10 повседневных продуктов, которые почти все готовят неправильно

10 продуктов, которые мы каждый день едим неправильно.
Человек аскетичный (и вечно худеющий) скажет: есть нужно, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. А ценитель удовольствий возразит, что любая еда должна быть вкусной. Истина, как всегда, где-то посередине. Но чтобы ужин принес не только моральное удовольствие, но и физическую пользу, приготовьте его правильно. А ведь большинство людей каждый день ест эти популярные продукты в корне неверно!
1. Гречка: только на воде
Гречка на молоке – это не дело.
Пока в большинстве семей уплетают за обе щеки гречку на молоке, диетологи напоминают: варить эту крупу нужно только на воде! Дело в том, что гречка богата железом, а молоко – кальцием. И всё бы ничего, но эти продукты плохо уживаются вместе, устраивая настоящую битву в желудке. Хочется белка? Добавьте в гречку грибы. Вкусное и полезное сочетание.
2. Молодая картошка: только с кожурой
Молодая картошка без шкурки – деньги на ветер.
Очистили молодой картофель от кожуры? Зря, тем самым вы удалили основные запасы калия, фосфора и железа. А сам «голый» корнеплод теперь практически бесполезен. Но есть одно «но»: если кожура с зеленцой, то срезать её таки придётся. Потому что зеленый цвет шкурке придают скопления солонина. А он, между прочим, токсичен.
3. Киви: тоже лучше с кожурой
Да, шкурка у киви полезнее самого фрукта.
Потому что в мохнатой кожуре фрукта содержится в разы больше клетчатки и омолаживающих антиоксидантов, чем в самой мякоти. Сложно заставить себя откусить киви со шкуркой? Добавьте кожуру в смузи. Но только не забудьте хорошенько её помыть.
4. Морковь: лучше отварить
Отварная морковь полезнее сырой.
Не всем овощам термическая обработка идёт на пользу, но морковь – один из «счастливчиков». В процессе варки количество бета-каротина и лютеина в ней только возрастает. А ведь именно они необходимы для остроты зрения и гладкости кожи.
5. Капуста: квашенная – самая лучшая
Если капуста, то квашенная.
В отличие от моркови, если варить или тушить капусту, то количество каротина и антиоксидантов в ней стремительно уменьшается. Но есть и хорошая новость: если капусту заквасить, то получите вкуснейший источник витамина С и молочной кислоты. Последняя помогает желудку переваривать даже очень тяжелую пищу. Вот не зря же чехи подают своё знаменитое «вепрево колено» с квашеной капустой. А как ещё умять килограмм чистого мяса?
6. Баклажаны: не жарить, а запекать
Печёный баклажан лучше жареного.
Дольки жареного баклажана, да ещё и с соусом – достойное лакомство. Но, поверьте, печеный баклажан по вкусу ничем не хуже. Зато в нём куда больше калия и в разы меньше нитратов. Кстати, для баклажанной «икры» овощи также лучше испечь. Будет не только вкусно, но и полезно.
7. Отруби и мюсли: никакого молока
Отруби должны быть на воде.
Увы и ах: как бы ни хотелось добавить молока в порцию отрубей, лучше заменить его обычной водой. Фитиновая кислота из отрубей в сочетании с кальциевым ударом от «молочки» образует горючую смесь, которую желудку очень и очень сложно переварить. А чтобы полезный завтрак не был безвкусным, добавьте ложку корицы и немного сухофруктов.
8. Помидоры: тушёные полезнее сырых
Тушёные помидоры самые полезные.
После термической обработки помидоры становятся мощным оружием против сердечно-сосудистых заболеваний. Всё благодаря веществу ликопину, которое так же входит в состав многих лекарств от симптомов вегето-сосудистой дистонии. Но и от салатика со свежими томатами тоже не стоит отказываться: так вы получите порцию столь нужного витамина С.
9. Тыква: вместе с кожурой
Кожура тыквы весьма полезна.
Говоря начистоту, полезнее даже есть кожуру, чем саму тыкву. Потому что в оранжевой шкурке меньше калорийного сахара, зато больше клетчатки и витамина С. Но поскольку мы с вами – люди цивилизованные и огрызков не едим, то просто запекайте тыкву вместе со шкуркой. А на её основе можно столько десертов сделать, что на весь месяц хватит.
10. Чёрный чай: только без молока
Простите, британцы.
Пускай мы живём не в Great Britain, чай с молоком и тут многим по вкусу. О них, вкусах, не спорят. Но диетологи советуют не мешать «чёрный» с «белым». Ведь молочные белки казеины сводят на нет антиоксидантные свойства чая. Хотя что-то ведь может быть просто вкусным, а не полезным?
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