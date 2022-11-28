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Вещи, которые нельзя хранить в спальне, чтобы избежать беспорядка

Спальня занимает особое место в квартире или доме, поэтому к организации хранения вещей стоит подходить с максимальной серьезностью. И неважно, сколько квадратных метров она занимает. Далее в обзоре будут приведены рекомендации дизайнеров интерьера и специалистов по фэн-шуй.

Различные документы


Их следует хранить в рабочем кабинете. Если такового нет, то можно хранить в любых комнатах за исключением кухни, спальни и детской в папках в ящике стола. Можно купить специальный органайзер или сейф.

Вещи, которые нельзя хранить в спальне, чтобы избежать беспорядка

Техника, в том числе пылесос, ноутбук и телевизор


Это тоже табу. Эксперты считают, что такие вещи будут мешать расслабиться, ведь мысли будут посвящены не отдыху, а работе. И это подтверждено многими исследованиями.

Вещи, которые нельзя хранить в спальне, чтобы избежать беспорядка

Лишние вещи на прикроватной тумбочке


Они создадут хаос, и в спальне будет неуютно. На тумбочке должны быть аккуратно сложенные вещи первой необходимости. Иначе у человека может развиться рассеянность, будет не покидать ощущение дискомфорта, появятся проблемы с ментальным здоровьем.

Вещи, которые нельзя хранить в спальне, чтобы избежать беспорядка

Ненужные предметы под кроватью


Им точно не место в уютной спальне. Когда накапливается хлам, комната из зоны комфорта будет превращаться в зону стресса. Психологический стресс может ухудшить настроение. В таком состоянии трудно найти вдохновение.


Вещи, которые нельзя хранить в спальне, чтобы избежать беспорядка

Одежда на стуле


Это один из главных признаков неряшливости. Вещи нужно хранить в шкафу, на напольных вешалках или в органайзерах. В идеале иметь гардеробную, но это роскошь, которую могут позволить далеко не все.

Вещи, которые нельзя хранить в спальне, чтобы избежать беспорядка

Косметика и продукты


В бытовой эзотерике, если хранить такие вещи в спальне, может начаться череда невезений. С практической точки зрения такие предметы тоже нецелесообразно хранить в комнате. Это неудобно, а дизайнеры интерьера называют такую привычку безвкусицей.

Вещи, которые нельзя хранить в спальне, чтобы избежать беспорядка

Книги


Они быстро покрываются пылью и ухудшают внешний вид спальни. Можно на прикроватной тумбе оставить пару книг, но не более. Иначе книги будут создавать визуальный шум.

Вещи, которые нельзя хранить в спальне, чтобы избежать беспорядка

Верхняя одежда


Ее рекомендуется хранить либо в прихожей, либо в гардеробной. В спальне она будет загромождать пространство, что плохо по фэн-шуй. В даосской практике организации пространства это будет блокировать денежную энергию. Дизайнеры интерьеров считают, эта деталь будет дешевить спальню.

Вещи, которые нельзя хранить в спальне, чтобы избежать беспорядка

Если эти вещи есть у вас в спальне, желательно поскорее их убрать. Они вносят беспорядок и лишают гармонии личное пространство. Если вы заметили вещи в гостях у друзей, ничего подсказывать не надо, это будет дурным тоном. Рано или поздно хозяева дома сами придут к этому решению.
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