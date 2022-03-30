Назад к истокам: дом, интегрированный в пещеру

Cuevas del Pino - дом, построенный в пещере.
Жизнь в пещерах становится все более модной. Испанские архитекторы также решили поддержать эту тенденцию и представили жилой дом, построенный в естественной полости известняковых пород. Минималистский интерьер компенсирует необычность стен, оставленных практически в первозданном виде.
Архитекторский проект испанской студии UMMO Estudio.
Архитектурная студия UMMO Estudio завершила работу над строительством жилого дома (Cuevas del Pino), частично интегрированного прямо в известняковую пещеру, расположенную в предгорьях Сьерра-Морена недалеко от Кордовы (Испания). Раньше полую геологическую формацию использовали в качестве убежища бродячие пастухи, теперь же пещера преобразована в современный дом.
Cuevas del Pino. Интерьер.
Cuevas del Pino. Гостиная.
Просторная площадь в 104 квадратных метров позволила архитекторам создать удобное и практичное жизненное пространство. Дизайнер признаются, что у них был соблазн использовать для отделки дома контрастные ультрасовременные материалы, но тогда бы исчезло общее «настроение» дома, ощущение близости к природе.
Cuevas del Pino. Спальня.
Для покрытия пола использовались бетон и мрамор, в то время как натуральная древесина добавляет «тепла» интерьеру. И все же основным элементом декора выступают известняковые стены, оставленные практически в первозданном виде.
Cuevas del Pino. Санузел.
Cuevas del Pino - дом в пещере, расположенный в предгорьях Сьерра-Морена (Испания).
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