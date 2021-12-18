Шрамы на пергаменте: Как реанимировали книги в Средневековье

Искусство спасения старинных книг на пергаменте
В раннем Средневековье до того, как было изобретено книгопечатание, книги писались на пергаменте – специальном материале, который получали из сыромятной шкуры овец, баранов, свиней и других домашних животных. Во время изготовления пергамента шкуры высушивали и тщательно скоблили, от чего на «страницах» часто появлялись разрезы и дыры. Чтобы реанимировать ценные листы, мастера приноровились «зашивать» дыры при помощи разноцветных шелковых нитей.
Образец зашитой страницы старинной книги.
Изготовление пергамента – дорогостоящий и длительный процесс. Кожу домашних животных сначала тщательно промывали, удаляя налет грязи и кровь, затем на протяжении нескольких дней вымачивали в щелочном растворе, что помогало удалить волосяной покров. Сушили вымоченную кожу натянутой на специальную деревянную раму. Когда и этот процесс был завершен, кожу обрабатывали острым ножом, удаляя подкожный слой клетчатки, добиваясь минимальной толщины будущего листа. За этим следовала шлифовка и разглаживание при помощи пемзы. Весь процесс требовал от мастеров осторожности и мастерского владения инструментом, одно неверное движение – и кожа могла быть испорчена.
Как спасали порванные страницы пергамента.
Сохранить «лист» полностью целым удавалось не всегда. Тогда на помощь приходили мастера и мастерицы, которые сшивали кожу, превращая «шрамы» в настоящие произведения искусства. Яркие цвета, аккуратные стежки, художественное оформление – вся работа выполнялась кропотливо и скрупулезно. Одна из таких книг с зашитыми страницами, произведенная в XIV веке, хранится в библиотеке монастыря в Вадстене (Швеция).
Рисунок дракона на следующей странице расположен симметрично разрезу.
Разрезы, которые писец превратил в мужской портрет.
Зашитые страницы книги.
Разрезы чаще всего использовались, как элемент декорирования. Даже если их не зашивали нитками, в некоторых случаях они могли быть использованы, как «окошки» (на следующей странице симметрично отверстию располагался рисунок) или части композиции (в одной из книг три отверстия, расположенные рядом, писец «превратил» в изображение лица, дорисовав недостающие элементы).
Шрамы на пергаменте.
Страница, зашитая разноцветными нитями.
Страница средневековой книги.
Страница средневековой книги.
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