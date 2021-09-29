Неприметный снаружи дом, который надумала реализовать 96-летняя бабуля, внутри оказался дворцом

Имея свой собственный дом, каждый владелец стремится создать ту атмосферу, в которой и он и его семья будут чувствовать себя максимально комфортно. Естественно, вкусы и пристрастия у каждого разные: если для одних предел мечтаний – это дорого-богато, то для других полный минимализм является смыслом жизни. Но есть и такие, которые всю свою жизнь с любовью и вдохновением по крупицам создают уникальные интерьеры.
Уже при входе становится ясно, что за типичным фасадом скрывается необычный интерьер. | Фото: genial.guru.
Не зря же говорят, что обустройство и содержание жилья раскрывает внутренний потенциал и вкус каждого владельца. И не всегда дом или квартиру даже с самым дорогим ремонтом и обстановкой смогут содержать должным образом живущие в нем люди. Что не скажешь о скромной 96-летней женщине, решившей обратиться в агентство недвижимости с целью оценки и продажи дома, в котором прожила целых 72 года.
Естественно, узнав о почтенном возрасте клиентки, сотрудники фирмы с большой неохотой брались за это дело, ведь ожидали, что недвижимость их встретит «убитой» сантехникой, кучей хлама и совсем уж древним ремонтом. Но когда сотрудница агентства переступила порог абсолютно заурядного снаружи дома, расположенного на одной из тихих улиц Торонто, она просто остолбенела.
Бархатная обивка диванов и кресел привнесла особую атмосферу домашнего тепла и уюта. | Фото: genial.guru.
Прямо с прихожей ее встретили настоящие королевские апартаменты, поражающие необыкновенным стилем и утонченной роскошью. Самое удивительное, что вся обстановка, начиная от стен и пола и заканчивая винтажной мебелью, имела идеально чистый и свежий вид, как будто вчера сделали ремонт и все вот только сейчас установили.
Кухня и столовая в «Жемчужине, скрывающейся в раковине». | Фото: informeconstruccion.com.
Было явно заметно, что милая старушка очень тщательно ухаживала за каждой мелочью в доме и бережно относилась ко всему, что ее окружало.
Кованые перила лестницы и предметы мебели придают изысканно-винтажный вид интерьеру. | Фото: do-slez.com.
Этот удивительный дом больше напоминал сказку, нежели реальность, поэтому любознательная сотрудница агентства попыталась выяснить, откуда такое великолепие и идеальный стиль оформления. Как оказалось, женщина многие годы работала обычной швеей и никаких аристократических корней у нее не было, просто она всю жизнь стремилась окружать себя только красивыми вещами и предметами при этом многое делала собственными руками.
Хозяйка отдавала предпочтение сиреневой и розовой цветовой гамме. | Фото: factsinter.com.
Поэтому и мебельная обивка была такая нестандартная, ведь она очень скрупулезно подбирала текстиль как на шторы, так и для диванов и кресел, полагаясь только на свой вкус и понимание. И даже обычные пледы и покрывала были подобраны в тон и с особым вдохновением. При этом она не обходила вниманием каждый, пусть самый маленький элемент декора или фурнитуры. Явными цветовыми фаворитами креативной хозяйки просматриваются нежно-розовые и сиреневые тона, в которых оформлено несколько комнат и кухня с ванной.
Интерьер прихожей выполнен в стиле 50-х годов прошлого века. | Фото: homedecoration.nu.
При этом небесно-голубая прихожая, встречая новых посетителей, приводит в настоящий восторг и помогает создать особую атмосферу всему интерьеру, оформленному в роскошном классическом стиле 50-х годов прошлого века.
Очаровательная комната для посиделок. | Фото: genial.guru.
Несколько комнат имеет очаровательный деревенский интерьер с утонченными элементами роскошного убранства.
Комната отдыха для взрослых, где можно весело провести время с друзьями. | Фото: ukrreal.info.
Цокольный этаж привнес нотку полного расслабления и дружеских вечеринок, которые организовывались хозяевами в молодости. Об этом красноречиво говорит барная стойка с невероятной коллекцией спиртных напитков, огромный камин с живым огнем и уютный мягкий уголок, располагающий к приятному общению в кругу близких людей.
В цокольном помещении разместили прачечную и кладовую. | Фото: bastanteinteressante.org.
В цокольном помещении еще оформлена и довольно вместительная прачечная со всем необходимым оборудованием, которое тоже находится в идеальном состоянии. И это самое поразительное, что бросается в глаза, ведь в таком возрасте содержать большой дом очень сложно, а поддерживать чистоту и порядок еще тяжелее.
96-летняя бабуля не только дом содержит в идеальном порядке, но и внутренний двор. | Фото: informeconstruccion.com.
Но и это еще не все, женщина ухаживает еще и за внутренним двориком, который у нее имеется. Здесь создана особая зона отдыха, где идеально подстрижена трава и растут красивые цветы, а также установлены небольшие садовые скульптуры.
В хозяйской спальне идеально сочетается роскошь и минимализм. | Фото: bastanteinteressante.org.
Когда сотрудница агентства вернулась в офис с фотографиями интерьера столь неприметного снаружи домика пожилой дамы, то все остальные были до такой степени удивлены и восхищены, что этим апартаментами сразу же дали красноречивое название – «Жемчужина, скрывающаяся в раковине».
Одна из ванных комнат в «Жемчужине, скрывающейся в раковине». | Фото: genial.guru.
Как удалось выяснить экспертам Novate.Ru, женщина решила продавать свое идеальное творение только потому, что у нее уже нет сил ухаживать за такой большой площадью. И при этом искренне надеется, что новые хозяева так же бережно будут относиться к ее детищу, как и она сама.
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