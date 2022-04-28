10 потрясающих древних реликвий, имеющих непосредственное отношение к астрономии

Потрясающие древние реликвии.
Хотя древние имели достаточно пространные представления об устройстве Вселенной, и в чести у них больше была астрология, ещё в то время накопилось достаточно много знаний, связанных с астрономией. Да и если судить по реликвиям и артефактам, дошедшим до нашего времени, любовь к звездному небу — отнюдь не современное явление.
1. Вавилонская табличка Юпитера
Геометрический метод вычислений положения Юпитера.
Древние вавилоняне, которые жили на территории современного Ирака, были одержимы звездами задолго до рождения Христа. Современными учеными было найдено множество клинописных табличек, датированных 350 — 50 годами до н.э., на которых было описание нетривиального геометрического метода вычисления положения Юпитера, описывающее ежедневное передвижение этой планеты с интервалом в 120 суток .
Ранее же подобные вычисления приписывались европейцам 14-го века. Вавилоняне считали, что движение небесных светил предсказывает земные события, поэтому данный график в основном использовался для прогнозирования урожаев.
2. Буэна Виста
Самая старая обсерватория западного полушария.
Буэна Виста - самая старая обсерватория западного полушария, которая находится в перуанских Андах, в нескольких километрах от Лимы. Учитывая, что возраст обсерватории датируется 4200 годами, она предшествовала цивилизации инков на целых 3000 лет.
Площадь всего археологического памятника составляет 8 гектаров, а обсерватория расположена на вершине 10-метровой пирамиды. По-видимому, Буэна Виста использовалась в качестве небесного сельскохозяйственного календаря.
3. Астрономический кубок вина
2600-летний скифос.
Астрономические надписи зачастую находили в самых неожиданных местах, в том числе на древних сосудах для питья. К примеру, 2600-летний скифос (чашка с двойной ручкой), которую нашли в акрополе возле Фив, явно сочетает в себе два традиционных греческих развлечения: наблюдение за звездами и распитие вина.
Сначала считалось, что на чаше изображены сцены охоты и животные - бык, змея, большая дикая кошка (возможно, лев или пантера), скорпион, существо, похожее на зайца и собаку, и дельфин. Но вскоре исследователи из университета Миссури установили, что эти животные представляют собой изображения созвездий.
4. Долина храмов
Храм Юноны направлен на созвездие Дельфина.
Долина храмов - итальянский национальный памятник в Агридженто, Сицилия. На этом месте находятся останки 10 великих святынь и храмов в дорическом стиле, посвященных греческим героям и богам. Что примечательно, некоторые из святынь строились с ориентированием на небесные тела.
К примеру, храмы Деметры и Персефоны "смотрят" фасадом на полную Луну во время зимнего солнцестояния. Храм Юноны "смотрит" на созвездие Дельфина. Археологи не смогли найти никаких письменных объяснений этому.
5. Египетский папирус с записями об Алголе
Папирус Каир 86637.
По результатам исследования, проведенного финскими учеными, выяснилось, что папирус, известный как "Каир 86637", является самой древней записью о переменной звезде, известной как "звезда демона". Документ, датируемый 1244 - 1163 годами до н.э., описывает двойную звездную систему Алголь (созвездие Персея), находящуюся в 92 световых годах от Земли.
Алголь привлек внимание древнеегипетских астрономов тем, что яркость этой звезды меняется в 3 раза с периодом в 2 дня, 20 часов и 49 минут. Папирус также известен как Каирский календарь, потому что периоды Алголя, а также Луны (29,6 дней) использовались, чтобы предсказать судьбу человека.
6. Пустынное стекло
Ливийские стекла.
Около 29 миллионов лет на границе современных Египта и Ливии в пустыню врезался метеорит. Температура на месте взрыва поднялась до 1600 градусов по Цельсию. Огромный взрыв привел к тому, что значительное количество расплавленного песка взлетело в воздух, затвердело и осыпалось вниз уже в виде стекла. Цвет этого ливийского стекла колеблется от белого до желто-зеленого цвета, причем его блеск очень похож на драгоценные камни.
Древние египтяне считали этот материал "камнями Бога" и ценили его настолько высоко, что пустынное стекло было вставлено даже в погребальный кулон фараона Тутанхамона. Хотя сам кулон нашли еще в 1920-х годах, "внеземное" происхождение центрального камня а нем определили только в 1999 году после химического анализа.
7. Теневая змея
Храм Кукулькана.
Город майя Чичен-Ица был построен, чтобы принимать "посетителей с неба". Наиболее знаковым сооружением в городе является ступенчатая пирамида "Храм Кукулькана", посвященная пернатому змею-богу Кетцалькоатлю. Тысячи туристов два раза в год приезжают к этой пирамиде, чтобы посмотреть на световое шоу, которое происходит во время осеннего и весеннего равноденствий.
В это время лучи солнца падают на западную балюстраду главной лестницы пирамиды Кукулькана так, что свет и тень образуют изображение 37-метровой змеи, состоящей из треугольников. В течение 7 часов, по мере передвижения солнца, теневая змея ползет к основанию пирамиды, где соединяется с множеством вырезанных в камне змееголовых существ.
Также в Чичен-Ица можно найти цилиндрическую обсерваторию Эль-Караколь ("Улитка"), которая по всей видимости использовалась для отслеживания движения Венеры по небу.
8. Иллюстрированные диаграммы Гевелия
Уранография.
Польский астроном-самоучка Гевелий использовал астрономические инструменты ручной работы, чтобы наблюдать за небесами. Впоследствии на основании данных наблюдений Гевелия, его жена издала в 1690 году звездный атлас "Уранография", состоящий из 56 двойных карт звездного неба.
В этом атласе впервые появились 11 совершенно новых созвездий, 7 из которых существуют и поныне, а 4 других "слились" с другими созвездиями. Небесный атлас Гевелия также был первым, в котором были точно изображены звезды, видимые в Южном полушарии.
9. "Железный человек" из метеорита
Высота 24 см, вес 10,6 кг.
Статуя тибетского "железного человека" высотой 24 см и весом в 10,6 кг выточена из фрагмента метеорита. В 1938 году эта скульптура со свастикой на груди была вывезена с Тибета нацистской экспедицией Аненербе. По итогам современных исследований было определено, что в состав материала, из которых сделан "Железный Человек", входит большое количество никеля и кобальта, а также химический анализ подтвердил небесное происхождение этих элементов.
Статуя была изготовлена из атаксита, редчайшего вида всех метеоритов, который упал в районе Сибири или Монголии около 15 тысяч лет.
10. Чхомсондэ
Башня разделена на 27 уровней.
Чхомсондэ — астрономическая башня-обсерватория в Южной Корее. 9-метровое строение, похожее по виду на бутылку молока, было построено по заказу королевы Сондок королевства Силла в 647 г. н.э. Старейшая астрономическая обсерватории Азии сделана из 365 гранитных плит, изготовленных, по-видимому по количеству дней в солнечном году.
Тем не менее, некоторые источники утверждают, что в башне есть 362 камня (по количеству дней в лунном году). Башня разделена на 27 уровней, поскольку Сондок была 27-й главой правящей династии Силла. 12 уровней расположены ниже центрального окна и 12 выше (по количеству месяцев). Чхомсондэ представляет собой смесь научных и псевдонаучных знаний.
Королевские астрономы и астрологи наблюдали за движением небесных тел и рядом космических явлений. Тем не менее, они использовали эти знания, чтобы предсказывать погоду, социальные события, а также на основании их принимали политические решения.
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