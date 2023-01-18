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Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Легендарная торговая магистраль, перекресток цивилизаций, связующая нить между Западом и Востоком — Великий шелковый путь. Его история началась больше 2000 лет назад, а маршрут никогда не был одним и тем же. Рождались и умирали государства, менялась власть, вспыхивали конфликты, и купцам приходилось искать новые безопасные дороги.

Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Так, в VIII–X веках из-за политической нестабильности на юге караваны с товарами пошли по северному побережью Каспийского моря — через города Причерноморья, Северный Кавказ, низовья Дона и Волги. Это сыграло большую роль в формировании древнерусского государства — развитие торговли способствовало росту крупных городов. Рассказываем о регионах современной России, по территории которых проходили маршруты Великого шелкового пути.

Крым, Севастополь


Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Древний торговый город Херсонес шумел на берегу Черного моря сотни лет назад. Украшения и оружие, мед и оливковое масло, кожи и меха — все это покупали и продавали на местных рынках. Сегодня древнегреческий полис — это музей под открытым небом на окраине Севастополя. Руины античного города свидетельствуют о том, что Херсонес был крупным политическим и экономическом центром Северного Причерноморья. Здесь сохранилась центральная площадь, заложенная еще в V веке до н. э., и единственный в России и СНГ античный амфитеатр, вмещавший 3000 зрителей.

Прочувствовать дух тех эпох, когда здесь проходил Великий шелковый путь, совсем не трудно: можно побродить вдоль мощных оборонительных стен и башен, прикоснуться к колоннам старинной базилики, увидеть огромные античные амфоры.

По преданию, в Херсонесе произошло и одно из важнейших событий русской истории — крещение князя Владимира. В память об этом в конце XIX века здесь воздвигли Владимирский собор, который действует по сей день.

Ростовская область


Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Еще одним крупным торговым центром Великого шелкового пути был античный город Танаис в устье Дона. Увидеть его руины можно у хутора Недвиговка, в крупнейшем археологическом музее-заповеднике России.

История Танаиса начинается еще до возникновения Шелкового пути — поселение основали в III веке до н. э. для расширения торговли с местными племенами. Центральная часть города была обнесена крепостной стеной с оборонительными башнями, к ней примыкали жилые постройки, которые сохранились лучше всего. В музеях Танаиса хранится то, чем торговал древний город: посуда и оружие, орудия труда и украшения, одежда древних греков и римлян, скифов и сарматов. Окончательно погрузиться в прошлое можно на античной детской площадке — здесь предлагают поучаствовать в играх, придуманных тысячи лет назад.

Дагестан, Дербент


Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Один из важнейших пунктов Великого шелкового пути — Дербент, самый древний и самый южный город России. Он занимал стратегическое положение на трассе, связывающей Восточную Европу и Переднюю Азию, в узком проходе между Каспийским морем и Кавказскими горами. Проход перекрывает двойная Дербентская стена с башнями и воротами — все это сохранилось до наших дней. Чтобы проехать через эту местность, купцам приходилось платить пошлину, поэтому поселение и назвали Дербент — «узкие, закрытые врата».

Уже 1500 лет над городом возвышается крепость Нарын-кала, на территории которой можно увидеть термы, осадные резервуары для воды и церковь, высеченную в скале. Сердце старого Дербента — древнейшая в России Джума-мечеть, построенная в VIII веке и действующая до сих пор. А в старинной армянской церкви сегодня работает Музей ковра, где хранятся не только знаменитые дагестанские ковры, но и образцы других древних ремесел: серебряная посуда и украшения, оружие и миниатюрные глиняные игрушки.

Астраханская область


Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Из Дербента по берегу Каспийского моря караваны с товарами попадали на территорию, которую сейчас занимает Астраханская область. Здесь до сих пор находят артефакты времен Великого шелкового пути — например, монеты разных стран на горе Большое Богдо. Необычная возвышенность с таинственными пещерами, доминирующая над степью, и сейчас остается местом паломничества монголов и калмыков. Неподалеку раскинулось соленое озеро Баскунчак. Местную соль отправляли по Шелковому пути с VIII века, а баскунчакские лечебные глины не уступают грязям Мертвого моря.

Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Торговые пути проходили и через первую столицу Золотой Орды — Сарай-Бату. Древнее городище называют Приволжскими Помпеями: раскопки показали, что на берегу Ахтубы был огромный город с сетью оросительных каналов, дворцами и мечетями, водопроводом и центральным отоплением. В 5 км от раскопок снимался фильм «Орда», для которого воссоздали строения Сарай-Бату: дома, дворцы и караван-сараи. Съемки закончились, а декорации остались — здесь проводят экскурсии, рассказывают об истории Золотой Орды.

Но Великий шелковый путь — это не только торговля. По его дорогам вместе с купцами и их товарами распространялись всевозможные знания, в том числе кулинарные рецепты. В 2017 году в Астрахани состоялся международный фестиваль «Гастрономические традиции Великого шелкового пути». Здесь готовили блюда стран, которые соединяла торговая трасса, — казахский бешбармак, армянскую толму, греческое рагу. Русская кухня была представлена импровизацией на тему салата оливье.

Татарстан, Болгар


Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Один из коридоров Великого шелкового пути проходил по землям Волжской Булгарии. В IX веке это государство было важным экономическим центром со своим торговым и военным флотом — булгары проводили суда с товарами иноземных купцов вверх и вниз по Волге. В XIV столетии столица Волжской Булгарии стала одним из крупнейших городов Европы.

Сейчас на месте древнего Булгара стоит город Болгар, где сохранились памятники времен расцвета исчезнувшего государства: соборная мечеть, мавзолеи, минареты, руины бань, гончарных мастерских и ханского дворца. На территории городища действует несколько интересных музеев. В одном из них расскажут все о булгарской культуре. Здесь выставлены монеты, которыми расплачивались на Шелковом пути, оружие и ремесленные изделия. В интерактивном Музее хлеба все нужно делать своими руками: собирать колосья, молоть из них муку, месить тесто, печь хлеб. Музей письменности посвящен графике, которой пользовались тюркские народы, — от рун до кириллицы.

Алтайский край, Бийск


Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Миновав Поволжье, северные ответвления Великого шелкового пути через Южный Казахстан выходили на Алтай. В Бийском краеведческом музее хранятся находки, связанные с прохождением торговых путей по территории Алтайского края. Это янтарные украшения, монета Боспорского царства и барельеф с изображением Геракла. Местные кочевники торговали и с Китаем — об этом свидетельствуют шелковые ткани, найденные в пазырыкских курганах. На Алтае немало других археологических памятников: Царский курган, Денисова пещера и Карама — миллион лет назад здесь была стоянка древнего человека.

Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

А в Бийске возрождают кулинарные традиции — с 2014 года здесь проводят соревнования по спортивному пельменингу на Кубок Великого шелкового пути. Организаторы турнира считают, что пельмени — единственное блюдо, которое объединяло народы, жившие вдоль торговых дорог. Участники соревнуются в лепке и поедании пельменей на скорость, оценивается и мастерство — в одной из номинаций победителем становится автор самого маленького шедевра из теста и мяса.

Переоценить значение древней торговой магистрали сложно — по ней распространялись идеи и знания, технологии и изобретения, культурные традиции и религиозные учения. Вот почему Великий шелковый путь был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а идея глобальной транспортной системы живет до сих пор. Концепция «Новый шелковый путь» предполагает создание сети автомобильных и железных дорог между Европой и Азией. Часть проекта уже реализована — запущены первые поезда из Китая в страны Западной Европы. Новый шелковый путь проходит через Россию.

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