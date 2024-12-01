Как политическая элита отдыхала в лесах СССР, и для чего президент Финляндии надевал яркую шапочку

Исторически сложилось, что главы Российского государства, от царей и князей до генеральных секретарей и президентов, с удовольствием посвящали время охоте. Эта традиция пережила эпохи и политические системы. Для первых лиц государства охота была не только увеселением, но и политическим инструментом, неким ритуалом.
Охотничьи привычки Ленина и Сталина
Владимир Ленин любил охоту./Фото: https://vperedsp.ru/
В разгар революционных потрясений, когда "старый мир" рухнул под натиском новых идей, охотничьи традиции, казалось, были обречена на забвение. Однако большевики, стремившиеся к радикальным преобразованиям, пощадили их.
"Человек с ружьем" — этот образ, который ассоциировался с Владимиром Ильичом Лениным, не был просто литературным штампом. Лидер революции часто ездил охотиться в охотничьи угодья, некогда принадлежавшие графу Потемкину (граница Московской и Тверской губерний).
В деревеньке Шоша до сих пор сохранилась скромная избушка, в которой останавливался вождь во время своих охотничьих походов. Вслед за ним на охоту стали часто отправляться и военные.
В нескольких километрах от ближайшего населённого пункта Московский военный округ построил «деревянную» резиденцию. Здесь проводились занятия по дрессировке собак, а также размещался тир для стрелковых упражнений. По окончании военных действий, согласно рассказам очевидцев - егерей, в качестве одной сторожки использовался повреждённый бронетранспортёр немецкого производства
В 1951 году дальнейшее развитие охотничьей традиции в этих местах оказалось под вопросом. Сталин не отличался особой страстью к охоте и не питал любви к стрельбе. По его мнению, охота на диких животных была занятием, лишённым всякого смысла. Но, несмотря на его отношение, соратники не торопились убирать в чехлы свои ружья.
Сталин порой был непоследователен. Иногда он испытывал желание немедленно поохотиться, а иногда резко осуждал это занятие. В свете подобного отношения начали создавать закрытые охотничьи угодья и тайные заповедники в самых удалённых и труднодоступных регионах СССР. Среди этих мест оказались Карпатские горы, отдалённые тропы Приэльбрусья, окрестности курортов Минеральных Вод, а также знаменитая Беловежская пуща, расположенная в Полесье. Но несмоненным лидером оставалось Завидовское охотничьего хозяйство.
Охотничьи угодья находились под строгим контролем пограничных войск. Вокруг центрального лагеря были установлены зенитные пулеметы, всегда готовые ответить на возможное нападение хищников или браконьеров. В охотничьих угодьях также проводили охоту на медведей, горных козлов и другую крупную дичь.
Среди приближенных Иосифа Виссарионовича были весьма меткие стрелки — Ворошилов, Буденный и Лакоба. Но сам Иосиф Виссарионович не обладал таким умением. Несмотря на это, после каждого удачного выстрела его соратники единогласно заявляли, что именно вождь поразил цель.
В 1928 году Михаил Томский, возглавлявший Президиум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, поинтересовался у маршала Ворошилова о происхождении специального бездымного пороха, который тот использовал во время охотничьих выездов. Ворошилов признался, что не знает, откуда взялся этот порох, и отметил, что его качество оставляет желать лучшего. В дальнейшем Ворошилов говорил, что некачественный порох, скорее всего, был произведен отечественными производителями. И добавлял, что качественная смесь стоила 20 рублей за фунт, в то время как импортный порох продавался по 15 рублей за килограмм.
В послевоенные годы доступ к охотничьим угодьям в Завидово контролировался лично министром обороны. Члены Всеармейского военно-охотничьего общества оплачивали членский взнос в размере 10 рублей за охоту а-ля-сафари. На эту сумму можно было купить два килограмма картошки. Некоторые привилегированные личности, внесенные в личный список министра, получали доступ к угодьям бесплатно, не являясь при этом членами общества. В общей сложности постоянных гостей Завидово насчитывалось около 70 человек.
Согласно отчетным данным Министерства государственного контроля, опубликованным в 1951 году, общая сумма расходов, связанных с борьбой против "вредителей урожая", обслуживанием охотников и выделением субсидий за трехлетний период превысила 7 миллионов рублей. Эти затраты соответствовали стоимости 100 танков.
