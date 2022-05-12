Вазелин: 10 самых неожиданных способов применения
Голь на выдумку хитра, а потому умельцы научились использовать бытовые приборы и инструменты в своих личных целях, порой далёких от назначения самих предметов. У каждой хозяйки есть свои секреты, помогающие ей решить массу бытовых проблем. Предлагаем 10 самых неожиданных способов применения вазелина.
1. Смазка для подсвечников
Смазка для подсвечников
Многие считают, что романтический ужин будет неполноценнымен, если его не дополнит красивый подсвечник с горящими свечами. Однако конструкция его такова, что в посадочных местах скапливается воск, удаление которого приносит множество хлопот. Нужно лишь смазать подсвечники изнутри вазелином, и остатки горения легко отстанут от металлического основания.
2. Средство против жевательной резинки
Средство против жевательной резинки
Если дома есть дети, то рано или поздно придётся удалять жвачку, прилепленную к предметам мебели. На помощь этой беде может прийти обычный вазелин. Наносим его на свежую или уже засохшую жевательную резинку (в последнем случае нужно тщательно ввтереть вазелин), начнутся процессы распада, которые превратят жвачку в легко очищающуюся массу.
3. Масло для пылесоса
Масло для пылесоса
Современные пылесосы имеют множество пластиковых деталей, которые время от времени приходится разъединять (детали трубы, корпуса, фильтра и т.д.). Чтобы разборка конструкции не требовала больших усилий, нужно смазать места их крепления вазелином.
4. Блеск для обуви
Блеск для обуви
Многие профессиональные средства по уходу за обувью содержат вазелин, благодаря которому достигается максимальный эффект глянца. Однако не одно из них не сравнится с чистым веществом. Вазелин поможет сделать лаковые туфли эффектными, сохранить прекрасный внешний вид на долгое время.
5. Средство для ухода за кожей
Средство для ухода за кожей
Не секрет, что вещи из натуральной кожи требуют к себе особого отношения. Для того чтобы они не потеряли свои ценные качества и презентабельный внешний вид, их время от времени необходимо питать и увлажнять. Для этого существует масса специальных дорогостоящих средств, которые легко может заменить обычный вазелин. С помощью небольшой губки тонким слоем наносим его на поверхность, ждём 10-15 минут, аккуратно удаляем невпитавшиеся остатки с помощью сухой тряпочки.
6. Смазка для крышки
Смазка для крышки
Порой бывает просто невозможно открыть тюбик с клеем, лаком для ногтей или каким-то другим веществом. Для того чтобы избежать такой ситуации, после использования, например, клея перед тем как закрыть его нужно смазать крышку вазелином. Он не позволит остаткам вещества «схватиться», а значит, не возникнет никаких проблем с последующим открыванием нужной баночки или флакона.
7. Защита от краски
Защита от краски
Многие опытные строители вместо специального малярного скотча, используемого для защиты поверхностей от краски и лака, используют обычный вазелин. Во-первых, его легко наносить на неровные поверхности (ручки, защёлки и т.д.). Во-вторых, от него не остаётся никаких следов (за исключением блеска). В третьих, вазелин вместе с остатками краски легко удаляется (для этого достаточно протереть деталь тряпкой).
8. Защита металлических изделий от коррозии и старения
Защита металлических изделий от коррозии
Если пришла пора поставить велосипед в гараж или вынести его на балкон до следующего сезона, то стоит промазать все металлические и хромированные детали вазеліном, и длительное время хранения в холодном сыром месте никак не скажется на состоянии великажелезного коня. Вазелин будет препятствовать образованию ржавчины, прилипанию пыли, наледи и т.д. По весне достаточно будет протереть велосипед сухой чистой ветошью, и он снова готов к новым путешествиям.
9. Средство против скрипа
Средство против скрипа
Если нет больше сил терпеть скрип деревянных дверок шкафа, с помощью кисточки наносим вазелин на фурнитуру, промазываем все посадочные пазы, направляющие, навесы и петли.
10. Средство для мебели
Средство для мебели
Вазелин – одно из самых лучших и безопасных средств для ухода за деревянной мебелью. Он помогает удалить пятна и обеспечивает красивую блестящую поверхность.
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