Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Легендарная торговая магистраль, перекресток цивилизаций, связующая нить между Западом и Востоком — Великий шелковый путь. Его история началась больше 2000 лет назад, а маршрут никогда не был одним и тем же. Рождались и умирали государства, менялась власть, вспыхивали конфликты, и купцам приходилось искать новые безопасные дороги.
Так, в VIII–X веках из-за политической нестабильности на юге караваны с товарами пошли по северному побережью Каспийского моря — через города Причерноморья, Северный Кавказ, низовья Дона и Волги. Это сыграло большую роль в формировании древнерусского государства — развитие торговли способствовало росту крупных городов. Рассказываем о регионах современной России, по территории которых проходили маршруты Великого шелкового пути.
Крым, Севастополь
Древний торговый город Херсонес шумел на берегу Черного моря сотни лет назад. Украшения и оружие, мед и оливковое масло, кожи и меха — все это покупали и продавали на местных рынках. Сегодня древнегреческий полис — это музей под открытым небом на окраине Севастополя. Руины античного города свидетельствуют о том, что Херсонес был крупным политическим и экономическом центром Северного Причерноморья. Здесь сохранилась центральная площадь, заложенная еще в V веке до н. э., и единственный в России и СНГ античный амфитеатр, вмещавший 3000 зрителей.
Прочувствовать дух тех эпох, когда здесь проходил Великий шелковый путь, совсем не трудно: можно побродить вдоль мощных оборонительных стен и башен, прикоснуться к колоннам старинной базилики, увидеть огромные античные амфоры.
По преданию, в Херсонесе произошло и одно из важнейших событий русской истории — крещение князя Владимира. В память об этом в конце XIX века здесь воздвигли Владимирский собор, который действует по сей день.
Ростовская область
Еще одним крупным торговым центром Великого шелкового пути был античный город Танаис в устье Дона. Увидеть его руины можно у хутора Недвиговка, в крупнейшем археологическом музее-заповеднике России.
История Танаиса начинается еще до возникновения Шелкового пути — поселение основали в III веке до н. э. для расширения торговли с местными племенами. Центральная часть города была обнесена крепостной стеной с оборонительными башнями, к ней примыкали жилые постройки, которые сохранились лучше всего. В музеях Танаиса хранится то, чем торговал древний город: посуда и оружие, орудия труда и украшения, одежда древних греков и римлян, скифов и сарматов. Окончательно погрузиться в прошлое можно на античной детской площадке — здесь предлагают поучаствовать в играх, придуманных тысячи лет назад.
Дагестан, Дербент
Один из важнейших пунктов Великого шелкового пути — Дербент, самый древний и самый южный город России. Он занимал стратегическое положение на трассе, связывающей Восточную Европу и Переднюю Азию, в узком проходе между Каспийским морем и Кавказскими горами. Проход перекрывает двойная Дербентская стена с башнями и воротами — все это сохранилось до наших дней. Чтобы проехать через эту местность, купцам приходилось платить пошлину, поэтому поселение и назвали Дербент — «узкие, закрытые врата».
Уже 1500 лет над городом возвышается крепость Нарын-кала, на территории которой можно увидеть термы, осадные резервуары для воды и церковь, высеченную в скале. Сердце старого Дербента — древнейшая в России Джума-мечеть, построенная в VIII веке и действующая до сих пор. А в старинной армянской церкви сегодня работает Музей ковра, где хранятся не только знаменитые дагестанские ковры, но и образцы других древних ремесел: серебряная посуда и украшения, оружие и миниатюрные глиняные игрушки.
Астраханская область
Из Дербента по берегу Каспийского моря караваны с товарами попадали на территорию, которую сейчас занимает Астраханская область. Здесь до сих пор находят артефакты времен Великого шелкового пути — например, монеты разных стран на горе Большое Богдо. Необычная возвышенность с таинственными пещерами, доминирующая над степью, и сейчас остается местом паломничества монголов и калмыков. Неподалеку раскинулось соленое озеро Баскунчак. Местную соль отправляли по Шелковому пути с VIII века, а баскунчакские лечебные глины не уступают грязям Мертвого моря.
Торговые пути проходили и через первую столицу Золотой Орды — Сарай-Бату. Древнее городище называют Приволжскими Помпеями: раскопки показали, что на берегу Ахтубы был огромный город с сетью оросительных каналов, дворцами и мечетями, водопроводом и центральным отоплением. В 5 км от раскопок снимался фильм «Орда», для которого воссоздали строения Сарай-Бату: дома, дворцы и караван-сараи. Съемки закончились, а декорации остались — здесь проводят экскурсии, рассказывают об истории Золотой Орды.
Но Великий шелковый путь — это не только торговля. По его дорогам вместе с купцами и их товарами распространялись всевозможные знания, в том числе кулинарные рецепты. В 2017 году в Астрахани состоялся международный фестиваль «Гастрономические традиции Великого шелкового пути». Здесь готовили блюда стран, которые соединяла торговая трасса, — казахский бешбармак, армянскую толму, греческое рагу. Русская кухня была представлена импровизацией на тему салата оливье.
Татарстан, Болгар
Один из коридоров Великого шелкового пути проходил по землям Волжской Булгарии. В IX веке это государство было важным экономическим центром со своим торговым и военным флотом — булгары проводили суда с товарами иноземных купцов вверх и вниз по Волге. В XIV столетии столица Волжской Булгарии стала одним из крупнейших городов Европы.
Сейчас на месте древнего Булгара стоит город Болгар, где сохранились памятники времен расцвета исчезнувшего государства: соборная мечеть, мавзолеи, минареты, руины бань, гончарных мастерских и ханского дворца. На территории городища действует несколько интересных музеев. В одном из них расскажут все о булгарской культуре. Здесь выставлены монеты, которыми расплачивались на Шелковом пути, оружие и ремесленные изделия. В интерактивном Музее хлеба все нужно делать своими руками: собирать колосья, молоть из них муку, месить тесто, печь хлеб. Музей письменности посвящен графике, которой пользовались тюркские народы, — от рун до кириллицы.
Алтайский край, Бийск
Миновав Поволжье, северные ответвления Великого шелкового пути через Южный Казахстан выходили на Алтай. В Бийском краеведческом музее хранятся находки, связанные с прохождением торговых путей по территории Алтайского края. Это янтарные украшения, монета Боспорского царства и барельеф с изображением Геракла. Местные кочевники торговали и с Китаем — об этом свидетельствуют шелковые ткани, найденные в пазырыкских курганах. На Алтае немало других археологических памятников: Царский курган, Денисова пещера и Карама — миллион лет назад здесь была стоянка древнего человека.
А в Бийске возрождают кулинарные традиции — с 2014 года здесь проводят соревнования по спортивному пельменингу на Кубок Великого шелкового пути. Организаторы турнира считают, что пельмени — единственное блюдо, которое объединяло народы, жившие вдоль торговых дорог. Участники соревнуются в лепке и поедании пельменей на скорость, оценивается и мастерство — в одной из номинаций победителем становится автор самого маленького шедевра из теста и мяса.
Переоценить значение древней торговой магистрали сложно — по ней распространялись идеи и знания, технологии и изобретения, культурные традиции и религиозные учения. Вот почему Великий шелковый путь был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а идея глобальной транспортной системы живет до сих пор. Концепция «Новый шелковый путь» предполагает создание сети автомобильных и железных дорог между Европой и Азией. Часть проекта уже реализована — запущены первые поезда из Китая в страны Западной Европы. Новый шелковый путь проходит через Россию.
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