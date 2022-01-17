Футуристический Сингапур: город-государство он же - город-сказка и мечта

Роскошный Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.
Сингапур – город-государство с богатой историей, больше похожей на волшебную сказку. Здесь оживают невероятной красоты пейзажи и острова с лазурными водами, футуристические небоскрёбы, дизайн которых выдержан в лучших традициях фэншуй, местные достопримечательности, национальные парки, самое высокое колесо обозрения в мире, светящиеся мосты и залитые ночными огнями улицы – всё это и многое другое удалось запечатлеть фотографу Йик Кит Ли (Yik Keat Lee), чьи снимки радуя глаз, заставляют поверить в чудеса...
Что уж говорить, а Сингапур и в самом деле сказка, побывав в которой однажды не захочется с ней расставаться. Именно поэтому 20-летний Кит Ли решил поделиться красотой любимого города с окружающими, сделав замечательную серию фотографий от которой в буквальном смысле может закружиться голова. Ведь ему, прежде всего, удалось запечатлеть царящую вокруг атмосферу, которая является неотъемлемой частью этого небольшого, но невероятно замечательного государства…
Ночной Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.
Таким Сингапур мало кто видел. Автор: Yik Keat Lee.
Колесо обозрения. Автор: Yik Keat Lee.
На закате дня. Автор: Yik Keat Lee.
Постройки в Сингапуре частенько напоминают кадры из фантастических фильмов. Автор: Yik Keat Lee.
Острова с лазурными водами. Автор: Yik Keat Lee.
Футуристические постройки. Автор: Yik Keat Lee.
Только в Сингапуре можно увидеть старинные постройки на фоне техногенных зданий. Автор: Yik Keat Lee.
Огни большого города. Автор: Yik Keat Lee.
Фантастические постройки. Автор: Yik Keat Lee.
Футуристический Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.
Ночные дороги. Автор: Yik Keat Lee.
С высоты птичьего полёта. Автор: Yik Keat Lee.
Самое высокое колесо обозрения в мире. Автор: Yik Keat Lee.
Необычный ракурс. Автор: Yik Keat Lee.
Футуристические небоскрёбы, дизайн которых выдержан в лучших традициях фэншуй. Автор: Yik Keat Lee.
Сингапур - город-сказка, город-загадка. Автор: Yik Keat Lee.
Фонари. Автор: Yik Keat Lee.
http://funhere.ru/?p=19840
Ближе к небу. Автор: Yik Keat Lee.
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