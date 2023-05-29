Почему молоток сварщиков имеет металлическую, а не деревянную ручку

Причины, влияющие на такое конструктивное решение

Существует ряд причин, по которым сварщики предпочитают такой вариант молотка для работы / Фото: youtube.com

Зачастую сварщик в процессе работы прижимает детали ручкой молотка, в этом случае деревянная начала бы тлеть и дымиться / Фото: kommersant.ru







Молот с деревянной ручкой начинает очень быстро люфтить – он болтается на ручке. Соответственно, его нужно расклинивать, дерево замачивать в воде (исчезает люфт и риск, что молот во время работы слетит с ручки).















Иногда, перед тем как варить детали, их необходимо поджимать. Для этой цели существуют каркалыги и струбцины. Ну а когда нужно очень быстро, то специалисты прижимают детали ручкой молотка. Деревянная ручка во время сварки либо прихватки тлеет, может загореться. Появляется едкий, неприятный дым. С металлическим вариантом данная проблема отпадает само по себе.















Дополнительный плюс – легко и быстро ремонтируется рабочий инструмент. Даже если ручка вдруг лопнула, заменить ее на новую не проблема (несколько минут). Болгарка и сварочный аппарат всегда рядом, как и сам материал для ручки (кусок трубы). Старую срезал, новую приварил.











Инструмент с ручкой из металла увесистее, чем его аналог с деревянной ручкой. При этом, размер его остается прежним. А работа упрощается, когда необходимо что-то подбить или сплющить.



При использовании молотка с металлической ручкой работа упрощается,когда необходимо что-то подбить или сплющить / Фото: tddoka.ru

Недостаток молотка с железной ручкой заключается в чрезмерном воздействии на кисть, поэтому деревянные варианты все еще встречаются / Фото: obrazilla.ru