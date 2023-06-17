Простая хитрость, чтобы масло из сковородки не брызгало во все стороны

Когда подсолнечное масло нагревается на сковороде, оно то и дело начинает брызгать во все стороны и разлетаться очень горячими каплями. Особенно все становится плохо в тот момент, когда пытаешься что-то выложить на хорошенько разогретую поверхность сковороды. Это откровенно мешает и более того, может быть опасно. Опытные хозяева знают, что существует одна столь же простая, сколь и действенная хитрость, которая поможет забыть о брызгах со сковороды почти навсегда.
Почему брызгает масло
Все дело в масле. |Фото: province.ru.
Любое масло при нагревании и особенно при контакте с продуктами питания будет брызгать. Однако, количество создаваемых капель, разлетающихся во все стороны, серьезно меняется в зависимости от уровня качества продукта. Как правило, чем дороже масло, тем меньше разлетающихся и жалящих всех вокруг брызг оно создает. Обстоят дела именно так по причине того, что в дешевые марки подсолнечного масла добавлено куда большее количество воды. Собственно, именно вода в составе масла или попадающих на сковородку продуктов питания становится главной причиной образования брызг. В итоге приходится подставлять руки и лицо «под удар» и что еще хуже – тратить огромное количество времени на мытье кухни и плиты.
Это мешает. |Фото: shutterstock.com.
Поэтому самое простое, что можно сделать – это сменить марку подсолнечного масла на более качественную (то есть более дорогую). К сожалению, подобный шаг банально не по карману большинству сограждан. Но можно пойти иным путем.
Что можно сделать, чтобы не брызгало
Решение есть. |Фото: yandex.ru.
План «Б» намного дешевле, хотя и сложнее для хозяйки с технической стороны. Для того, чтобы масло не брызгало впоследствии, на разогреваемую сковороду необходимо добавить небольшое количество поваренной соли. Соль должна быть более или менее равномерно распределена по всей готовочной поверхности. Только после этого на сковороду льется подсолнечное масло. В итоге, брызг станет или намного меньше, или их вообще ну будет. Зависит это от соотношения масло-соль на сковороде.
Насыпаем немного соли. |Фото: archive.org.
Само собой, читая данная совет большинство хозяек уже успело справедливо возмутиться, что в таком случае еда получится пересоленной. Если готовить как всегда – безусловно. А значит, чтобы блюда получались нормальными, придется их недосаливать на этапе готовки до попадания на сковороду.
Придется еду недосаливать. ¦Фото: freelancehack.ru.
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