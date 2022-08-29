Секреты планировки огорода

Даже на маленьком участке можно успешно выращивать свежие овощи и ягоды к столу. Главное — правильно подойти к вопросу планировки огорода. Соблюдая несколько простых правил, вы легко сможете получить богатый урожай без больших затрат времени и сил.



Выбор места

Грамотная планировка

Правильная организация посадок

Вдохновляйтесь

Используйте шпалеры и опоры

Огород вместо клумб

Правила соседства

При выборе места для расположения посадок ориентируйтесь на положение солнца на участке в течение дня. Важно чтобы солнечные лучи попадали на растения не менее 6 часов в день.Ряды с посадками должны располагаться достаточно компактно, что облегчит процесс выполнения многих работ. Более того, грядки должны быть не сильно широкими, чтобы можно было легко добраться до растений, расположенных в самом центре.Чтобы получить богатый урожай, важно принимать во внимание то, на каком расстоянии следует высаживать растения друг от друга. Такая информация чаще всего представлена на пакетиках с сменами.Прежде чем переходить к созданию своего огорода, вдохновитесь примерами тех, кому удалось успешно реализовать такой интересный проект на своем участке.Максимально грамотно использовать имеющееся пространство помогут шпалеры. Более того, вьющиеся растения на шпалерах выглядят довольно привлекательно.Аккуратно организованный огород выглядит очень декоративно, им даже можно заменить цветочные клумбы перед домом.При планировании посадок очень важно изучить, какие культуры можно выращивать рядом, а какие следует сажать на приличном расстоянии друг от друга. Высаживая определенные овощи, травы и цветы вместе, вы получите больший урожай с меньшими затратами времени и сил.Эти простые советы помогут воплотить в жизнь мечту о собственном огороде даже на небольшом участке.