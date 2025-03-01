Знаменитости, не употребляющие спиртных напитков

Ни премьера фильма, ни вечеринки после вручения премий, ни уединенный отдых, где нет даже папарацци, — ничто не заставит этих звезд пропустить бокальчик. Дело принципа!
Блейк Лайвли
Актриса никогда в жизни не позволяла себе алкоголь, так как считает его одним из самых распространенных наркотиков. «Если вы видите меня на фото с бокалом, там точно или сок, или вода», — сказала в одном из интервью Блейк.
Ким Кардашьян
«Мои сестры могут выпить вина или шампанского, я же не пью совсем — мне не нравится мысль о том, что я могу утратить контроль над собой и своим телом».
Тайра Бэнкс
«В 12 лет я тайком попробовала алкоголь и удивилась: люди тратят деньги на подобную гадость? С тех пор вопрос для меня закрыт: я не пила, не пью и не буду пить ничего крепче сидра (содержит 3% алкоголя)».
Ким Кэтролл
«В студенчестве мне оказалось достаточно трех вечеринок, чтобы понять: я и алкоголь несовместимы. Мне нравился вкус некоторых напитков, но наутро было так плохо, что я решила: оно того не стоит».
Дженнифер Хадсон
«Я никогда не пробовала алкоголь по принципиальным соображениям: слишком многие вокруг меня впадали в зависимость от спиртного, и я решила не рисковать. Проще не начинать. Наверное, я просто трусиха, но мне так спокойнее».
Леона Льюис
«Я честно дождалась 21-летия, чтобы устроить настоящую вечеринку-пьянку, сделала первый глоток и подумала: „Зачем я пью лак для волос? Какая мерзость!“ Друзья весело напились, а я с тех пор к алкоголю не прикасалась. Я не идеологический противник спиртного, просто на мой вкус это какое-то дерьмо».
Сара Сильверман
«Я не пью просто потому, что я не пью. Вы же не спрашиваете меня, почему я не сижу на героине, почему я не курю или почему я не люблю йогурты?»
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