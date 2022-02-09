Как посадить петунию, чтобы получить дружные всходы

Посеять петунию — задача не из простых, ведь хочется получить хорошие, дружные всходы. Чтобы семена петунии гарантированно проросли, посейте их способом, показанным и рассказанным чуть ниже.



Сеять семена петунии можно в любую ёмкость — главное, чтобы глубина почвы была около 3-4 см.



Землю нужно слегка утрамбовать и сделать в ней бороздки с помощью обычной линейки, например. Углубление — не более 3 мм, так как семена петунии очень мелкие, а расстояние между рядами — 3-4 см.

Высаживаем в сделанные бороздки петунию. Между семенами оставляем расстояние по 1,5-2 см.



Пикировка обычно проводится на 25 день после всходов.



Сверху семена присыпьте немного речным песком — только слегка, чтобы семена были чуть прикрыты. Песок помогает избежать чёрной ножки, а сами семена будут постоянно находиться во влажности.

Для полива используйте распылитель, чтобы случайно не перелить почву с мелкими и лёгкими семенами.



Накройте чем-нибудь ёмкость, чтобы создать эффект парника. В таком виде поместите сеянцы в мини-тепличку при температуре 22-25 градусов.





Ожидайте всходы. Как только они появились, убираем крышку, немного понижаем температуру, досвечиваем рассаду и продолжаем выращивание. Важно: промежуток от всходов до высадки готовых кустиков на постоянное место составляет 2,5 месяца.

Исходя из этой цифры, рассчитайте, когда в вашем регионе пора высаживать петунию.Подробнее о посеве петунии смотрите в видео ниже: