Как зимой повысить иммунитет

Нет таких людей, кому бы понравилось болеть. Поэтому все хотят повысить иммунитет зимой, но не всем охота принимать различные виатмины и препараты для этого. Мы знаем выход! Нужно только добавить в свой рацион эти полезные продукты для укрепления здоровья.
Полезные продукты для повышения иммунитета
Кислые ягоды
Все зимние ягоды, как облепиха, брусника, клюква насыщают наш организм комплекосм поливитаминов, главным из которых является витамин С. Именно он является мощнейшим антиоксидантом и помогает укрепить здоровье.
Квашеная капуста
Квашеная капуста не только вкусная, но и полезная. В ней полезные вещества приумножаются за счет молочнокислого брожения. В квашеной капусте образуются пробиотики, которые которые отлично воздействуют на систему пищеварения. Диетологи из-за этого приравнивают зимний продукт к кефиру. Витаминов С, А и Р в квашеной капусте в 20 раз больше, чем в свежей, так что не ленись использовать рецепты квашеной капусты зимой.
Ламинария и другие морепродукты
В морепродуктах огромное количество йода, который необходим человеку для нормального функционирования всех систем и органов. Если не любишь рыбу или молюсков, добавь в свой рацион морскую капусту – это один из наименее калорийных продуктов, поэтому его можно есть сколько угодно.
Цитрусовые
Ну какая зима без мандарин и апельсин? Никакой! Природа – дама мудрая, поэтому сезон цитрусовых приходится на нашу зиму. В них есть не только ударная доза витамина С, но и множество минералов, которые укрепляют стенки сосудов, нормализуют работу ЖКТ и оказывают противомикробное действие. Более того, цитрусовые помогают восстановить нервную систему – вот почему, на наш взгляд, у всех поднимается настроение от мандарин!
Тыква
Самый полезный для нас и редкий в природе витамин – витамин Т. Как ты уже догадалась, в тыкве он содержится в огромных количествам. А еще в этой долгохранящейся ягоде много каротина и витамина Е, которые замедляют процессы старения и предотвращают неполадки с пищеварением. А еще тыква богата разнимы микроэлементами, среди которых цинк и железо. Именно они помогают повысить иммунитет.
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