Генералиссимус, осознав масштабы расточительства, царящего на "военно-научной" базе отдыха в тверских лесах, впал в бешенство. Его терпение лопнуло, когда выяснилось, что значительная часть земли была захвачена высшими офицерами без ведома местного руководства. Эти земли использовались для ведения личных подсобных хозяйств, а 50% производимой cельскохозяйственной продукции тайком продавалась находчивыми военными. Генералиссимус вынес категорическое решение: освободить базу отдыха, имевшую важное стратегическое значение, от бесцельного и праздного времяпрепровождения, и тем самым вернуть ей изначальный статус. В августе 1951 года был издан приказ о возвращении земли в распоряжение местных жителей. Колхозники получили земельные участки в качестве компенсации за потери. Жилые дома и хозяйственные постройки были переданы в собственность козловской суконной фабрики по остаточной стоимости. Что касается одомашненных животных, то их дальнейшая судьба оставалась под вопросом, поскольку не было четкого решения о том, кто и как будет их содержать и обеспечивать. Сталин, поглощенный более масштабными проблемами, не обращал внимания на подобные мелочи. Была уничтожена и уникальная зона охоты Министерства внутренних дел, известная как "Московское море". В рамках масштабной кампании по уничтожению заповедников и охотничьих угодий были утеряны десятки подобных объектов.
Однако дичь, которую добыло Всеармейское военно-охотничье общество, по-прежнему щедро украшала стол Сталина: от бекасов до чирков-тресунков. Леса Завидово без охраны егерей стали раздольем для браконьеров, которые практически истребили всю крупную дичь.
От метких стрелков до "хрущевских" сафари
Хрущев и Броз Тито у туши убитого лося./Фото: https://huntportal.ru/
Вскоре после кончины Сталина Завидово вновь обрело статус исключительной территории. Хрущёв, который уже до начала войны часто посещал это место, посодействовал превращению традиционных охот в особый ритуал для членов Политбюро и военачальников, а также для почетных гостей из-за рубежа.
Реформаторские идеи Хрущева вызвали поддержку у любителей брутальных развлечений, которые увидели в этих изменениях символ отхода от авторитарного прошлого. Было принято историческое решение о создании нескольких образцовых охотничьих хозяйств, которые должны были служить эталоном для развития охотничьей отрасли в целом. Заказник снова стал приютом для диких животных.
Для тех, кто приезжал сюда на отдых, были построены уютные и комфортабельные домики, где можно было провести время на природе, наслаждаясь пикниками и свежим воздухом. Сам Никита Сергеевич Хрущёв задавал тон этим мероприятиям, часто устраивая пиршества и встречи с членами Президиума ЦК, а также принимая иностранные делегации на свежем воздухе. Во время этих приемов он с гордостью демонстрировал свои охотничьи трофеи, и часто здесь же решались важные политические вопросы, включая переговоры с влиятельными зарубежными гостями. Эти неформальные встречи позволяли обсуждать и решать важные государственные дела в непринужденной атмосфере.
Никита Сергеевич Хрущёв был известен своей страстью к охоте и обладал удивительной меткостью. На своей даче в Огареве он даже оборудовал тир, где вместе с охраной проводил тренировки по стрельбе. Вероятно, именно поэтому он особенно любил охоту на уток, где мог вдоволь пострелять и проверить свою меткость. Хотя часто трофеи его спутников превосходили его собственные, об этом никто не торопился говорить.
Анастас Микоян, вице-премьер Советского Союза, терпеть не мог охоту и редко посещал Завидово, обычно лишь в случае визита иностранных гостей. Там часто устраивались загонные охоты, особенно когда приезжали высокие гости. Одним из таких случаев был визит президента Финляндии Урхо Калева Кекконена в декабре 1965 года, когда его привез в Завидово Хрущев. Финский президент оказался опытным охотником и быстро занял свою позицию, приготовившись к охоте.
Президент, посол и сопровождающие надели яркие спортивные шапочки, чтобы обозначить свое местонахождение, и спросили, где находится стрелковая вышка. Эта деталь не осталась незамеченной, и вскоре в хозяйстве появились специальные вышки для охоты. Однако цветные шапочки, как у финского гостя, членам политбюро предлагать не стали — видимо, это было слишком неформально для советских лидеров.
А первыми зарубежными гостями Завидовского охотхозяйства были члены
делегации Югославии во главе с маршалом Иосипом Броз Тито, которые приезжали в декабре 1962 года. Однако история этого визита началась гораздо раньше, в 1956 году, когда советский лидер Хрущев побывал в гостях у югославского коллеги.
