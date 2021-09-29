Неприметный снаружи дом, который надумала реализовать 96-летняя бабуля, внутри оказался дворцом

Уже при входе становится ясно, что за типичным фасадом скрывается необычный интерьер. | Фото: genial.guru.

Бархатная обивка диванов и кресел привнесла особую атмосферу домашнего тепла и уюта. | Фото: genial.guru.

Кухня и столовая в «Жемчужине, скрывающейся в раковине». | Фото: informeconstruccion.com.

Кованые перила лестницы и предметы мебели придают изысканно-винтажный вид интерьеру. | Фото: do-slez.com.

Хозяйка отдавала предпочтение сиреневой и розовой цветовой гамме. | Фото: factsinter.com.

Интерьер прихожей выполнен в стиле 50-х годов прошлого века. | Фото: homedecoration.nu.

Очаровательная комната для посиделок. | Фото: genial.guru.

Комната отдыха для взрослых, где можно весело провести время с друзьями. | Фото: ukrreal.info.

В цокольном помещении разместили прачечную и кладовую. | Фото: bastanteinteressante.org.

96-летняя бабуля не только дом содержит в идеальном порядке, но и внутренний двор. | Фото: informeconstruccion.com.

В хозяйской спальне идеально сочетается роскошь и минимализм. | Фото: bastanteinteressante.org.

Одна из ванных комнат в «Жемчужине, скрывающейся в раковине». | Фото: genial.guru.