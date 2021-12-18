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Шрамы на пергаменте: Как реанимировали книги в Средневековье


Искусство спасения старинных книг на пергаменте

Искусство спасения старинных книг на пергаменте

В раннем Средневековье до того, как было изобретено книгопечатание, книги писались на пергаменте – специальном материале, который получали из сыромятной шкуры овец, баранов, свиней и других домашних животных. Во время изготовления пергамента шкуры высушивали и тщательно скоблили, от чего на «страницах» часто появлялись разрезы и дыры. Чтобы реанимировать ценные листы, мастера приноровились «зашивать» дыры при помощи разноцветных шелковых нитей.

Образец зашитой страницы старинной книги.

Образец зашитой страницы старинной книги.

 

Изготовление пергамента – дорогостоящий и длительный процесс. Кожу домашних животных сначала тщательно промывали, удаляя налет грязи и кровь, затем на протяжении нескольких дней вымачивали в щелочном растворе, что помогало удалить волосяной покров. Сушили вымоченную кожу натянутой на специальную деревянную раму. Когда и этот процесс был завершен, кожу обрабатывали острым ножом, удаляя подкожный слой клетчатки, добиваясь минимальной толщины будущего листа. За этим следовала шлифовка и разглаживание при помощи пемзы. Весь процесс требовал от мастеров осторожности и мастерского владения инструментом, одно неверное движение – и кожа могла быть испорчена.
Как спасали порванные страницы пергамента.

Как спасали порванные страницы пергамента.

 

Сохранить «лист» полностью целым удавалось не всегда. Тогда на помощь приходили мастера и мастерицы, которые сшивали кожу, превращая «шрамы» в настоящие произведения искусства. Яркие цвета, аккуратные стежки, художественное оформление – вся работа выполнялась кропотливо и скрупулезно. Одна из таких книг с зашитыми страницами, произведенная в XIV веке, хранится в библиотеке монастыря в Вадстене (Швеция).
Рисунок дракона на следующей странице расположен симметрично разрезу.

Рисунок дракона на следующей странице расположен симметрично разрезу.

 
Разрезы, которые писец превратил в мужской портрет.

Разрезы, которые писец превратил в мужской портрет.

 
Зашитые страницы книги.

Зашитые страницы книги.

 

Разрезы чаще всего использовались, как элемент декорирования. Даже если их не зашивали нитками, в некоторых случаях они могли быть использованы, как «окошки» (на следующей странице симметрично отверстию располагался рисунок) или части композиции (в одной из книг три отверстия, расположенные рядом, писец «превратил» в изображение лица, дорисовав недостающие элементы).
Шрамы на пергаменте.

Шрамы на пергаменте.

 
Страница, зашитая разноцветными нитями.

Страница, зашитая разноцветными нитями.

 
Страница средневековой книги.

Страница средневековой книги.

 
Страница средневековой книги.

Страница средневековой книги.

 

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Шрамы на пергаменте: Как реанимировали книги в Средневековье

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Шрамы на пергаменте: Как реанимировали книги в СредневековьеПодписаться на мой Instagram
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