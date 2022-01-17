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Футуристический Сингапур: город-государство он же - город-сказка и мечта


Роскошный Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.

Роскошный Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.

 

Сингапур – город-государство с богатой историей, больше похожей на волшебную сказку. Здесь оживают невероятной красоты пейзажи и острова с лазурными водами, футуристические небоскрёбы, дизайн которых выдержан в лучших традициях фэншуй, местные достопримечательности, национальные парки, самое высокое колесо обозрения в мире, светящиеся мосты и залитые ночными огнями улицы – всё это и многое другое удалось запечатлеть фотографу Йик Кит Ли (Yik Keat Lee), чьи снимки радуя глаз, заставляют поверить в чудеса...

Что уж говорить, а Сингапур и в самом деле сказка, побывав в которой однажды не захочется с ней расставаться. Именно поэтому 20-летний Кит Ли решил поделиться красотой любимого города с окружающими, сделав замечательную серию фотографий от которой в буквальном смысле может закружиться голова. Ведь ему, прежде всего, удалось запечатлеть царящую вокруг атмосферу, которая является неотъемлемой частью этого небольшого, но невероятно замечательного государства…
Ночной Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.

Ночной Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.

 
Таким Сингапур мало кто видел. Автор: Yik Keat Lee.

Таким Сингапур мало кто видел. Автор: Yik Keat Lee.

 
Колесо обозрения. Автор: Yik Keat Lee.

Колесо обозрения. Автор: Yik Keat Lee.

 
На закате дня. Автор: Yik Keat Lee.

На закате дня. Автор: Yik Keat Lee.

 
Постройки в Сингапуре частенько напоминают кадры из фантастических фильмов. Автор: Yik Keat Lee.

Постройки в Сингапуре частенько напоминают кадры из фантастических фильмов. Автор: Yik Keat Lee.

 
Острова с лазурными водами. Автор: Yik Keat Lee.

Острова с лазурными водами. Автор: Yik Keat Lee.

 
Футуристические постройки. Автор: Yik Keat Lee.

Футуристические постройки. Автор: Yik Keat Lee.

 
Только в Сингапуре можно увидеть старинные постройки на фоне техногенных зданий. Автор: Yik Keat Lee.

Только в Сингапуре можно увидеть старинные постройки на фоне техногенных зданий. Автор: Yik Keat Lee.

 
Огни большого города. Автор: Yik Keat Lee.

Огни большого города. Автор: Yik Keat Lee.

 
Фантастические постройки. Автор: Yik Keat Lee.

Фантастические постройки. Автор: Yik Keat Lee.

 
Футуристический Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.

Футуристический Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.

 
Ночные дороги. Автор: Yik Keat Lee.

Ночные дороги. Автор: Yik Keat Lee.

 
С высоты птичьего полёта. Автор: Yik Keat Lee.

С высоты птичьего полёта. Автор: Yik Keat Lee.

 
Самое высокое колесо обозрения в мире. Автор: Yik Keat Lee.

Самое высокое колесо обозрения в мире. Автор: Yik Keat Lee.

 
Необычный ракурс. Автор: Yik Keat Lee.

Необычный ракурс. Автор: Yik Keat Lee.

 
Футуристические небоскрёбы, дизайн которых выдержан в лучших традициях фэншуй. Автор: Yik Keat Lee.

Футуристические небоскрёбы, дизайн которых выдержан в лучших традициях фэншуй. Автор: Yik Keat Lee.

 
Сингапур - город-сказка, город-загадка. Автор: Yik Keat Lee.

Сингапур - город-сказка, город-загадка. Автор: Yik Keat Lee.

 
Фонари. Автор: Yik Keat Lee.

Фонари. Автор: Yik Keat Lee.

http://funhere.ru/?p=19840
Ближе к небу. Автор: Yik Keat Lee.

Ближе к небу. Автор: Yik Keat Lee.

 

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Футуристический Сингапур: город-государство он же - город-сказка и мечта

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Футуристический Сингапур: город-государство он же - город-сказка и мечтаПодписаться на мой Instagram
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