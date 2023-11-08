Канадзава-айс: Японцы открыли секрет нетающего мороженого

Лето — самое время для продажи мороженого, именно в летние месяцы спрос на эту сладость повышается в разы. Но увы, спрос точно так же падает, если жара зашкаливает — не так уж и много удовольствия есть мороженое, которое тает быстрее, чем ты его успеваешь есть . Японцы же уверяют, что нашли способ уберечь свои сладости от жары, потому что их супер-пупер-мороженое из Канадзава не тает!
Нетающее мороженое.
Мороженое, которое не тает летом.
Ну, во-первых, конечно же, оно тает — иначе бы его просто нельзя было есть. Так что хотя реклама утверждает, что Канадзава-айс, а именно так называется этот новый вид мороженого, совсем не тает на жаре, на самом деле оно просто тает значительно медленнее. Там, где обычные шарики мороженого на палочке моментально стекли бы по рукам и на пол, Канадзава-айс сможет продержаться минимум минут пять, даже если вы будете есть его прямо под палящим солнцем. И здесь речь идет не о глазури, а о самом мороженом.
Канадзава-айс.
Особенное японское мороженое.
Во-вторых, открыли такое мороженое совершенно случайно. На самом деле в японском исследовательском центре Biotherapy Development, где и произошло открытие чудо-компонента, пытались выяснить, что можно сделать эдакого с клубникой. В префектуре Мияги, где выращивают много клубники, встал вопрос, как можно грамотней всего утилизировать те ягоды, которые еще вполне хороши на вкус, но уже потеряли свой товарный вид или изначально были не самой ровной формы.
Канадзава-айс в меню японского кафе.
Теперь Канадзава-айс можно купить по всей стране.
В ходе экспериментов ученые выяснили, что если вытяжку из клубники смешать с жирными субстанциями, вроде молочных сливок, то полученная смесь застывает и почти не тает при высоких температурах. «Виноваты» в этом полифенолы — химические соединения, которые часто можно найти в растениях, в частности — в чае в виде танинов. Именно эти полифенолы замедляют разделение воды и жира, что в свою очередь и замедляет таяние.
Нетающее мороженое с сиропом.
Мороженое в какао.
Найти применение подобному открытию было дело нехитрым — мороженое Канадзава-айс, которое назвали по названию первого магазина, где его начали продавать, теперь можно найти на территории всей Японии.
Канадзава-айс на стиках.
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