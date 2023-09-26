10 снимков самого скандального фотографа в США, который сломал барьер между белыми и чёрными

1. Самый узнаваемый образ в американском искусстве

«Американская готика». США, Вашингтон, 1942 год.

2. Голливудская красавица

США, Калифорния, 1961 год.

3. Ред Джексон

Предводитель банды в Гарлеме. США, Нью-Йорк, 1958 год.

4. Тест с куклой

Соединённые Штаты Америки, Гарлем, Нью-Йорк, 1947 год.

5. Загадочная девушка

Иконы стиля. США, Нью-Йорк, 1952 год.

6. Вечные тренды

Франция, Париж, 1951 год.

7. Вера Готлибе

Немецкая модель и актриса в платье от Полин Трижер для Vogue, 1965 год.

8. Неподдельная красота

Портретная фотография. Куба, 1958 год.

9. Афроамериканцы

Соединённые Штаты Америки, Штат Алабама, 1956 год.

10. Местные чернокожие в пригороде

Местные жители. Соединённые Штаты Америки, Алабама, 1956 год.