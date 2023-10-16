8 роскошных турецких сериалов, которые стоит посмотреть любителям «Великолепного века»

За последнее десятилетие сериалы турецкого производства стремительно ворвались в мировой кинематограф. Во многом это произошло благодаря нашумевшему телесериалу «Великолепный век», после которого во всем мире появилось много фанатов турецкого кинематографа. Не исключением стали и российские телезрители. Конечно, этот кинопроект установил высокую планку, до которой трудно дотянуться, но режиссеры не оставляют попыток снять не менее удачные киноленты об истории Османского государства. В сегодняшней подборке представлены 8 конкурентов «Великолепного века», которые порадуют зрителей интересной историей, невероятными дворцами и пейзажами, и, конечно же, красивыми актерами.
«Воскресший Эртугрул» (2014 — 2019)
«Воскресший Эртугрул» (режиссеры: Метин Гюнай, Хакан Арслан, Акиф Озкан)
Практически во всех топах турецких исторических сериалов лидирующие позиции занимает «Воскресший Эртугрул». Возможно, эта картина не так знаменита, как «Великолепный век», но она с легкостью может с ним потягаться. Что интересно, этот проект заинтересовал не только женскую аудиторию, но и мужскую. В сериале, состоящем из 5 сезонов, показаны события XIII века. История сосредоточена вокруг жизни тюркского правителя Эртугрула-бея, сына Сулейман-шаха и отца Османа I, основавшего Османскую империю.
Эртугрул пребывает на земли полуострова Анатолия, чтобы объединиться с сельджуками и вместе с ними дать отпор византийцам и набегам монголов. Благодаря своим стараниям и невероятной храбрости Эртугрул завоевал немало территорий, входящих сейчас в состав современной Турции. В этой картине есть все: красивые и талантливые актеры, невероятные костюмы, величественные дворцы, батальные сцены, любовь, зависть, борьба за власть, интриги — и все это по реальным историческим событиям.
«Основание: Осман» (2019 — по настоящее время)
«Основание: Осман» (режиссеры: Ахмет Йильмаз, Метин Гюнай, Фетхи Байрам)
Телесериал «Основание: Осман» — сиквел «Воскресшего Эртугрула». По рейтингу он немного уступает первой части, но однозначно достоин просмотра. В этой картине рассказывается уже история сына Эртугрула — Османа I, которого сыграл любимец женщин Бурак Озчивит. Сын стал достойным продолжателем дела своего отца. Он оказался не только умным правителем, но и доблестным воином, который, несмотря на статус, шел в бой со своими соратниками плечом к плечу.
Осман I расширил территории, завоеванные ранее его отцом, присоединив к ним часть Византии. Таким образом он открыл выходы к Черному и Мраморному морям, а также основал Османское государство. Конечно, в этой картине не обошлось без любви, что порадовало женскую аудиторию. Красивая история любви правителя к супруге приведет в восторг телезрительниц.
«Алп-Арслан: Великие Сельджуки» (2021— по настоящее время)
«Алп-Арслан: Великие Сельджуки» (режиссер: Кескин Волкан)
Этот сериал показывает телезрителям, что произошло до оригинальных событий картины «Пробуждение. Великие Сельджуки» производства 2020 года. Приквел переносит телезрителя в 60-е годы XI века, в эпоху подъема и расцвета империи, которой правил султан Алп Арслан. Это рассказ о судьбе реально существовавшего героя Алп-Арслана, который в 33 года занял престол, став вторым султаном династии Сельджуков. Он не только унаследовал огромные территории Хорасана и Ирана, но и смог завоевать многие государства Малой Азии. Именно благодаря его успешному правлению территория Османского государства была значительно расширена.
Популярности телепроекту добавило участие Барыша Ардуча, известного по телесериалу «Любовь напрокат». Именно ему довелось сыграть главного героя. В этом сериале телезрителя не отпускают интриги и интересные ситуации, в которые попадают герои. Порой кажется, что если отвлечешься хоть на минуту, то пропустишь много интересного и упустишь нить повествования. Сериал настолько интригует, что хочется посмотреть скорее новую серию. В этой картине красиво все: от декораций до музыки. Правда мало раскрыта тема любви, но порой хватает и пары минут за всю серию, чтобы почувствовать химию между героями. Здесь есть над чем поплакать, подумать и, конечно же, чем полюбоваться.
«Султан моего сердца» (2018)
«Султан моего сердца» (режиссер: Керем Чакироглу)
Это невероятная восточная сказка, покорившая сердца миллионов телезрительниц. Сериал отлично подойдет тем, кто хочет посмотреть что-то красивое, легкое, романтичное и немного наивное. Эта кинокартина очень похожа на красивый и интересный женский любовный роман. Роскошные костюмы, богатые дворцы, красивые парки — все это настолько красочно преподнесено, что получаешь удовольствие даже от одного созерцания.
