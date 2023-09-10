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40 способов сделать кого-то счастливым

40 способов сделать кого-то счастливым

Счастье, на самом деле, у нас под носом — оно кроется в простых вещах и даже совсем мелочах. Вот выходим мы такие с работы к машине, а кто-то почистил ее от снега — и вот нам счастье на оставшийся день и даже больше.

Ниже представлено еще как минимум 40 способов сделать окружающих счастливыми, и это ничего нам не будет стоить.

Поделиться своим зонтом с незнакомцем, стоя на автобусной остановке под дождем.

Помочь собрать мелочь, которая со звоном выпала из кошелька.

Одолжить бумажные платочки, когда друг простудился.

Пропустить кого-то по своей карте в метро как раз в тот момент, когда прибыл поезд.

Помнить кофейные предпочтения коллег.

Уступить место в переполненном автобусе.

Позвонить кому-то, просто чтобы сказать «привет».

Очистить парковочное место соседа от снега.

Поговорить по душам.

Посидеть с ребенком друзей, чтобы они отдохнули.

Почесать кому-то спинку.

Поделиться обедом с коллегой, который забыл свой дома.

Написать любимой письмо от руки.

Спросить у незнакомца, где он достал свои чудные цветные брюки.

Спасти лейкопластырем беднягу, который натер ноги новой обувью.

Принести кому-то целую коробку выпечки из любимой пекарни.

Написать и подарить идеальное хокку.

Сходить с мамой на концерт ее любимого певца.

Угостить приятеля мороженым.

Помочь родителям перенести детскую коляску через ступеньки.

Напоминать друзьям о том, какую важную работу они делают.

Позволить вашей половинке самой выбрать фильм.

Навести порядок в квартире товарища, пока тот больной лежит в кровати.

Разбудить соседа по комнате, когда тот не услышал будильник в важный для него день.

Позволить незнакомцу уснуть на вашем плече в маршрутке.

Подарить кому-то редкую музыкальную пластинку.

Дать лучшему другу высказаться, даже если жутко торопишься.

Подбросить коллегу с работы домой, даже если не по пути.

Оставить записку на столе любимого человека.

Испечь его любимые печеньки.

Забронировать столик в любимом кафе.

Помочь кому-то поменять спустившее колесо.

Сделать любимой кружку ароматного чая.

Похвалить ее прическу.

Подарить девушке любимую книгу в красивом переплете.

Угостить конфетами весь офис.

Наполнить комнату сестры воздушными шарами, пока она в отъезде.

Принести второй половинке мед, малиновое варенье и аскорбинки, когда она болеет.

Угостить друга пивом в баре.

Заказать пиццу на всю компанию.

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