Креативные рисунки с предметами

Пражский иллюстратор Кристиан Менса заставляет взглянуть на обычные предметы по новому. Этот талантливый автор в своих работах использует физические предметы пририсовывая к ним нужные образы. Или дополняет готовые картинки на планшете с помощью цифрового пера.





















































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