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Проверенная подкормка, которая поможет вам получить потрясающий урожай

Чтобы огурцы, томаты и перцы нормально росли и плодоносили, их обязательно нужно подкормить. Предлагаем вам простую, натуральную и проверенную временем подкормку, которая поможет вам получить потрясающий урожай!

Проверенная подкормка, которая поможет вам получить потрясающий урожай

В 1 л тёплой воды растворите 1 пакетик сухих дрожжей (11 гр.). Сюда же добавьте 1 ст. л. мёда. Всё перемешайте и оставьте в тепле на 30-40 минут, пока не образуется дрожжевая «шапочка».

Проверенная подкормка, которая поможет вам получить потрясающий урожай

Такая «шапочка» — верный признак, что подкормка готова, и её можно разбавить.

Проверенная подкормка, которая поможет вам получить потрясающий урожай

Возьмите 1 стакан (250 мл) дрожжевого концентрата и разбавьте его в 10 л воды.
На 1 куст огурцов, томатов, перцев уйдёт всего 1 стакан разбавленной подкормки. Подкармливать достаточно раз в месяц для стойкого результата. Особенно эта подкормка нравится огурцам: урожай будете собирать каждый день!

Проверенная подкормка, которая поможет вам получить потрясающий урожай
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