Почему молоток сварщиков имеет металлическую, а не деревянную ручку

Казалось бы, что необычного может быть в молотке? Металлическая основа и деревянная ручка. Но у сварщиков он почему-то не такой, как у всех. Практически весь инструмент сделан из металла. То есть, к основе приваривается металлическая ручка. Зачем это делается?
Причины, влияющие на такое конструктивное решение
Существует ряд причин, по которым сварщики предпочитают такой вариант молотка для работы / Фото: youtube.com
Существует ряд причин, по которым сварщики предпочитают такой вариант молотка для работы.
Зачастую сварщик в процессе работы прижимает детали ручкой молотка, в этом случае деревянная начала бы тлеть и дымиться / Фото: kommersant.ru
-
- Молот с деревянной ручкой начинает очень быстро люфтить – он болтается на ручке. Соответственно, его нужно расклинивать, дерево замачивать в воде (исчезает люфт и риск, что молот во время работы слетит с ручки).
-
- Иногда, перед тем как варить детали, их необходимо поджимать. Для этой цели существуют каркалыги и струбцины. Ну а когда нужно очень быстро, то специалисты прижимают детали ручкой молотка. Деревянная ручка во время сварки либо прихватки тлеет, может загореться. Появляется едкий, неприятный дым. С металлическим вариантом данная проблема отпадает само по себе.
-
- Дополнительный плюс – легко и быстро ремонтируется рабочий инструмент. Даже если ручка вдруг лопнула, заменить ее на новую не проблема (несколько минут). Болгарка и сварочный аппарат всегда рядом, как и сам материал для ручки (кусок трубы). Старую срезал, новую приварил.
- Инструмент с ручкой из металла увесистее, чем его аналог с деревянной ручкой. При этом, размер его остается прежним. А работа упрощается, когда необходимо что-то подбить или сплющить.
При использовании молотка с металлической ручкой работа упрощается,когда необходимо что-то подбить или сплющить / Фото: tddoka.ru
Как и в любой конструкции, присутствуют и недостатки. Ручка из дерева во время рабочего процесса ударную нагрузку поглощает, соответственно, на кисть они не воздействуют. А вот с ручкой из металла нагрузка идет непосредственно на кисть.
Недостаток молотка с железной ручкой заключается в чрезмерном воздействии на кисть, поэтому деревянные варианты все еще встречаются / Фото: obrazilla.ru
Но это не страшно, так как молоток является инструментом вспомогательным и пользуются сварщики ими не так уж и часто в течение смены. Так что, ничего критического в этом нет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии