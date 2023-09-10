40 способов сделать кого-то счастливым
Счастье, на самом деле, у нас под носом — оно кроется в простых вещах и даже совсем мелочах. Вот выходим мы такие с работы к машине, а кто-то почистил ее от снега — и вот нам счастье на оставшийся день и даже больше.
Ниже представлено еще как минимум 40 способов сделать окружающих счастливыми, и это ничего нам не будет стоить.
Поделиться своим зонтом с незнакомцем, стоя на автобусной остановке под дождем.
Помочь собрать мелочь, которая со звоном выпала из кошелька.
Одолжить бумажные платочки, когда друг простудился.
Пропустить кого-то по своей карте в метро как раз в тот момент, когда прибыл поезд.
Помнить кофейные предпочтения коллег.
Уступить место в переполненном автобусе.
Позвонить кому-то, просто чтобы сказать «привет».
Очистить парковочное место соседа от снега.
Поговорить по душам.
Посидеть с ребенком друзей, чтобы они отдохнули.
Почесать кому-то спинку.
Поделиться обедом с коллегой, который забыл свой дома.
Написать любимой письмо от руки.
Спросить у незнакомца, где он достал свои чудные цветные брюки.
Спасти лейкопластырем беднягу, который натер ноги новой обувью.
Принести кому-то целую коробку выпечки из любимой пекарни.
Написать и подарить идеальное хокку.
Сходить с мамой на концерт ее любимого певца.
Угостить приятеля мороженым.
Помочь родителям перенести детскую коляску через ступеньки.
Напоминать друзьям о том, какую важную работу они делают.
Позволить вашей половинке самой выбрать фильм.
Навести порядок в квартире товарища, пока тот больной лежит в кровати.
Разбудить соседа по комнате, когда тот не услышал будильник в важный для него день.
Позволить незнакомцу уснуть на вашем плече в маршрутке.
Подарить кому-то редкую музыкальную пластинку.
Дать лучшему другу высказаться, даже если жутко торопишься.
Подбросить коллегу с работы домой, даже если не по пути.
Оставить записку на столе любимого человека.
Испечь его любимые печеньки.
Забронировать столик в любимом кафе.
Помочь кому-то поменять спустившее колесо.
Сделать любимой кружку ароматного чая.
Похвалить ее прическу.
Подарить девушке любимую книгу в красивом переплете.
Угостить конфетами весь офис.
Наполнить комнату сестры воздушными шарами, пока она в отъезде.
Принести второй половинке мед, малиновое варенье и аскорбинки, когда она болеет.
Угостить друга пивом в баре.
Заказать пиццу на всю компанию.
с
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии