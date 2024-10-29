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Что с чем не надо есть, чтобы не тормозить похудение

Что с чем не надо есть, чтобы не тормозить похудение

Запомни это навсегда!

Макароны и мясо. Полезные вещества из этих продуктов мешают друг другу усваиваться. Поэтому сочетание макарон и мяса вызывает вздутие живота и брожение пищи.

Сыр и мясо. В этих продуктах есть большое количество белка. Но в них также есть жирные кислоты, которые вредят организму. К тому же фосфор из сыра замедляет усвоение цинка из мяса.

Огурцы и капуста. Если ты ужинаешь овощным салатом, откажись от спиртного. Ведь такое сочетание затрудняет усвоение витамина В1.

Яйца и картошка. Картофель содержит минералы, которые препятствуют усвоению кальция и железа из яиц. Поэтому эти два продукта нужно употреблять отдельно друг от друга.

Рыба и яйца. В курином яйце есть овидин, который способен нейтрализовать витамин В7 из жирных сортов рыбы. Яйца не стоит сочетать и с рисом, который тоже содержит витамин В7.

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