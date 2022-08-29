Секреты планировки огорода

Даже на маленьком участке можно успешно выращивать свежие овощи и ягоды к столу. Главное — правильно подойти к вопросу планировки огорода. Соблюдая несколько простых правил, вы легко сможете получить богатый урожай без больших затрат времени и сил.
Выбор места
При выборе места для расположения посадок ориентируйтесь на положение солнца на участке в течение дня. Важно чтобы солнечные лучи попадали на растения не менее 6 часов в день.
Грамотная планировка
Ряды с посадками должны располагаться достаточно компактно, что облегчит процесс выполнения многих работ. Более того, грядки должны быть не сильно широкими, чтобы можно было легко добраться до растений, расположенных в самом центре.
Правильная организация посадок
Чтобы получить богатый урожай, важно принимать во внимание то, на каком расстоянии следует высаживать растения друг от друга. Такая информация чаще всего представлена на пакетиках с сменами.
Вдохновляйтесь
Прежде чем переходить к созданию своего огорода, вдохновитесь примерами тех, кому удалось успешно реализовать такой интересный проект на своем участке.
Используйте шпалеры и опоры
Максимально грамотно использовать имеющееся пространство помогут шпалеры. Более того, вьющиеся растения на шпалерах выглядят довольно привлекательно.
Огород вместо клумб
Аккуратно организованный огород выглядит очень декоративно, им даже можно заменить цветочные клумбы перед домом.
Правила соседства
При планировании посадок очень важно изучить, какие культуры можно выращивать рядом, а какие следует сажать на приличном расстоянии друг от друга. Высаживая определенные овощи, травы и цветы вместе, вы получите больший урожай с меньшими затратами времени и сил.
Эти простые советы помогут воплотить в жизнь мечту о собственном огороде даже на небольшом участке.
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