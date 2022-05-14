Непальский дед Дурга Ками расчесывает свою белую бороду, надевает школьную форму и, опираясь на трость, медленно идет на занятия. В детстве ему не удалось закончить школу, но, как оказалось, это сделать никогда не поздно.







В детстве он мечтал стать учителем, но не смог закончить школу из-за бедности. Сейчас непальскому деду 68 лет, она отец шестерых детей и имеет восемь внуков. А еще ходит в школу 6 дней в неделю, чтобы завершить своё обучение. Да и тоскливо дома-то сидеть. Смотрите сами…



Вот дом.







Дед Дурга Ками живет в Сьянгджа, примерно в 250 км к западу от столицы Непала Катманду. Хотя место и живописное, сам дом выглядит «не очень».







Внутри дома невесело. Самое время вспомнить, что в детстве не закончил школу.







Поэтому расчесываем седую бороду…







Чистим зубы…







Достаем школьную форму…











К учебе готов.







Достаем трость и начинаем поход в школу. 6 раз в неделю.







Одноклассники по пути в школу.







Одноклассники.







В 68 лет обучение дается непросто, но более молодые помогают.







Тут намного веселей, чем дома. Кстати, учится дед в 10 классе. Несмотря на разницу в возрасте, он участвует во всех «школьных делах», например, играет со всеми в волейбол.







Учитель и ученик.







Дед и ученики разных классов у дверей школы.







В классе 20 учеников, которые называют Дургу Ками отцом.

В школе идет урок.Никогда не поздно закончить начатое. Непал, 5 июня 2016.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)