Во время своего визита Хрущев был поражен масштабом и организацией элитной охоты в Югославии. Охотничий дворец, превосходные егеря, изобилие зверей и птиц, вышколенная прислуга — все это произвело на него сильное впечатление. Он отметил, что в СССР такого уровня охотничьей организации не было.
Хрущев немедленно распорядился устранить этот пробел в кратчайшие сроки. Он решил создать в СССР охотхозяйство, которое бы не уступало югославскому.
В Завидово дважды побывал Фидель Кастро — в мае 1963 года и январе 1964 года. Последний визит был особенно запоминающимся из-за крайне низких температур, которые опустились до -20 градусов за день до прибытия гостей. Однако Никита Хрущев был непоколебим в своем решении провести охоту с кубинскими друзьями, несмотря на погодные условия.
Утром егеря обеспечили кубинцев теплыми полушубками и провели инструктаж на месте. Как оказалось, гости были весьма опытными охотниками и продемонстрировали высокую точность стрельбы. Их умение было сравнимо с навыками "югославских товарищей".
Охотничьи традиции в эпоху застоя
В Завидово охотились представители власти и высокие иностранные гости (на фото Брежнев, Фидель Кастро).
В период правления Леонида Брежнева умение охотиться считалось признаком высокого социального статуса. Генеральный секретарь был страстным охотником и проводил значительную часть своего свободного времени в заповеднике "Завидово", где он мог в полной мере реализовать свои охотничьи навыки. Его любовь к охоте была хорошо известна, и многие из его политических соратников и зарубежных партнеров дарили ему роскошное охотничье оружие в честь его дней рождения и других важных событий.
Особняк Брежнева в Заречье был настоящим охотничьим дворцом, где хранилось множество ружей и другой амуниции. В те времена хорошее ружье стоило не менее пятидесяти тысяч рублей, что было значительной суммой. Чтобы добраться до охотничьего хозяйства, нужно было проехать по идеально содержащемуся шоссе, которое вело прямо к заповеднику.
Леонид Ильич любил ездить в Завидово на своих роскошных автомобилях, подаренных ему президентом Никсоном и Армандом Хаммером.
Путешествия Леонида Брежнева в Завидово были всегда тщательно спланированы и проходили по заведенному порядку. Традиционно они включали в себя три основных компонента: распитие водки, расслабляющую баню и охоту.
Для высокопоставленных гостей организаторы готовили специальные охотничьи мероприятия, в ходе которых им предоставлялась возможность стрелять по заранее подготовленным кабанам. Приходилось долго ждать в засаде, пока зверь не появлялся в поле зрения, что требовало большого терпения и выносливости.
Несмотря на это, Брежнев всегда был готов поохотиться. Они наслаждался каждым моментом, проведенным в Завидово. Для него охота была не только развлечением, но и возможностью расслабиться и отдохнуть от государственных дел.
Мясо животных проходило тщательную проверку в ветеринарной службе. Только после получения положительного заключения мясо отправлялось на государственные дачи. Финансирование заповедно-охотничьего хозяйства в Завидово осуществлялось за счет средств 9-го управления КГБ. Оплата производилась по фиксированной ставке — 2 рубля 10 копеек за килограмм мяса.
В начале 1970-х годов Завидово претерпело значительные изменения. Для Леонида Ильича и его гостей был построен бассейн и комфортабельная пристройка к гостинице, что позволило им отдыхать и расслабляться после охоты. Были пробурены три новые артезианские скважины, что обеспечило чистую воду для всего комплекса. Также были возведены очистительные сооружения, прачечная и холодильная камера для трофеев. По спецзаказу был даже сооружен колбасно-коптильный цех, где опытные кулинары разделывали и готовили дичь для гостей.
Охота в Завидово./Фото: https://www.thesun.co.uk/
Леонид Ильич любил привозить в Завидово своих высокопоставленных гостей, включая Генри Киссинджера, госсекретаря США. Эти визиты всегда были значимыми событиями, и Брежнев делал все, чтобы его гости чувствовали себя комфортно и расслабленно. Однако в конце 1970-х годов Брежневу пришлось признать, что его возраст и здоровье не позволяют ему продолжать охотиться. Он больше не мог удерживать ружье, и это было для него большим ударом. Охота была его страстью, и он не мог представить себе жизнь без нее.
Несмотря на это, Брежнев оставил свой след в истории охоты в Завидово. Согласно "трофейному листу" за один из дней февраля 1967 года, он добыл 7-летнего марала весом 193 кг и набрал общее количество баллов 316,5. За этот результат он был награжден Золотой медалью, что стало признанием мастерства и умения.
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