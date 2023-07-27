Как на самом деле выглядела Венеция в 18 веке: Ведута Франческо Гварди

Франческо Гварди — итальянский художник, один из последних мастеров венецианской школы живописи и любитель жанра veduta. Его полотна познакомят с Венецией XVIII века глазами современника и местного жителя. В этом обзоре речь о его великолепных картинах.
Любовь к Венеции
Любовь к своему родному городу - Венеции - вкупе с мастерством и тщательной проработкой деталей позволили нам через полотна узнать Венецию XVIII века глазами местного жителя. В связи с этим живописные работы Гварди можно оценивать как поистине исторический документ. Изображая маленькие дворики, узкие улочки и площади, Гварди придает реалистичным видам города лирическую интонацию, превращая их в очаровательный поэтический пейзаж.
Ведута
Картины Гварди в стиле «ведута» (веду́та от итальянского veduta, «вид», «пейзаж») наполнены смелыми мазками и тонкими тональными эффектами, которые создают ощущение света и движения в небе, воде и позолоченных лодках, которые он любил изображать. Живописное представление Гварди о море и воде великолепно: они выглядят так, будто они живы и динамичны, они передают такое ощущение, что можно уловить шум волн.
Открытки
Венецианские виды в исполнении его и Джованни Каналетто (который оказал значительное влияние на творческие порывы самого Гварди), любили привозить с собой из гран—тура молодые аристократы как напоминание об итальянских путешествиях.
По своему качеству и восприятию мира эти картины намного ближе к произведениям художников следующего столетия: творчество Гварди, лишенное внешнего эффекта, но глубоко поэтичное, предвосхитило появление «пейзажа настроения» в живописи XIX в. Все эти элементы движения и жизни в картинах мастера — прямое соответствие периоду барокко, для которого характерны динамизм, броские цвета и пышность форм. Одной из таких живых работ является картина «Дворцовая лестница», с которой связана интересная история.
Картина "Дворцовая лестница"
Данное полотно было вывезено нацистами из Национального музея в Варшаве в 1939 году вскоре после захвата Польши Германией. В конце 1990—х выяснилось, что картина принадлежит полякам, однако расхождения в законодательстве Польши и Германии по вопросам возвращения пропавших в годы войны произведений искусства не позволили провести реституцию раньше. В результате картина путешествовала в руках частных заказчиков многие годы. После многолетних переговоров, в марте 2014—го, Германия решила вернуть работу по реституции.
На этой небольшой картине (32,8 x 25,8 см) изображены венецианские вельможи, беседующие на ступенях большой лестницы Дворца Дожей. По ступеням поднимаются носильщики, а в тени арок Венецианского дворца стоят господа. И мы, зрители, чувствуем себя свидетелями этой беседы и ощущаем себя частью венецианской жизни. Как и во всех своих городских пейзажах, Гварди и здесь не стремится к точной передаче архитектуры и детальной проработке образа. Художнику важно не запечатлеть то, что видит его глаз, а искренне рассказать о родном городе. Гварди позволял себе что—то домыслить, что—то опустить, что—то изменить на холсте (отсюда любимый стиль мастера — «каприччо» — пейзажные городские фантазии). От подобной домысленности полотна приобретали еще большую привлекательность и чувственно воссоздавали особенную атмосферу Венеции.
Символика картины
В картине Гварди многое овеяно символикой: в середине арки свисает старый фонарь — древний символ духовного озарения; справа на переднем плане — лестница, знаменующая духовный подъем. Колонна, изображенная слева, на изобразительном языке означает справедливость и доброжелательность — основные столпы гуманности. Все границы предметов выписаны Гварди нечетко, они словно окутаны некой дымкой, которая рождает иллюзию пространства и объединяет все элементы композиции в единое целое. Когда детали отступают на второй план, ведущую роль приобретают оттенки. Мастер света и тени Гварди блестяще справился со своей задачей, показав контраст затененного пространства под аркой, борьбу света и тени и залитый солнцем палаццо на заднем дворе.
«Дворцовая лестница» Франческо Гварди.
Франческо Гварди — художник, очарованный своим городом. Множество его работ выполнены с натуры. Мастер стремится к описанию личного впечатления в конкретном моменте, преследуя ритм бегущих по небу облаков и шелест волн, скольжение гондол и их таинственное отражение в водной глади. Восхитительные виды Венеции XVIII века, переданные с особой любовью автора, известны нам благодаря талантливейшему Франческо Гварди.
Автор: Djamilya Art
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