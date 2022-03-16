Роскошный ЗИМ Купе на базе BMW, который придется по нраву даже современным мажорам

Крутой тюнингованный автомобиль ЗИМ Купе.
С помощью тюнинга автомобиль может быть преображен до неузнаваемости. Чего уж там! Руками мастеров машина может быть изменена настолько, что в конечном итоге превратится в нечто действительно самобытное. Именно таким авто можно считать ЗИМ Купе на базе «семерки» BMW.
Вот, что могут сделать мастера.
Роскошный автомобиль на фотографии называется ЗИМ Купе. Он был изготовлен мастерами из тюнинг-ателье Tuning Studio V12 на базе автомобиля BMW 745li E66. Машина выполнена в ретро-стилистике, однако на самом деле является современным, комфортным и функциональным транспортным средством. Каждая деталь кузова была сделана мастерами вручную. Салон взятого за основу BMW был также подвержен серьезным изменениям. Как и в случае с кузовом, интерьер салона выдержан в стиле ретро.
Машины собирают на заказ.
Мощность мотора ЗИМ Купе составляет 333 лошадиные силы, а крутящий момент достигает 430 Нм. Автомобиль использует задний привод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что силовая часть автомобиля осталась фактически без изменений.
Роскошный и функциональный салон.
Внешность автомобиля была переработала самым серьезным образом. Такие вещи, как крылья и двери были полностью демонтированы. Вместо оригинальных кузовных деталей BMW машина получила крылья и двери от ГАЗ-12. По словам представителя ателье, самой «противной» работой при сборке первого образца, было именно изготовление дверей. Ребятам из компании понадобилось около 16 попыток, чтобы сделать их идеальными.
Только лучшие материалы.
Самой же сложной частью работы была переработка салона. Для его оформления использовались только премиальные материалы, а именно кожа и дерево. Собирают такие автомобили исключительно на заказ. Стоимость одного ЗИМ Купе составляет 7.5 млн рублей. На изготовление одного автомобиля ателье просит до 10 месяцев.
Выглядит действительно круто.
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