясо погибших. Спасли пострадавших только спустя 72 дня после катастрофы и лишь благодаря тому, что группа снарядила в дорогу трех человек, которым необходимо было перейти Анды и сообщить о случившемся. Сложнейший переход одолели двое. За 11 дней без снаряжения и теплой одежды они прошли 55 километров по заснеженным Андам и вышли к горной речке, где встретили чилийского пастуха, который и сообщил властям о выживших пассажирах.
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