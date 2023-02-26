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Научные способы решить проблемы со сном раз и навсегда

Хороший сон в наше время превращается в легендарное удовольствие очень везучих людей. Дело в том, что новые способы подспудно повредить себе появляются на свет каждый божий день. Телефоны, интернет, работа, алкоголь — список того, что мешает вам наконец выспаться можно продолжать бесконечно. Почитайте, как решить надоевшую проблему раз и навсегда.

Научные способы решить проблемы со сном раз и навсегда

Не могу заснуть


Никаких тонизирующих напитков во второй половине дня. Кофе, чай, газировка — нет. Зарядка с утра, небольшая разминка днем и постель без телефона. Проблема уйдет сама собой, попробуйте.

Научные способы решить проблемы со сном раз и навсегда

Храп


Попробуйте спать не на спине, а на боку. Ограничивайте себя физически: плотной подушки будет достаточно, чтобы не вертеться во сне. Кроме того, стоит хорошенько прочистить носовые пазухи и полностью исключить алкоголь в вечернее время суток. Он также может вызывать храп.

Научные способы решить проблемы со сном раз и навсегда

Боль в шее


Во-первых, меняйте подушку не реже, чем раз в полгода. Стоит остановиться на дорогих латексных моделях — они значительно снижают нагрузку на верхний отдел позвоночника.

Научные способы решить проблемы со сном раз и навсегда

Пробуждение среди ночи


Опять ограничения и опять алкоголя. Лучше всего будет и вовсе распроститься с этой вредной и дорогой привычкой. Дело в том, что крепкие напитки может и позволяют вам заснуть быстрее, зато провоцируют среди ночи выброс глюкозы, от которого человек просыпается. Другой фактор, влияющий на длительность сна — температура. Старайтесь, чтобы в комнате было не жарче 15-20 градусов по Цельсию.

Научные способы решить проблемы со сном раз и навсегда

Боль в плечах


Не спите на боку. Перебарывайте привычку, ведь она может стоить вам здоровья. Дело в том, что вся нагрузка приходится на одну сторону, на одно плечо. Отсюда последующие проблемы с осанкой.

Научные способы решить проблемы со сном раз и навсегда

Судороги в ногах


Скорее всего, вашему организму не хватает одного из двух элементов: кальция или железа. Если вы вегетарианец — пересмотрите поскорее свои предпочтения. Или, хотя бы, начните принимать витаминные комплексы. Кальций из таблеток добыть не выйдет, он просто не усваивается телом. Придется есть побольше творога и прочей молочной продукции.

Научные способы решить проблемы со сном раз и навсегда

Невозможно проснуться


Самая распространенная проблема, решить которую не так уж и сложно. Старайтесь просыпаться в определенное время каждый день, даже на выходных. Тело просто привыкнет к расписанию и уже через месяц о будильнике можно будет забыть.

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