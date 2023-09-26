10 снимков самого скандального фотографа в США, который сломал барьер между белыми и чёрными

Гордон Паркс – уникальный фотограф, который известен к тому же как кинорежиссёр, актёр, писатель, музыкант и продюсер. В своей семье он был младшим из 15 детей, и с 16 лет зарабатывал себе на жизнь, играя на пианино в борделе. Позже именно он стал первым штатным фотографом «LIFE» из числа афроамериканцев. Как фотограф Паркс известен в основном своими черно-белыми работами, в каждой из которых раскрывается острая социальная тема.
1. Самый узнаваемый образ в американском искусстве
«Американская готика». США, Вашингтон, 1942 год.
Гордон Паркс родился 30 ноября 1912 года в чернокожей семье фермеров в Форт-Скотте. В 1940-х годах фотограф-самоучка снял знаковую работу «Американская готика», которая стала одним из самых узнаваемых образов в американском искусстве. Он снимал классические и редакционные фотографии для знаменитого американского журнала Vogue, стал первым чернокожим фотожурналистом в LIFE, документировал разборки «Пурпурной банды Восточного Гарлема» и будни старейших католических монашеских орденов, снимал показы моды в Париже, портреты знаменитостей и жизнь афроамериканских семей в условиях расовой сегрегации в США.
2. Голливудская красавица
США, Калифорния, 1961 год.
Паркс был младшим из пятнадцати детей в семье фермера. После смерти матери он переехал в Миннесоту, где жил с сестрой и её мужем, с которым часто спорил, из-за чего в 15 лет оказался на улице. Чтобы прокормиться, Паркс подрабатывал, где только мог: певцом, пианистом в борделях, путешествующим официантом и полупрофессиональным баскетболистом.
3. Ред Джексон
Предводитель банды в Гарлеме. США, Нью-Йорк, 1958 год.
В 1929 году будущий фотограф непродолжительное время работал в джентльменском клубе «Minnesota Club». Там будущий фотограф смог в свободном доступе изучать литературу в клубной библиотеки. А когда крах Уолл-Стрит в 1929 году положил конец заведению, он сел на поезд до Чикаго, где ему удалось найти работу в ночлежке.
4. Тест с куклой
Соединённые Штаты Америки, Гарлем, Нью-Йорк, 1947 год.
Паркс подрабатывал официантом в вагоне-ресторане, путешествуя по трансконтинентальной железной дороге. Во время одного из этих путешествий Гордон увидел в журнале портфолио фотографов. Поражённый снимками рабочих мигрантов, Паркс в 25 лет купил в ломбарде свой первый фотоаппарат. После съёмки для витрин магазина женской одежды он занялся портретной фотографией. В течение следующих нескольких лет переходил с работы на работу в должности внештатного портретиста и модного фотографа.
5. Загадочная девушка
Иконы стиля. США, Нью-Йорк, 1952 год.
Наибольший интерес у Паркса вызывала жизнь афроамериканцев. Последствия расовой сегрегации в США стали важной темой в его работах, поскольку были связаны с личными переживаниями.
6. Вечные тренды
Франция, Париж, 1951 год.
В начальной школе, где обучался Гордон Паркс, темнокожим детям не разрешали заниматься спортом и посещать социальные мероприятия. А в 11 лет трое белых парней бросили Гордона в реку, зная, что он не умеет плавать. Учитель не советовал ему даже помышлять о поступлении в колледж.
7. Вера Готлибе
Немецкая модель и актриса в платье от Полин Трижер для Vogue, 1965 год.
На создание образа «Американская готика» фотографа подтолкнуло неоднократное столкновение с расизмом в ресторанах и магазинах. Позже Паркс сделал ещё серию фотографий Эллы Уотсон и её семьи. Но многих зрителей больше тронули работы, которые затрагивали проблемы расовой сегрегации.
8. Неподдельная красота
Портретная фотография. Куба, 1958 год.
Поиски работы в мире модной фотографии привели Паркса в Vogue. Несмотря на расистские настроения, редактор журнала Александр Либерман нанял его снимать коллекцию вечерних платьев.
9. Афроамериканцы
Соединённые Штаты Америки, Штат Алабама, 1956 год.
В 1948 году Паркс провёл месяц с 17-летним лидером банды в Гарлеме. Его цель заключалась в том, чтобы показать, что несовершеннолетние преступники – это подростки, жизнь которых может измениться, если вмешаются социальные службы.
10. Местные чернокожие в пригороде
Местные жители. Соединённые Штаты Америки, Алабама, 1956 год.
В 1960 году Американское общество журнальных фотографов назвало его фотографом года, а в 1969 году он стал первым чернокожим кинорежиссёром, выпустившим крупный голливудский фильм «Дерево науки».
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