Сюжет картины довольно прост: султан Махмуд II, управлявший Османской империей в начале XIX столетия, приглашает во дворец в качестве учительницы прекрасную дочь одного чиновника. Под давлением посла Анна соглашается на предложение, но она не знает, что вскоре попадает в мир дворцовых сплетен, интриг и зависти со стороны претенденток на сердце султана. И, возможно, девушка бы покинула дворец, но она поняла, что и сама влюбилась в султана, причем это чувство оказалось взаимным. Каждая из 24 серий заканчивается на самом интересном и интригующем моменте, поэтому от сериала очень сложно оторваться.
«Права на престол Абдулхамид» (2017 — 2021)
«Права на престол Абдулхамид» (режиссеры: Сердар Акар, Эмре Конук)
Сериал, основанный на реальных событиях, показывает невероятную историю жизни, борьбы и любви последнего правителя Османского государства, Абдула-Хамида II. Главный герой свергает своего брата с трона и заточает его в темнице, объявив безумным. Новый правитель — воплощение настоящего, честного, милостивого мусульманина. Несмотря на власть, он не тратит государственные деньги на свои нужды, а, напротив, готов отдать для своей страны все.
Во времена его правления произошли реформы, государство смогло погасить свои долги перед другими странами, строились заводы, осваивались нефтяные запасы и прочее. Однако, несмотря на все заслуги, он вошел в историю как «Кровавый султан» и «Великий правитель». Такие противоречия были связаны с тем, что у султана был не только ряд приверженцев, но и противников. К слову, тема любви также раскрыта в сериале, так как о любовных похождениях падишаха существуют целые легенды.
«Курт Сеит и Александра» (2014)
«Курт Сеит и Александра» (режиссер: Хилал Сарал)
Действия этого сериала, снятого по мотивам романа турецкой писательницы Нермин Безмен, разворачиваются в начале XX столетия, во времена Октябрьской революции. Молодой крымский офицер царской армии Курт Сеит влюбляется в юную 16-летнюю российскую аристократку Александру. На пути влюбленных встречается много различных преград: неодобрение родителей, долгая разлука, ранение офицера и прочее. Но это никак не повлияло на глубину их чувств.
После череды испытаний и преград влюбленные решаются на побег из Российской империи в Стамбул, где хотят начать новую жизнь. В этом фильме в основном показывают любовную линию главных героев, хотя есть и военные сцены. К слову, события, происходящие в сериале, основаны на реальной истории. При просмотре сериала можно погрузиться во времена столетней давности и понять, что в этом мире мало что изменилось, ведь история повторяется вновь и вновь.
«Легенда» (2021 — 2022)
«Легенда» (режиссеры: Метин Гюнай, Эмир Кхалильзаде, Ali Aytaç Sakal, Фетхи Байрам)
С первых минут сериал «Легенда» переносит зрителя в VIII век. Это было время ханов и завоеваний. Первые серии этой картины довольно тяжелые: трагическая любовь, убийства, лютая ненависть, вражда между турецкими кланами. Но сюжет сразу затягивает и уже не отпускает до конца сериала. В «Легенде» рассказывается о многих исторических фактах, поэтому всем любителям подобного жанра сериал обязателен к просмотру. К тому же актерский состав порадует любителей турецкого кино, так как здесь даже на второстепенных ролях много известных лиц.
В центре сюжета тюркский каганат и события тех времён: вражда кланов, перемирия и ссоры между Китаем, а также многие другие исторические события. По сюжету Аккыз рано осталась сиротой, так как Алпагу Хан убил ее отца. Тогда девочка пообещала себе, что когда-нибудь отомстит хану. В таких тяжелых обстоятельствах ей пришлось быстро повзрослеть, чтобы выжить и защитить себя. Повзрослев, Аккыз стала отважной девушкой-воином, которая может дать отпор врагу. Для своего народа она стала неким покровителем и защитником. Однако ее жизнь резко изменилась, когда она встретила сына своего заклятого врага.
«Однажды в Османской империи: Смута» (2012)
«Однажды в Османской империи: Смута» (режиссер: Алтан Дёнмез)
Любителям турецких сериалов нельзя пройти мимо интересной, драматичной и многогранной истории Турции. Помочь разобраться в частичке этого захватывающего мира как раз и поможет этот сериал. Стоит заметить, что эта картина не располагает к легкому просмотру, а заставляет пережить вместе с героями трудности и коварство. Султан Ахмед III рядом реформ хочет сделать империю лучше и сильнее, но враги пытаются отнять у него власть путем восстания.
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