Как чистят канализацию в Мумбаи

Фотограф Судхарак Олве запечатлел жизнь и нечеловеческие условия работы ассенизаторов и уборщиков индийского города Мумбаи.







В муниципальных структурах индийского города Мумбаи работает около 30 тысяч ассенизаторов и уборщиков.







Все мумбайские ассенизаторы и уборщики принадлежат к низшей касте неприкасаемых, или далитов.







Нередко ассенизаторам приходится залезать в канализационные трубы с головой. Некоторые из коллекторов настолько глубоки, что могут вместить двухэтажный автобус.







Уборщик по имени Пармар занимается уборкой городского моста. Он метет тяжелой метлой листья. Делать это нужно быстро, пока листья не разлетелись.







Остатки пищи, скелеты животных, камни, обломки древесины, разбитое стекло, стальные провода – все это можно найти в горах мусора, которые приходится вручную разбирать уборщикам в Мумбаи.







Вывоз и сортировка мусора также ложатся на плечи мумбайских уборщиков. Адская работа, от которой ноют кости, говорят они.







На окраинах Мумбаи расположены пять городских свалок. Все они заполнены практически до отказа. У работающих здесь людей нет ни столовых, ни даже комнаты, где можно переодеться.







Мумбайским ассенизаторам положено небольшое муниципальное жилье – это один из “плюсов” их нелегкого труда. Однако часто в одном доме приходится ютиться двум или даже нескольким семьям. Территорию для каждой семьи размечают линиями на полу.







Хираман уже несколько лет работает в Мумбаи ассенизатором. По словам коллег, он худеет на глазах и, как говорят, вряд ли проживет долго. Жена Хирамана в случае его смерти, скорей всего, получит его работу.



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