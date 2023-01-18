Регионы современной России, где проходили маршруты Великого шелкового пути

Легендарная торговая магистраль, перекресток цивилизаций, связующая нить между Западом и Востоком — Великий шелковый путь. Его история началась больше 2000 лет назад, а маршрут никогда не был одним и тем же. Рождались и умирали государства, менялась власть, вспыхивали конфликты, и купцам приходилось искать новые безопасные дороги.







Так, в VIII–X веках из-за политической нестабильности на юге караваны с товарами пошли по северному побережью Каспийского моря — через города Причерноморья, Северный Кавказ, низовья Дона и Волги. Это сыграло большую роль в формировании древнерусского государства — развитие торговли способствовало росту крупных городов. Рассказываем о регионах современной России, по территории которых проходили маршруты Великого шелкового пути.



Крым, Севастополь

Ростовская область

Дагестан, Дербент

Астраханская область

Татарстан, Болгар

Алтайский край, Бийск