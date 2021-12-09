10 повседневных продуктов, которые почти все готовят неправильно

10 продуктов, которые мы каждый день едим неправильно.

1. Гречка: только на воде

Гречка на молоке – это не дело.

2. Молодая картошка: только с кожурой

Молодая картошка без шкурки – деньги на ветер.

3. Киви: тоже лучше с кожурой

Да, шкурка у киви полезнее самого фрукта.

4. Морковь: лучше отварить

Отварная морковь полезнее сырой.

5. Капуста: квашенная – самая лучшая

Если капуста, то квашенная.

6. Баклажаны: не жарить, а запекать

Печёный баклажан лучше жареного.

7. Отруби и мюсли: никакого молока

Отруби должны быть на воде.

8. Помидоры: тушёные полезнее сырых

Тушёные помидоры самые полезные.

9. Тыква: вместе с кожурой

Кожура тыквы весьма полезна.

10. Чёрный чай: только без молока

Простите, британцы.