9 самых необычных прототипов современных гаджетов, которые появились на Западе ещё в прошлом веке

В мире постоянно развивающихся технологий было бы странно, если бы для всех тех вещей, которые являются привычными для современного человека, не существовало первых прототипов. Они не всегда получали массовое признание, а некоторые и вовсе прекратили выпускать. И всё же прототипы — отличный пример невероятно обширной истории эволюции технологий, которые проложили путь к созданию современных изобретений.
1. Первый вариант iPod и смартфонов
Музыкальный плеер /Фото:travelask.ru
С момента первой презентации iPod прошло более двадцати лет, и некоторое время назад компания стала показывать свои первые разработки тех гаджетов, которыми пользуется огромное количество людей по всему миру. В целом все прототипы компактных современных изобретений имели внушительные размеры, и будущий музыкальный плеер от Apple - не исключение. Его корпус был выполнен из пластика и также имел несколько клавиш вверх, вниз, влево и вправо. В устройстве могло храниться около тысячи музыкальных произведений в формате MP3. Выпущен он был в 2001 году и обладал разными объёмами памяти на пять или десять гигабайт, а время работы составляло двенадцать часов.
Первый сенсорный телефон /Фото:ru.pinterest.com
К этому же прорыву в области первых карманных девайсов можно отнести и самый первый в мире смартфон, тоже от компании Apple. В нём сочетались функции телефона и карманного компьютера, который уже обладал сенсорным экраном, хоть и работать на нём было необходимо при помощи стилуса. Он также мог отправлять факсы, электронные письма и содержала в себе базу данных, контакты и календарь. Конечно, у него был большой размер относительно современных телефонов, и пользоваться им представлялось возможным лишь в определённых целях.
2. Первая аркада
Аркады /Фото:habr.com
В начале семидесятых была выпущена первая Сomputer Sрace — аркадная игра. В мире именно она считается наиболее коммерчески успешной игрой. Принцип её был прост, но интересен: игрок должен был управлять космическим кораблём, при этом уничтожать две летающие тарелки, уклоняясь от их же атак. Этот космический корабль постоянно был в движении и мог лишь ускоряться. Когда все изображения покидали пределы экрана, они тут же появлялись с противоположной стороны.
Сам аппарат для игры тоже был очень интересен, корпус выполнен из стекловолокна в красном, синем или зелёном цвете, а панель управления имела четыре кнопки для управления кораблём. Электроники этот автомат не имел и работал на электромеханических устройствах. Несмотря на то, что играть было не так уж и просто, а графика не столь интересна, как сегодня, именно эта игра стала первопроходцем в индустрии видеоигр. Играть в Сomputer Sрace мог любой пользователь, поскольку до этого игры создавались исключительно для научных целей.
3. Мутоскоп
Мутоскоп /Фото:Pinterest
Изобрели мутоскоп в девятнадцатом веке и представлял из себя специальное устройство, на котором можно было просматривать короткометражные фильмы. Для этого зрителю было необходимо постоянно крутить ручку, чтобы менять слайды с чёрно-белыми изображениями, напечатанными на непрозрачных картах. Так создавалась иллюзия движущихся изображений, это и было предшественником кино. Один мутоскоп вмещал в себя примерно восемьсот карт, их хватало на минуту просмотра, и это был один фильм. Такое развлечение стало популярным в публичных домах и разнообразных игровых залах, устройство для домашнего пользования не приобретали. И несмотря на то, что после развития киноиндустрии мутоскопы тут же потеряли свою популярность, они стали важным прототипом в истории развлечений. К тому же смотреть этот фильм мог лишь один зрительно, в отличие от похожего устройства кинетоскопа, где изображение транслировалась нескольким людям. Но благодаря этому же картинки внутри окуляра были куда четче.
4. Первый плоский телевизор
Первый плоский телевизор /Фото:kino-teatr.ru
Вопрос о том, действительно ли на выставке в Чикаго был представлен плоский телевизор, до сих пор остаётся отрытым. Конечно, современные плоские телевизоры — это исключительно новейшие технологии, но и они не могли не иметь прототипов в прошлом. Над разработкой более уменьшенных копий громоздких телевизоров работали многие страны и учёные, выпуская непохожие друг на друга и на современные устройства аппараты. И именно в шестидесятых на выставке в Чикаго был представлен один из первых таких телевизоров, который имел плоский экран. Его толщина составляла десять сантиметров, а также он имел в себе функцию для записи программ.
5. Отправка электронных писем
Таксофон с электронной почтой /Фото:posudainfo.ru
В восьмидесятых годах на Западе стали появляться необычные таксофоны, в которых, кроме звонков, можно было отправлять и электронные письма. Человеку необходимо было подойти в такому таксофону и ввести нужные данные на прилагаемой длиной клавиатуре. Это было крайне прогрессивное изобретение для того времени, ведь оно позволяло любому человеку, не имеющему персональный компьютер, где бы он не находился, поддерживать связь с адресатом.
6. Необычная система 3 в 1
Необычный девайс /Фото:posudainfo.ru
Действительно уникальная вещь, которая может быть актуальной и сегодня, — это система три в одном, в которую входило наличие телефона, радио и держателя для туалетной бумаги. Впервые разработано оно было в семидесятых, но ещё на протяжении нескольких десятилетий активно использовалось во многих домах на Западе. У устройства присутствовал динамик для прослушивания радио, телефон для связи с внешним миром и аккуратный держатель для туалетной бумаги. Конструкция крепилась к стене. Такое устройство сейчас смотрится скорее комично, хотя в целом достаточно интересная разработка, особенно во времена, когда не было сенсорных телефонов.
7. Странный навигатор
Навигатор /Фото:laminarts.ru
Уже в тридцатых годах прошлого века путешественники могли сделать свои поездки более комфортными благодаря персональному навигатору. Но дело в том, что навигатор был письменный! Это была небольшая коробочка, которая надевалась на руку, в неё вставлялась миниатюрная карта маршрута. Когда путешественник подъезжал к нужному месту, необходимо было прокрутить ручку и понять куда двигаться дальше. Работа такого навигатора была основана на механических датчиках, которые также необходимо было установить в транспортное средство. Они измеряли скорость, а также расстояние и собирали тем самым данные. Но у этого навигатора было полно недостатков, например, его габариты, не самая удобная система использования и высокая цена.
8. Ароматизаторы для кинотеатра
Так и не ставшей популярной вещь /Фото:ixbt.com
Ещё в шестидесятых кинематографисты пытались внедрить в кинозалы интересное устройство, которое помогало бы в восприятии фильмов для зрителя. Этот аппарат заполнял зал разнообразными ароматами, которые могли бы вызвать ассоциации с тем, что показывалось на экране. Но этот проект был крайне сложным и пришелся по вкусу очень малому количеству зрителей из-за шипения подаваемого воздуха. Ароматный воздух подавался через коллектор к соплам от генератора. А сами сопла располагались в спинках кресел, стоящих впереди, совпадающих по времени с событиями на экране.
9. Википедия в кармане
Переносная википедия /Фото:news.samsung.com
Для того, чтобы читать информацию из англоязычной Википедии, в 2001 году были разработаны специальные устройства с сенсорным экраном и небольшой клавиатурой. Также можно было просматривать мультимедийные элементы. Для обновления информации нужно было покупать специальные карты или загружать данные самостоятельно.
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