Зачем городу эти столбики: всё о скрытых функциях боллардов

Прогуливаясь по улице, вы наверняка замечали невысокие столбики вдоль тротуаров или в парках. Называются они боллардами и нужны для того, чтобы ограничивать движение транспорта. Однако не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. В этом материале мы разберем, зачем еще нужны эти загадочные столбики и почему их история тесно переплетена с кораблями.
Как все начиналось
Судно Galeone Neptune в итальянской Генуе. / Источник: okdiario.com
История боллардов начинается в XVII–XVIII веках. В то время их активно использовали в мореходном деле, и да — очевидно, что их внешний вид значительно отличался. Вместо столбов в дело шли отжившие свое пушки. Их вкапывали вертикально в землю на пристанях (дулом вниз), а затем цепляли к ним швартовые канаты кораблей.
Почему именно пушки?
Во-первых, они были достаточно тяжелыми и прочными, а значит, не давали кораблям сорваться с причала. Во-вторых, после войн их скапливалось достаточно, что предотвращало дефицит. В-третьих, форма пушки (ее задняя часть) идеально подходила для обвязывания канатов. Несмотря на то, что прошло достаточно времени, такие болларды все еще можно встретить в некоторых городах: где-то они выполняют свою традиционную функцию, а где-то являются напоминанием о традициях.
Столбики для швартовки. / Источник: how-info.ru
Стоит упомянуть, что болларды использовались и на судах: они могли быть металлическими или деревянными и предназначались для крепления канатов. «Сухопутные» столбы появились в начале XVIII века в Англии. Создавались они из дерева, а их основной функцией стала защита дорог от повреждений («Мало ли, карета свернет не туда?»).
Время шло — внешний вид боллардов менялся. В конечном итоге люди пришли к современному типу столбов. Или, вернее сказать, к нескольким их интерпретациям. Но о них чуть позже.
Функции боллардов
Некоторые болларды отличаются примечательной формой или дизайном. / Источник: ru.pinterest.com
Что ж, с предысторией мы более-менее разобрались. Теперь пройдемся по основным функциям «оберегающих» столбиков. Начнем с самого очевидного:
1. Защита от транспорта. Установленные на тротуарах, в парках и других пешеходных зонах болларды обеспечивают безопасные зоны для пешеходов и препятствуют случайным или намеренным въездам транспорта. Кроме прочего, болларды выступают в роли «охранников» зданий, витрин и других элементов инфраструктуры от случайных или намеренных аварийных ситуаций.
Бортики вдоль дороги для защиты пешеходов.
2. Организация парковок. Благодаря столбам на автостоянках четко разграничиваются парковочные места. Движение машин тоже регулируется, что предотвращает хаотичное перемещение.
Бортики для организации парковки.
3. Дизайн. Современные болларды украшают пространство и подчеркивают архитектуру городов. В некоторых случаях они могут стать частью арт-объектов. В той же Великобритании, например, это частая практика.
Пример оригинальных бортиков.
4. Источник информации. Некоторые модели совмещают в себе как защитные, так и информационные функции. Они могут выступать в роли указателей, импровизированных навигаторов или носителей рекламы.
Некоторые столбцы выполняют роль информационных источников.
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