Брюс Уиллис и Деми Мур: Скоропалительный брак длиной в 13 лет

Это была гремучая смесь: Брюс Уиллис, увлекавшийся спиртными напитками и длинноногими красотками, и Деми Мур – покорительница мужских сердец, известная умением устроить скандал на ровном месте. Трудно было поверить в то, что эти двое могут создать семью. Но они не только стали мужем и женой, но ещё и обзавелись тремя детьми. Но спустя 13 лет Деми Мур неожиданно для всех вдруг подала на развод.
Странная пара
Брюс Уиллис и Деми Мур. / Фото: www.smalljoys.me
Они впервые встретились в августе 1987 года. Мгновенно промелькнувшая между ними искра разожгла такое пламя, что Блюс Уиллис и Деми Мур не захотели больше расставаться ни на миг. Кажется, это была та самая любовь с первого взгляда.
Брюс Уиллис в то время очень увлекался спиртным, а ещё особую страсть питал к представительницам прекрасного пола. Кажется, не было ни одной симпатичной девушки, на которую он не обратил бы внимания. Деми Мур к моменту судьбоносной встречи с Брюсом успела снискать славу скандалистки и отъявленной стервы, которая может разбить сердце любому мужчине.
Брюс Уиллис. / Фото: www.pinimg.com
Тем не менее, их роман развивался настолько стремительно, что уже спустя четыре месяца после знакомства влюблённые решили официально оформить свои отношения. До последней минуты никто и представить себе не мог, что они всё же решатся расписаться. Друзья и приятели с обеих сторон были весьма удивлены, узнав о скромном бракосочетании Брюса и Деми, состоявшемся в Лас-Вегасе 21 ноября 1987 года.
Деми Мур. / Фото: www.proaist.ru
Уже спустя год они стали родителями очаровательной Румер Гленн, ещё через три года появилась на свет Скаут Ларю, а в 1994 и младшая девочка – Таллула Белль.
Бруса Уиллиса и Деми Мур называли одной из самых красивых пар Голливуда, а их брак внешне казался вполне крепким. Правда, тогда ещё никто не знал, что между супругами давным-давно было заключено своеобразное соглашение, целью которого было сохранение семьи.
Соблюдение договорённостей
Деми Мур с дочерями. / Фото: www.pinimg.com
Вскоре после заключения брака карьера обоих супругов пошла вверх, а вместе с успехом в семью пришли благополучие и достаток. Всё казалось стабильным и незыблемым. Впрочем, именно к этому они и стремились, когда договаривались о предоставлении друг другу полной свободы.
Супруги договорились об уважительном отношении друг к другу и при этом давали право другому на личную жизнь. Речь, конечно, не шла об измене, а всего лишь о доверии. Брюс Уиллис и Деми Мур решили строить свои отношения на искренности и откровенности, не оставлять места для недомолвок и лжи. Совместное обсуждение проблем не должно было превращаться в навязчивость, а умение не слишком докучать друг другу могло бы позволить сохранить взаимный интерес на протяжении долгих лет.
Брюс Уиллис и Деми Мур. / Фото: www.lediveka.ru
В принципе, до какого-то времени всё это работало. Деми старалась не обращать внимания на всё учащающиеся уколы ревности во время очередного пылкого романа мужа. Брюс был увлекающимся и влюбчивым, его коллеги по съёмочной площадке непременно попадали под воздействие его обаяния. Когда издания стали трубить о романе Брюса с Милой Йовович, Деми, постаравшись изменить внешность, проникла на съёмочную площадке и лично проверила вагончик мужа. Следов измены она не обнаружила, но железные доказательства неверности супруга уже на следующее утро были во всех газетах.
Брюс Уиллис и Деми Мур. / Фото: www.babbletop.com
Впрочем, сама актриса тоже не была образцом верности, романы случались и у неё. Когда Брюс Уиллис заподозрил жену во влюблённости в Патрика Суейзи, он явился на съёмочную площадку фильма «Призрак» с битой и едва не проломил сопернику голову. В общем-то и Деми Мур, и Брюс Уиллис стоили друг друга: каждый бросался в пучину пылкого романа, затем остывал и продолжал спокойно жить дальше. Они великодушно прощали своей половинке маленькие слабости и радовались крепости их брака.
Потерянное счастье
Брюс Уиллис и Деми Мур. / Фото: www.pinimg.com
Но Брюс Уиллис со временем стал вспыльчив и раздражителен. Он обвинял жену в том, что она из очаровательной девушки вдруг превратилась в стерву и феминистку. Но при этом в газетах едва ли не каждую неделю появлялись материалы о его романах с новыми красотками, которые удивительным образом были похожи на Деми Мур. В конце концов, читая об очередном увлечении супруга, Деми поняла, что её терпение закончилось. Дочерям нужен был отец, но его похождения уже перешли все рамки приличия.
Когда Брюса не было дома, Деми вызвала машину и грузчиков и вывезла все вещи супруга. Она распалялась всё больше и больше, после попыталась разорвать футболку мужа, когда же у неё ничего не получилось, просто расплакалась. Напряжение отпустило, но дело нужно было довести до конца.
Брюс Уиллис и Деми Мур. / Фото: www.woman.ru
В 2000 году таблоиды облетела новость: Брюс Уиллис и Деми Мур развелись из-за «непримиримых противоречий». Расставание давалось обоим непросто. «Крепкий орешек» на какое-то время просто исчез и даже не появился на премьере фильма с его участием. «Солдат Джейн» на протяжении недели отказывалась от любого общения, а после вдруг открыла курсы для женщин, которые пережили или переживают развод. На первом же занятии Деми сказала: прежде всего она хотела бы помочь себе самой.
Брюс Уиллис и Деми Мур. / Фото: www.kino-teatr.ru
Брюсу Уиллису и Деми Мур удалось, несмотря ни на что, сохранить дружеские отношения. Они вместе обсуждали вопросы воспитания дочерей, Мур неоднократно обращалась к бывшему супругу за помощью и даже говорила с ним о своих новых увлечениях и романах. Они бывали на свадьбах друг друга, Брюс же утешал бывшую жену после её развода с Эштоном Кутчером. Возможно, где-то в глубине души они сожалеют о потерянном счастье, однако назад уже ничего вернуть нельзя.
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