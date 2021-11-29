Что нужно знать, чтобы правильно забить гвоздь

Как сделать такую простую вещь правильно.
Что может быть проще, чем забить гвоздь? Казалось бы, ничего сложного в этом деле нет. Но то и дело отваливается штукатурка, трескаются доски, гнутся гвозди и отбиваются молотком пальцы. Выходит на практике все совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Итак, попробуем разобраться в тонкостях процесса забивания гвоздей.
Для каждого гвоздя – свой молоток
Начинаем с выбора инструмента.
Столярные молотки чаще всего делят на четыре основных типа. Первый – это МСТ-1 с рукояткой 25-28 см, рабочей частью 9 сантиметров и весом 250 грамм. Такой молоток предназначен для забивания посылочных и обойных гвоздей, длина которых составляет 40 миллиметров.
Второй – это МСТ-2 с длиной рукоятки 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом 500 грамм. Данный молоток подходит для забивания куда более крупных гвоздей и в целом считается универсальным инструментом.
Третий – это МСТ-3. Этот молоток похож на МСТ-2, но он тяжелее. Весит 800 грамм. На практике выполняет все те же задачи, что и второй.
Наконец четвертый молоток – МСТ-4 с длиной рукоятки в 35-37 см, рабочей частью до 13 см и весом 1 000 грамм. Такой молоток предназначен для забивания самых крупных гвоздей, длина которых превышает 80 миллиметров. Его также используют для работы с дюбель-гвоздями.
Главные «секреты» и тонкости забивания гвоздей
Секреты для начинающих.
1. Начинайте забивать гвоздь не сильными движениями. Резкие удары следует делать только после того, как есть уверенность в том, что гвоздь пошел правильно. Молоток следует держать за конец рукоятки. Старайтесь смотреть при забивании на шляпку гвоздя. Помните также о том, что меньше ударов достанется гвоздю, тем качественнее будет сцепка.
2. При работе с деревом нужно следить за тем, чтобы диаметр гвоздя не превышал четверти толщины доски.
3. Для соединения двух досок гвоздями нужно подобрать такой гвоздь, который сможет полностью прошить первую доску и пройти не менее, чем треть толщины второй. Можно также улучшить сцепку забив гвозди, под углом друг к другу.
4. Для лучшей проходимости можно смазать кончик гвоздя мылом или воском.
5. Для того чтобы доска не раскололась, не рекомендуется забивать много гвоздей на одной линии в непосредственной близости друг к другу.
6. Если нужно забить длинный гвоздь в толстую древесину твердой породы следует придерживать гвоздь поближе к шапке при помощи пассатижей. Если этого не сделать, то он с большой вероятностью погнется в процессе забивания.
7. Если нужно установить крепеж на краю доски, то следует предварительно уплотнить это место при помощи молотка и пробойника.
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