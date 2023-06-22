Проверенная подкормка, которая поможет вам получить потрясающий урожай

Чтобы огурцы, томаты и перцы нормально росли и плодоносили, их обязательно нужно подкормить. Предлагаем вам простую, натуральную и проверенную временем подкормку, которая поможет вам получить потрясающий урожай!







В 1 л тёплой воды растворите 1 пакетик сухих дрожжей (11 гр.). Сюда же добавьте 1 ст. л. мёда. Всё перемешайте и оставьте в тепле на 30-40 минут, пока не образуется дрожжевая «шапочка».







Такая «шапочка» — верный признак, что подкормка готова, и её можно разбавить.







Возьмите 1 стакан (250 мл) дрожжевого концентрата и разбавьте его в 10 л воды.

На 1 куст огурцов, томатов, перцев уйдёт всего 1 стакан разбавленной подкормки. Подкармливать достаточно раз в месяц для стойкого результата. Особенно эта подкормка нравится огурцам: урожай будете собирать каждый день!





Читать далее →