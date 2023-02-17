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Как чистят канализацию в Мумбаи

Фотограф Судхарак Олве запечатлел жизнь и нечеловеческие условия работы ассенизаторов и уборщиков индийского города Мумбаи.

Как чистят канализацию в Мумбаи

В муниципальных структурах индийского города Мумбаи работает около 30 тысяч ассенизаторов и уборщиков.

Как чистят канализацию в Мумбаи

Все мумбайские ассенизаторы и уборщики принадлежат к низшей касте неприкасаемых, или далитов.

Как чистят канализацию в Мумбаи

Нередко ассенизаторам приходится залезать в канализационные трубы с головой. Некоторые из коллекторов настолько глубоки, что могут вместить двухэтажный автобус.

Как чистят канализацию в Мумбаи

Уборщик по имени Пармар занимается уборкой городского моста. Он метет тяжелой метлой листья. Делать это нужно быстро, пока листья не разлетелись.

Как чистят канализацию в Мумбаи

Остатки пищи, скелеты животных, камни, обломки древесины, разбитое стекло, стальные провода – все это можно найти в горах мусора, которые приходится вручную разбирать уборщикам в Мумбаи.

Как чистят канализацию в Мумбаи

Вывоз и сортировка мусора также ложатся на плечи мумбайских уборщиков. Адская работа, от которой ноют кости, говорят они.

Как чистят канализацию в Мумбаи

На окраинах Мумбаи расположены пять городских свалок. Все они заполнены практически до отказа. У работающих здесь людей нет ни столовых, ни даже комнаты, где можно переодеться.

Как чистят канализацию в Мумбаи

Мумбайским ассенизаторам положено небольшое муниципальное жилье – это один из “плюсов” их нелегкого труда. Однако часто в одном доме приходится ютиться двум или даже нескольким семьям. Территорию для каждой семьи размечают линиями на полу.

Как чистят канализацию в Мумбаи

Хираман уже несколько лет работает в Мумбаи ассенизатором. По словам коллег, он худеет на глазах и, как говорят, вряд ли проживет долго. Жена Хирамана в случае его смерти, скорей всего, получит его работу.

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