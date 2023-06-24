Самые интересные факты о церемонии вручения премии «Оскар»

Продолжаем тему самого главного события Голливуда и, пока все держат кулачки за Леонардо Ди Каприо, мы решили найти для вас интересные факты, о которых вы, возможно, не знали.











Единственным обладателем статуэтки «Оскар» по имени Оскар за все время был писатель и либреттист Оскар Хаммерстайн Второй — автор либретто к мюзиклу «Звуки музыки». Однако он не дожил до съемок одноименного фильма, получившего пять статуэток. Сам он получил двух «Оскаров» за лучшие песни в двух фильмах.







Больше всего «Оскаров» получил Уолт Дисней. Первый — в 1932 году за мультфильм из серии про Микки-Мауса. Последующие номинации он получал почти каждый год, а всего получил премию «Оскар» 26 раз.







Высота оскаровской статуэтки — 34 см, вес — 3,85 кг, изготовлена она из покрытого золотом сплава британия и покоится на постаменте из черного мрамора. Она изображает рыцаря с мечом, стоящего на ленточной бобине. Согласно легенде, создатель образа «Оскара» Седрик Гиббонс набросал его эскиз в блокноте во время одного из нудных собраний.







Большие статуи «Оскара», высотой от 2,5 до 8 метров и весом до 550 килограммов, которые устанавливают вдоль красной ковровой дорожки, делают из стекловолокна. Потом облицовывают тончайшими листами алюминия и покрывают желтой краской. Их не красят золотом не в целях экономии, просто специальная желтая краска лучше смотрится в свете софитов, чем золотая.







Знаменитая красная дорожка носит церемониальный характер для дефиле приглашенных знаменитостей в нарядах от-кутюр. Ее длина — около 150 метров, ширина — около 10. Она состоит из нескольких рулонов весом 135 кг каждый, а ее общий вес — пять тонн. К кинотеатру ковер доставляется за четыре дня до церемонии на двух огромных грузовиках. Требуется два дня и 21 человек, чтобы расстелить дорожку: соединить между собой все части, скрыть стыки и разровнять. Сразу после окончания церемонии дорожку начинают убирать. На это уходит всего 4 часа.



В другое время года в пик туристического сезона на несколько дней перед кинотеатром расстилается дублер красной дорожки, на который разрешается проходить для фотографирования. Эту вольность в Лос-Анджелесе стали допускать, следуя примеру устроителей фестиваля «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах.







Перед входом в здание, где проводится церемония вручения, тщательному досмотру подвергаются даже звезды. Сначала полиция проверяет лимузины, на которых актеры подъезжают к кинотеатру, а потом при входе на красную дорожку все знаменитости предъявляют приглашения и проходят через металлоискатель.







Чтобы звезды не запутались, кто где сидит, на кресла ставят плакаты с их портретами и именами. Актеров, сыгравших вместе в одном фильме, сажают рядом, но при этом учитывается и их семейное положение: супруги и просто партнеры тоже будут сидеть в зале друг с другом.







В настоящее время процесс подсчета голосов, отданных за номинантов, ведут специалисты аудиторской компании Price Waterhouse Coopers. Два эксперта компании и четверо их помощников обрабатывают более 6 тысяч бюллетеней, присланных членами Американской киноакадемии. На время работы, которая занимает трое суток, они находятся в строго засекреченном месте. До вручения «Оскаров» на торжественной церемонии имена победителей знают лишь два эксперта Price Waterhouse Coopers. Даже помощники аудиторов допускаются лишь до процедуры предварительного подсчета голосов.



После того как победители в каждой категории определятся, карточки с их именами помещаются в конверты, которые вскрываются на сцене во время церемонии. Сотрудники Price Waterhouse Coopers изготавливают два набора таких конвертов и помещают их в специальные портфели. Накануне вручения «Оскара» два портфеля доставляются на место проведения церемонии в разное время и разными маршрутами, которые также держатся в строгом секрете.







Единственный случай, когда «Оскар» был присвоен за исполнение в фильме роли человека, в свою очередь также получавшего «Оскар», имел место, когда в 2005 году Кейт Бланшетт была награждена за роль Кэтрин Хепбёрн в фильме «Авиатор».







Лауреатами премии «Оскар» в главных категориях («Лучший фильм» и «Лучший режиссер») становились продюсеры и режиссеры только англоязычных работ (за исключением французского фильма «Артист» режиссера Мишеля Хазанавичуса, ставшего лауреатом в обеих категориях в 2012 году).







Рекордное число раз — 18 — церемонию вручения «Оскара» вел известный американский комик Боб Хоуп. На фотографии Боб Хоуп и актер Марлон Брандо.







Ни одному русскоязычному игровому фильму не довелось выиграть более одной премии академии. Советские и российские фильмы четыре раза получали «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и по одному разу в категориях «Лучший документальный фильм» и «Лучший короткометражный анимационный фильм».



Фильм «Чайковский» Игоря Таланкина номинировался сразу на два «Оскара» в 1971 году: как лучший фильм на иностранном языке и за адаптацию музыкального сопровождения известным американским композитором российского происхождения Дмитрием Тёмкиным — но статуэтку не получил.



Также на две премии сразу претендовал фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука, будучи представленным в номинациях «Лучшая картина на иностранном языке» и «Лучшая работа художника-постановщика». По итогам 41-й церемонии фильм получил награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке».







«Старик и море», мультипликационный фильм ярославского режиссера Александра Петрова по одноименной повести Эрнеста Хемингуэя, был удостоен премии «Оскар» в 2000 году.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





