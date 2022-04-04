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Креативные рисунки с предметами

Пражский иллюстратор Кристиан Менса заставляет взглянуть на обычные предметы по новому. Этот талантливый автор в своих работах использует физические предметы пририсовывая к ним нужные образы. Или дополняет готовые картинки на планшете с помощью цифрового пера.

Креативные рисунки с предметами


Креативные рисунки с предметами

Креативные рисунки с предметами

Креативные рисунки с предметами

Креативные рисунки с предметами

Креативные рисунки с предметами

Креативные рисунки с предметами

Креативные рисунки с предметами

Креативные рисунки с предметами

Креативные рисунки с предметами

Креативные рисунки с предметами

Креативные рисунки с предметами

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