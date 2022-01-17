Футуристический Сингапур: город-государство он же - город-сказка и мечта

Роскошный Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.

Ночной Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.

Таким Сингапур мало кто видел. Автор: Yik Keat Lee.

Колесо обозрения. Автор: Yik Keat Lee.

На закате дня. Автор: Yik Keat Lee.

Постройки в Сингапуре частенько напоминают кадры из фантастических фильмов . Автор: Yik Keat Lee.

Острова с лазурными водами. Автор: Yik Keat Lee.

Футуристические постройки. Автор: Yik Keat Lee.

Только в Сингапуре можно увидеть старинные постройки на фоне техногенных зданий. Автор: Yik Keat Lee.

Огни большого города. Автор: Yik Keat Lee.

Фантастические постройки. Автор: Yik Keat Lee.

Футуристический Сингапур. Автор: Yik Keat Lee.

Ночные дороги. Автор: Yik Keat Lee.

С высоты птичьего полёта. Автор: Yik Keat Lee.

Самое высокое колесо обозрения в мире. Автор: Yik Keat Lee.

Необычный ракурс. Автор: Yik Keat Lee.

Футуристические небоскрёбы, дизайн которых выдержан в лучших традициях фэншуй. Автор: Yik Keat Lee.

Сингапур - город-сказка, город-загадка. Автор: Yik Keat Lee.

Фонари. Автор: Yik Keat Lee.

Ближе к небу . Автор: Yik Keat Lee.