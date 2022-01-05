Коммуна «Онеида» – община, воплотившая в жизнь идеи группового брака и свободной любви

Попыток оправдать и узаконить полигамные отношения в истории было немало, но этот случай можно назвать беспрецедентным, так как коммуне «Онеида» удалось сочетать несочетаемое: коммунистические идеи, основанные на религиозных догматах и воплощенные в групповой форме брака! Эта община появилась в США в 1848 г., просуществовала 30 лет и разрослась до 300 жителей. Общими для них были жены, мужья, дети, имущество и одежда, а основатель коммуны Джон Хамфри Нойес считал ее раем на земле.











В 20 лет Джон Хамфри Нойес поступил в духовную семинарию, а затем – на отделение теологии в Йельском университете, откуда вскоре был отчислен за еретические проповеди: в 23 года юноша заявил, что достиг «полной святости», более не подвержен греху, и закон ему не указ. Его лишили права проповедовать, но уже тогда он умел производить впечатление на неокрепшие умы своими разглагольствованиями о «свободном общении вселенской Божьей семьи».







Основатель общины *Онеида* Джон Хамфри Нойес, 1850 и 1867 гг.



Первой, кого Нойесу удалось убедить в необходимости полигамных отношений, была его жена. Позже к ним присоединились и другие приверженцы идеи группового брака. В 1843 г. в общине уже насчитывалось 35 человек, каждый из которых подписывал документ об отказе от претензий на супруга или супругу, а также на личные вещи.

Своей главной задачей Нойес называл воплощение идеи «библейского коммунизма».В 1848 г. коммуна осела в Онеиде – бывшем поселении одноименного индейского племени. Все члены общины жили в одном особняке и подчинялись общим правилам. Привязанность к людям и вещам считалась греховной, моногамия и ревность рассматривались как формы духовной тирании , длительные связи между мужчинами и женщинами не приветствовались, дети считались общими. Нойес полагал, что традиционная парная семья противоречит божественной идее бескорыстной любви, что секс – это священное выражение любви, которое приближает людей к Богу и позволяет построить рай на земле.У членов коммуны было 4 основных принципа: сложный брак, восходящее братство, мужское воздержание и взаимная критика. Сложный брак представлял собой групповую форму семьи с отсутствием личных обязательств перед кем бы то ни было. Каждая женщина считалась состоящей в браке с каждым мужчиной. Но при этом каждая новая связь должна была быть одобрена специальным комитетом, так же, как и решение родить ребенка . Если мужчина и женщина привязывалась друг к другу и не хотели делить партнера еще с кем-то, их на время изолировали от коммуны, пока они не одумаются, или пока их желание единоличного владения не угаснет само собой.Особняк коммуны *Онеида*Принцип восходящего братства был направлен на то, чтобы предотвратить желание молодежи группироваться и обосабливаться. Поэтому в общине всячески поощрялись связи молодых людей со зрелыми женщинами – считалось, что таким образом молодому поколению передается жизненный опыт и прививается набожность . Если в коммуне находились люди, недовольные существующим положением вещей, к ним применялся принцип «взаимной критики»: их подвергали общественному порицанию и публичному унижению. Так Нойес расправлялся со всеми инакомыслящими.«Мужское воздержание» означало задержку семяизвержения при половом акте в тех случаях, когда не преследовалась цель продолжения рода. Этому «искусству» молодых людей обучали с юности, хотя метод оказался нерезультативным: за 30 лет коммуна разрослась до 300 жителей. Женщины имели право отказаться иметь детей, кроме того, им разрешалось учиться, заниматься спортом, работать наравне с мужчинами, делать короткие стрижки и не носить корсеты.Особняк коммуны *Онеида*, 1907Община существовала на деньги, вырученные от собственного производства: в коммуне занимались изготовлением столового серебра, шелковых ниток, сумок, капканов и ловушек для животных. Взрослые работали по 4-6 часов в день. Товары экспортировали в Канаду, Австралию и даже в Россию. Коммуна быстро достигла финансового благополучия, и даже после распада общины «Oneida Ltd» оставалась крупнейшим производителем столовых приборов из нержавеющей стали и серебра.Столовое серебро *Oneida Ltd* и его реклама начала ХХ в.Конечно, «рай на земле» Джона Нойеса не выдержал испытания временем: в общине появлялось все больше недовольных, молодое поколение изъявляло желание жить в парных семьях. К тому же проповедника обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Когда в 1879 г. Нойес узнал о том, что уже готов ордер на его арест, он бежал из США. В том же году коммуна была реорганизована в акционерное общество, существующее и по сей день.Особняк коммуны *Онеида* сегодня – исторический памятник.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)