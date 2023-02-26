Научные способы решить проблемы со сном раз и навсегда

Хороший сон в наше время превращается в легендарное удовольствие очень везучих людей. Дело в том, что новые способы подспудно повредить себе появляются на свет каждый божий день. Телефоны, интернет, работа, алкоголь — список того, что мешает вам наконец выспаться можно продолжать бесконечно. Почитайте, как решить надоевшую проблему раз и навсегда.









Не могу заснуть

Храп

Боль в шее

Пробуждение среди ночи

Боль в плечах

Судороги в ногах

Невозможно проснуться